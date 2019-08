Dăncilă: Europarlamentarele nu au fost câştigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD



Viorica Dăncilă le-a transmis colegilor, vineri la Constanţa, că nu PNL sau USR a câştigat europarlamentarele, PSD a pierdut scrutinul pentru europene. Preşedintele social-democrat a precizat că mesajul partidului nu s-a axat pe realizările Guvernului, PSD fiind în defensivă atacurilor opoziţiei.



„Vreau să specific la ceea ce fac referire. Dragele mele colege, dragi colegi, alegerile europarlamentare nu au fost câştigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD, şi trebuie să pornim de la această realitate, trebuie să vedem unde am greşit, unde am pierdut încrederea oamenilor, unde ne-am abătut de la drumul electoratului nostru, epntru că nu mai vrem să facem aceleaşi greşeli. Nu vreau să sancţionăm pe nimeni, nu vreau să certăm pe nimeni, vreau să readucem încrederea românilor care ne-au votat în 2016 şi acum nu au mai venit alături de PSD. E adevărat că nu au votat cu alt partid, dar s-au desprins de mesajul nostru politic şi nu au mai venit la vot. E adevărat că s-a greşit? Oare am acţionat noi bine în organizare? Oare la europarlamentare am fost noi la fel de bine organizaţi în fiecare localitate? Am avut aceeaşi comunicare cu cetăţenii?”, a afirmat Viorica Dăncilă, vineri, în cadrul Conferinţei de alegeri a Organizaţiei Judeţene Constanţa.



Premierul a mai spus că trebuie schimbată abordarea PSD în comunicarea lucrurilor bune pe care partidul şi guvernul le-au făcut pentru români.



„Oare am comunicat noi la fel de bine ce a realizat acest Guvern, aici la Constanţa, în fiecare judeţ? Eu spun că nu. Am răspuns atacurilor venite din partea opoziţie şi pe acea temă am discutat de fiecare dată, iar PSD a fost în defensivă. Eu cred că trebuie să schimbăm abordarea, trebuie să vorbim mai mult despre ce a făcut bun acest Guvern. Oare am vorbit noi destul despre ceea ce au realizat primarii noştri, despre munca lor, despre proiectele depuse?”, a completat Dăncilă.



Şeful Executivului a adăugat că formaţiunea trebuie să arate o deschidere mai mare faţă de oameni.



„Suntem într-un moment de cumpănă pentru PSD. Am pornit de la 22%, creştem în opţiunile electoratului, dar acest lucru nu e suficient. Trebuie să mergem alături de oameni, trebuie să lăsăm porţile deschise pentru ca oamenii să vină alături de noi, trebuie să arătăm că suntem singura soluţie pentru această ţară, că suntem singurii care iubim românii, că nu luptăm cu contracandidaţii noştri, ci pentru români”, a conchis liderul PSD.

Ştirea iniţială. „Legat de guvernare, într-un an şi şapte luni atacurile au fost permanente, dar am ştiut că vă am alături, am ştiut că nu am voie să vă dezamăgesc, am ştiut că trebuie să fiu puternică şi am rezistat tuturor atacurilor. Sunt unii care dau lecţii acum, unii care când au dat de greu au plecat acasă. Eu nu o să las echipa şi nu să merg acasă. Sunt mândru că sunt român, pentru că în această ţară sunt oameni frumoşi, care îşi iubesc tradiţiile şi care nu vor lăsa pe alţii să ne destabilizeze şi să destabilizeze această ţară”, a afirmat Viorica Dăncilă, vineri, în cadrul Conferinţei de alegeri a Organizaţiei Judeţene Constanţa.

Preşedintele PSD că partidul se va lupta cu ştirile false, atât în mediul on-line, dar şi prin comunicarea directă cu cetăţenii.

„Cineva spunea că apar ştiri false, că ne vom bătea în mediul on-line. Da, vom face acest lucru, cu multă tărie şi putere, dar vreau să vorbiţi cu oamenii, să reluaţi dialogul cu cetăţenii şi să transmiteţi mesajele de aici, de la conferinţă, să transmiteţi ce s-a făcut de către guvernele PSD şi ce au făcut ceilalţi şi ce vor să facă ceilalţi dacă vin la guvernare. Sunt convinsă că vom obţine rezultate bune şi în primul tur, că vom câştiga alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare penru că suntem singurul partid care ţinem cu România”, a conchis Dăncilă.

ALDE a stabilit, luni, ieşirea de la guvernare şi alianţa cu Pro România. Cele două partide au decis să îl susţină pe Mircea Diaconu candidat independent la prezidenţiale. În afară de Ramona Mănescu, toţi miniştrii ALDE au demisionat din funcţie.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, demisiile celor trei miniştri ai ALDE.

Social-democraţii se reunesc timp de trei zile pe litoral, unde vor avea mai multe şedinte, printre care CEx al PSD şi întâlnirea cu grupurile parlamentare, sâmbătă.