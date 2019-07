Întrebată dacă s-a schimbat ceva în ceea ce priveşte susţinerea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror european, premierul Viorica Dăncilă a spus că nu a discutat acest subiect şi nu vrea să vină cu o părere personală, o decizie urmând să fie luată în forurile statutare ale partidului.

„Nu am discutat despre acest lucru. Pentru a lua o decizie sau pentru a vedea modul în care ne poziţionăm vizavi de acest subiect trebuie să avem o discuţie în forurile statutare. Am spus încă de la preluarea mandatului că atunci când luăm decizii nu trebuie să le ia doar preşedintele sau un grup restrâns. Fiecare decizie trebuie să ne-o asumăm şi dacă este o decizie bună, să avem şi noi satisfacţia acestei decizii în forul în care am luat această decizie, dacă este o decizie rea, să ne-o asumăm cu toţii. (...) Trebuie să avem democraţie în partid şi să luăm deciziile împreună. Nu am discutat acest subiect şi nu vreau să vin cu o părere personală. Vreau să vin cu părerea forumului statutar”, a răspuns Dăncilă.

Jean-François Bohnert, contracandidatul Laurei Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, este favorit pentru şefia Parchetului Naţional Financiar din Franţa, corespondentul DNA, relatează postul de televiziune TV5Monde.

În cazul în care Jean-François Bohnert va fi numit în funcţia de şef al Parchetului Naţional Financiar, Laura Codruţa Kovesi va deveni singurul candidat pentru funcţia de procuror-şef în cadrul Parchetului European.