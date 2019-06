„Doamnă Turcan, vorbiţi de ignorarea votului oamenilor. Noi am învăţat din acest vot. Am văzut care sunt greşelile şi nu le repetăm. Însă dumneavoastră ignoraţi votul românilor. Românii au votat în 2016 pentru o majoritate PSD-ALDE în Parlament tocmai pentru a guverna această ţară. Încercaţi să faceţi diferenţa între votul la alegerile parlamentare şi votul la europarlamentare sau locale. Am să rog pe cineva să vă explice semnificaţia fiecărui vot pentru că văd că nu puteţi să faceţi faţă. În acelaşi timp mai uşor cu ameninţările stimată doamnă. Ştiu că puteţi să vă daţi dctoratul în plângeri penale, pentru că faceţi acest lucru pentru tot ceea ce nu vă convine. O să faceţi plângeri penale împotriva tuturor celor care nu v-au votat şi nu o să vă voteze niciodată pentru că nu inspiraţi încredere? Aceasta este metoda pe care vreţi să o folosiţi? Acest lucru înseamnă democraţie? Cine nu este de acord cu mine este împotriva mea şi îi fac plângere penală? Mai mult, poate chiar de Înaltă trădare, pentru că ne-am obişnuit cu acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Premierul a afirmat că ar fi fost mai util dacă PNL ar fi venit în textul moţiunii de cenzură cu argumente, nu cu jigniri.

„Atunci mă întreb, cum reprezentaţi dumnevoastră această ţară? Cu plângeri penale împotriva primului ministru pentru un parteneriat strategic cu o altă ţară? Aceasta este modalitatea dumneavoastră de abordare? A spus şi repet, oamenii nu apreciază jignirile. Aş fi vrut să veniţi cu argumente. Cred că ar fi fost mult mai bune şi dacă tot vorbiţi de partide mici, cred că faceţi referire la partidul care v-a promovat, la PDL, în niciun caz la PSD”, a adăugat Dăncilă.

Şeful Executivului a mai spus că guvernul său a emis 114 ordonanţe de urgenţă, la fel ca guvernul Cioloş, însă nu a modificat codurile penale într-o singură zi ca fostul guvern.

„Am ascultat cu multă atenţie ceea ce aţi spus. Am crezut că veţi avea abordări diferite, că veţi folosi argumentele, nu jignirile. Se pare că este un scenariu pe care îl repetaţi de fiecare dată când este moţiune de cenzură. Aţi vorbit despre ordonanţele de urgenţă. Vă reamitesc că guvernul Cioloş a dat într-un an de zile 114 OUG, Guvernul Boc a dat 130, guvernul Dăncilă a dat 114 OUG, dar există o diferenţă. Guvernul Dăncilă nu a făcut ceea ce a făcut guvernul Cioloş, nu a modificat 151 de articole într-o singură noapte, din Codul penal şi Codul de procedură penală. De ce folosiţi dublul standard? De ce spuneţi numai ceea ce vă convine?”, le-a transmis Dăncilă parlamentarilor opoziţiei.

Parlamentarii votează, la ora transmiterii acestei ştiri, moţiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Dăncilă. Votul este secret, cu bile. Pentru a trece moţiunea sunt necesare 233 de voturi, din totalul celor 465 de parlamentari.

