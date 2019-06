„Aşteptăm ca preşedintele, pentru că o să fie JAI-ul şi nu se poate duce un ministru interimar la JAI, să numească cât mai repede miniştrii pe care doamna prim-ministru i-a trimis spre validare la Cotroceni. Doamna prim-ministru l-a întrebat, mi-a spus lucrul ăsta, l-a întrebat şi a zis «cât de repede», acesta a fost răspunsul. Cât de repede nu ştiu ce înseamnă, pentru că deja cred că pe 6 expiră şi interimatul, adică mâine. Deci mâine ar trebui să îi cheme la Cotroceni, să îi valideze. Titus Corlăţean cred că nu. O altă propunere (va face PSD - n.r.). Aproape sigur că va pleca şi Viorel Ştefan, probabil că doamna prim-ministru urmează să facă o analiză mai amplă şi probabil că vom veni cu o remaniere mai amplă, spun eu, nu acum, imediat. Poate puţin mai târziu, dar e decizia prim-ministrului aici. Cred că după moţiunea de cenzură”, a afirmat Paul Stănescu, la Antena 3.

Acesta a vorbit şi despre temele care vor fi discutate la şedinţa Comitetului Executiv al PSD de vineri, printre acestea numărându-se o analiză a rezultatului slab la europarlamentare şi pactul politic propus partidele de Klaus Iohannis.

„Trebuie să facem o analiză profundă ce a dus la pierderea alegerilor. Am pierdut dezastruos, pot spune eu. Am avut cel mai mare scor acum doi ani, în 2016, am avut cel mai mic scor la doi ani şi ceva. Sigur că ne îngrijorează lucrul acesta. Aici trebuie o analiză profundă în ceea ce priveşte rezultatul la alegerile europarlamentare. În primul rând, trebuie să facem o analiză de ce am pierdut alegerile şi ce trebuie să facem în continuare. Cu sufletul pe masă şi cărţile pe masă trebuie să facem acest lucru. Vom lua nişte decizii şi în privinţa a ceea ce e de făcut în privinţa comunicării. Vom discuta şi despre pact”, a conchis Stănescu.

PSD a stabilit în CEx, săptămâna trecută, noile propuneri pentru ministere.

Astfel, pentru portofoliul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a fost propus Titus Corlăţean, diplomat de carieră, pentru Ministerul Justiţiei, Ana Birchall, cu specializări aprofundate în domeniul juridic, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Roxana Mînzatu, cu o experienţă de 15 ani în domeniul afacerilor şi fondurilor europene, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost nominalizată Natalia Intotero, care a mai deţinut acest portofoliu.

În schimb, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu îl va numi pe Titus Corlăţean vicepremier, aşa cum a cerut PSD, numindu-l „artizanul catastrofei de la alegerile din 2014”. Referitor la ceilalţi trei miniştri propuşi de PSD, Klaus Iohannis a declarat, marţi la Cotroceni, că va lua o decizie în zilele următoare.

Klaus Iohannis a anunţat miercuri, după consultările cu liderii partidelor parlamentare pe tema rezultatului referendumului din 26 mai, că invită formaţiunile politice să semneze un pact politic pentru consolidarea parcursului european al României.

foto: Hepta