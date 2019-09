"Am spus şi repet acest lucru. Nu susţinem un mandat pentru Laura Codruţa Kovesi. Nu susţinem acest mandat pentru că mi se pare o abordare firească, atunci când există suspiciuni asupra unui om, indiferent de funcţia pe care o ocupă, trebuie să lămurească aceste lucruri şi pe urmă să ocupe această funcţie. Îmi menţin poziţia pe care am avut-o. Am văzut că o anumită persoană a venit în spaţiul public cu această informaţie care nu îi face cinste. Mai mult, este o personaă care a numit-o pe Kovesi şi acum îi acuză pe alţii de ceea ce a făcut domnia sa. Neg categoric acest lucru. Eu nu fac astfel de târguri, de trocuri politice. Nu s-a pus problema unei asemenea înţelegeri, singurele mele negocieri sunt în favoarea României. Cei care fac astfel de acuzaţii, pentru buna informare din spaţiul public, trebuie să vii şi cu dovezi în acest sens dacă vrei să fii o persoană respectată", a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Întrebată cum va vota joi Luminiţa Odobescu, ambasadorul României la Uniunea Europeană, Viorica Dăncilă a subliniat că împotrivă.

Consiliul Uniunii Europene va discuta, joi, din nou, pe tema desemnării procurorului-şef european, a anunţat europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan, care a precizat că "se poate să avem o decizie" şi că a existat în Consiliu "o dinamică favorabilă" Laurei Codruţa Kovesi până acum.