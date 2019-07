"După cum ştiţi, am avut un memorandum în Guvern să vedem care este opinia ministerelor, tuturor instituţiilor, am definitivat această analiză, am trimis-o către instituţiile celelalte ca să vadă rezultatul final, trimitem către preşedinte, dar părerea mea este că aici trebuie o decizie politică, decizie politică pe care trebuie să o ia preşedintele României, dar văd că domnul preşedinte nu spune nimic, nici că va lua această decizie, nici că nu va lua această decizie", a declarat Viorica Dăncilă, la DC News.

Premierul a precizat că preşedintele trebuie să iasă public cu o poziţie pe acest subiect.

"Conform mutarea unei ambasade este atributul preşedintelui şi cred că preşedintele trebuie să dea dovadă de corectitudine, să iasă public şi să spună "nu voi muta ambasada sau voi muta ambasada", trebuie să îşi asume pentru că acest lucru revine preşedintelui şi preşedintele trebuie să îşi asume. Această tăcere cred că pentru România nu este un lucru bun", a completat Viorica Dăncilă.

În martie 2019, Viorica Dăncilă anunţa, aflată într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei ”şi în deplin consens”, România îşi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Ulterior, a revenit asupra declaraţiilor, precizând că a fost un punct de vedere personal şi că decizia aparţine preşedintelui României.