„Mă aştept la o implicare totală în aşa fel încât la sfârşitul anului 2020 să oferim românilor ceea ce îşi doresc: O Românie fără PSD. Ca să fiu bine înţeles, O Românie fără PSD în conducerea statului, în conducerile entităţilor politice. Nu vrem să trimitem pe nimeni altundeva decât unde îi este locul, dar în conducerea statului nu mai este locul PSD-ului şi această chestiune vreau să fie foarte bine înţeleasă. Am spus-o de multe ori în campanie şi o repet, ca să reţinem împreună: PSD-ul a inhibat dezvoltarea României în ultimii 30 de ani şi românii dovedit pe parcursul acestui an, începând cu europarlamentare, referendum şi alegerile prezidenţiale, că îşi doresc conducerea României fără PSD. Acesta este un obiectiv care trebuie să fie urmărit în continuare”, a afirmat Klaus Iohannis, luni dimineaţă, la începutul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

Preşedintele Iohannis a adăugat că după ce a discutat cu mulţi români în campania electorală, concluzia acestora a fost că PSD nu mai trebuie să conducă statul.

„În această campanie, în care am beneficiat de întreg sprijinul PNL, am fost în aproximativ 30 de judeţe. M-am întâlnit cu foarte, foarte mulţi români. La întâlnirile electorale pe care le-am avut au participat însumat peste 100.000 de oameni, care au dorit să cunoască punctul meu de vedere, punctul de vedere al PNL. Pe lângă asta m-am întâlnit direct cu zeci de mii de români cu care am schimbat impresii, cu care am discutat despre implicarea politică. Concluzia finală a fost: domnule preşedinte, vă rugăm să ne scăpaţi de PSD. Poate sună puţin dur, dar asta a fost concluzia şi cu această concluzie am câştigat alegerile prezidenţiale”, a explicat Iohannis.

Prin urmare, preşedintele României a spus că nu îşi va schimbat atitudinea în privinţa PSD.

„În consecinţă, să nu aşteptaţi de la mine o schimbare de atitudine în această privinţă. Însă sigur preşedintele României trebuie să fie deasupra politicilor partidelor, dar asta nu înseamnă în niciun caz că preşedintele este în afara vieţii politice româneşti. Este o interpretare pe care nu aş accepta-o şi această prezenţă a mea aici arată că lucrurile se pot trata într-un fel foarte potrivit constituţional, fără a ignora evident solicitările românilor”, a conchis şeful statului.