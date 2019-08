„Legat de afirmaţia preşedintelui că guvernul este corupt, vom acţiona în judecată pentru că am spus că e uşor să pui etichete, dar trebuie să aibă un fundament. Nu am avut niciodată probleme de corupţie, ci am fost un luptător al statului de drept. (...) Când spui că cineva este corupt, înseamnă că ai dovezile necesare. Este de neacceptat”, a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa Cex.

Întrebată care este fapta pe care o sesizează, Dăncilă a afirmat că duminică se va întâlni cu avocaţii.

În urmă cu câteva zile, Viorica Dăncilă a afirmat că este revoltător faptul că şeful statului Klaus Iohannis de la foloseşte tribuna oficială a Administraţie Prezidenţiale expresia „Guvern corupt”. Premierul îi cere preşedintelui să prezinte urgent probe în acest sens.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile.

„Nu ar trebui să fie, însă, nicio surpriză pentru nimeni. Dimpotrivă, este rezultatul firesc a doi ani şi jumătate de guvernare haotică, incompetentă şi coruptă. Prin votul din 26 mai, românii le-au transmis PSD şi ALDE un mesaj extrem de clar, pe care ei, PSD şi ALDE, pur şi simplu se fac că nu îl înţeleg”, a explicat Klaus Iohannis.