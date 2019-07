Premierul a prezentat, totodată, cele zece măsuri dispuse în urma crimelor de la Caracal:

„1. A fost demisă conducerea a instituţiilor implicate în proces şi au avut loc demiteri pe întreg lanţul de acţiune şi decizie. Şeful STS şi ministrul Afacerilor Interne au demisionat de asemenea.

2. Am cerut încă din primele ore ca ministrul de Interne să meargă la faţa locului şi să coordoneze personal ancheta, s-au mobilizat toate resursele necesare pentru o muncă de analiză temeinică.

3. Am cerut MAI un raport minut cu minut al întâmplărilor pentru aflarea adevărului, discutarea cazului în CSAT şi luarea măsurilor urgente.

4. Am cerut o şedinţă de CSAT cât mai repede posibil. Analiza raportului MAI şi a luării deciziilor în ceea ce priveşte STS în acest caz a fost încă de la început obligatorie.

5. Am decis încă de sâmbătă înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional condus de domnul Raed Arafat cu competenţe de analiză şi elaborare a unui plan de măsuri urgente pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situaţii critice la nivelul întregului aparat de stat. Au existat deja întâlniri ale grupului de lucru în urma cărora s-a elaborat un plan de direcţii care urmează a fi discutate pentru implementare.

6. Am hotărât să solicit convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară ca executivul să le implementeze prin OUG.

7. Am trimis corpul de control al prim ministrului într-o anchetă specială în ceea ce priveşte activitatea poliţiştilor 112 şi în maxim o săptămână voi avea un raport. Când vorbim de o eroare umană care a viciat procesul de salvare a copilului este obligatori ca organele de justiţie să acţioneze. Cei vinovaţi trebuie să suporte implicaţiile legale. Toţi funcţionarii statului care au ca atribuţie de serviciu siguranţa cetăţeanului salvarea oamenilor, trebuie să înţeleagă că în cazul ca cel al Luizei şi al Alexandrei, dacă nu faci totul să le salvezi porţi o parte din vina morţilor şi vei fi judecat pentru aceasta.

8. L-am propus pe Mihai Fifor pentru preluarea interimatului la Ministerul de Interne. L-am mandatat să pornească o serie de controale în toate inspectoratele de poliţie judeţene din ţară. Am cerut declanşarea unei operaţiuni de reinstaurarea ordinii publice creştere efectivelor, reintroducerea postului de sectorist, mai mulţi agenţi de poliţie în spaţiile de poliţie în permanenţă.

9. Am solicitat de asemenea un raport al tuturor cazurilor de răpire existente în ţară în acest moment la poliţie. Acord o maximă atenţie acestui subiect şi voi dispune alocarea tuturor resurselor necesare într-un cumul de eforturi pentru soluţionarea imediată a acestor cazuri.

10. Am cerut crearea registrului persoanelor cu agresiuni sexuale la activ şi am dispus monitorizarea lor în permanenţă. Ne axăm pe prevenţia recidivelor şi de aceea ne vom contra pe monitorizarea continuă a acestor cazuri unde a existat un precedent”, a prezentat Dăncilă.

Premierul a mai spus că nu poate fi dat timpul înapoi, însă ţara trebuie să depăşească această criză, subliniind că este firesc ca imaginea crimelor de la Caracal să doară, pentru că arată şi incapacitatea celor care ar fi trebuit să acţioneze.

„Se împlinesc deja 5 zile de când vestea cutremurătoare al întâmplărilor din Caracal ne-a lovit. Este un caz şocant, o tragedie care ne-a zguduit pe toţi. Cu toţii suntem înainte de orice oameni, cu toţii avem familii, rude de care ne îngrijim şi pe care vrem să le ştim bine. (...) România trebuie să depăşească foarte repede această criză, a instituţiilor răspunzătoare de siguranţa cetăţeanului, să reparăm ce e de reparat, să înlocuim ce e de înlocuit, să refacem cât mai repede să funcţioneze aşa cum ar fi trebuit să funcţioneze acum 5 zile şi din păcate nu au făcut-o”, a declarat Dăncilă.

Dăncilă: Chem alături de noi ONG-urile care activează în domeniul combaterii violenţei

Premierul Viorica Dăncilă cheamă organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul combaterii violenţei domestice, a traficului de persoane, a abuzurilor în domeniul protecţiei minorilor, alături de Guvern, pentru a găsi "soluţiile corecte" în războiul împotriva criminalităţii.

"Primul lucru pe care trebuie să-l protejăm este viaţa. Solicit clasei politice şi tuturor factorilor responsabili în acest demers să se implice. Acest război împotriva criminalităţii repsupune ca alături de prim-ministru să vină toţi cei care vor ca siguranţa să devină o prioritate. Nu mai este vorba despre a fi oameni politici, ci despre a fi oameni", a declarat, miercuri seară, la Guvern, prim-ministrul Viorica Dăncilă.

"Chem alături de noi şi organizaţiile neguvernamentale care activează în doemniul combaterii violenţei domestice, a traficului de persoane, a abuzurilor în domeniul protecţiei minorilor. Le invit la Guvern, pentru ca împreună cu specialiştii din ministere să găsim soluţiile corecte, să reparăm ceea ce este atât de profund greşit", a mai spus aceasta.