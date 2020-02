Guvernul Orban a căzut. Premierul Ludovic Orban este de părere că Guvernul pe care l-a condus timp de trei luni a căzut în picioare. „Am reparat stricăciunile făcute de PSD”, a spus Orban după votul din Parlament.

„Un Parlament dominat de forţe retrograde, care au periclitat democraţia din România, a decis azi prin moţiune de cenzură căderea Guvernului pe care îl conduc. După cum am mai spus Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut, suntem mândri că am reparat stricăciunile PSD, am reaşezat România în rândul naţiunilor europene pe picior de egalitate. Am refăcut încrederea mediului de afaceri în actul de guvernare. Am reuşit în timp scurt să luăm decizii cu impact favorabil, corectând anumite erori ale vechilor guverne”, a declarat Ludovic Orban.

Guvernul Orban a căzut, miercuri 5 februarie, după ce moţiunea de cenzură depusă de PSD şi UDMR a trecut cu 261 de voturi. Parlamentul a dezbătut şi votat timp de aproape 4 ore moţiunea de cenzură iniţiată de Opoziţie. Ludovic Orban rămâne premier interimar până la momentul aprobării unui alt prim-ministru. Scenariul alegerilor anticipate este tot mai aproape de a deveni realitate.

Sursa foto: Gandul.info