„Decizia politică a PNL este aceea de a susţine calcularea pensiilor pe baza principiului contributivităţii, cu excepţia pensiilor cadrelor militare, care sunt beneficiarii unei pensii de serviciu, pe motivul pe care l-am explicat, că în momentul în care un om îmbracă haina militară este în serviciu patriei toată viaţa. De altfel asta este sistemul folosit în toate ţările NATO, sistemul pensiei de serviciu. Asta este poziţia politică a PNL. În cazul magistraţilor, ştiţi foarte bine că aici s-au blindat după hotărârea CCR. Sigur, trebuie văzut cu mare atenţie cadrul constituţional şi oricum multe pensii foarte mari sunt pensiile magistraţilor, magistraţilor militari care au lucrat în parchetele militare. Trebuie să existe o soluţie că să nu mai existe aceste discrepanţe şi baza calculului pensiei să stea în principiu contributivităţii”, a spus premierul.

Orban a precizat că există un proiect de lege care a fost depus la Parlament, aflat în dezbaterea Camerei Deputaţilor. „Solicităm grupurilor parlamentare să susţină acest proiect de lege, pentru că cea mai dreapta formă de calcul este în funcţie de cât contribuie fiecare om de-a lungul vieţii, perioadei în care este activ...Cred că este la Camera Deputaţilor şi chiar urmează să între în dezbaterea comisiei de muncă”.

Orban a adăugat că intenţia Guvernului este de a nu mai permite ca o persoană care s-a pensionat să poată să cumuleze pensia cu salariul, sau indemnizaţia, sau altă formă de plata în sistemul public. „Nu interzicem, dar dacă vrea să lucreze în sistemul public, se suspendă plata pensiei. Poate să aleagă între venitul pe care îl încasează din salariu, respectiv venitul pe care îl încasează din pensie. Nu mi se pare normal în condiţiile în care, haideţi să fim cinstiţi, administraţia are nevoie de sânge proaspăt, de modern, are nevoie de adaptare la schimbările care se petrec în societate. Şi am să va spun, foarte mulţi dintre cei care s-au angajat în sectorul public sunt cei care s-au pensionat mai repede, cu diferite legi speciale de pensionare, care sunt activi în momentul în care li s-a dat dreptul să se pensioneze şi revin şi lucrează în sistemul public”.

Orban a spus că vor fi analizat situaţiile speciale, cum este cazul pensiilor profesorilor. „Ştiţi cum este, în momentul în care faci excepţii deschizi poarta la solicitări pentru excepţii care să fie făcute pentru orice categorie. Ne gândim”, a încheiat Orban.

Premierul Ludovic Orban a vizitat marţi proiectul Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), dezvoltat în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, unde a avut şi o întâlnire de lucru cu echipa de management a proiectului.