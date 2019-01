Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, cel al Parlamentului European Antonio Tajani şi al Consiliului European Donald Tusk se vor afla începând de joi la Bucureşti, cu ocazia inaugurării Preşedinţiei Consiliului UE.

Ceremonia oficială, urmată de un concert inaugural, se va desfăşura la Ateneul Român, de la ora 20:00. Vor susţine discursuri de deschidere premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PE Antonio Tajani, preşedintele Consiliului European Donald Tusk şi preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.

Vineri, Jean-Claude Juncker va avea întâlniri bilaterale cu preşedintele şi cu primul ministru, urmate de conferinţe de presă. De la ora 10.30, Jean-Claude Juncker va susţine o conferinţă de presă, alături de preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, iar de la 12.30 va avea la Palatul Victoria o conferinţă de presă alături de premierul Viorica Dăncilă.

Alături de Juncker, vineri vor fi primiţi la Cotroceni şi membrii Colegiului Comisarilor.

”Vizita membrilor Comisiei Europene are loc în contextul preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019. Colegiul Comisarilor efectuează, la începutul fiecărui semestru, o vizită în statul membru care deţine Preşedinţia Consiliului UE. Subiectul discuţiilor va fi legat de Preşedinţia României la Consiliul UE, cu accent pe principalele dosare europene pe care România le va gestiona în această perioadă,” anunţă Administraţia prezidenţială.

”Preşedintele Klaus Iohannis va evidenţia faptul că România doreşte să exercite un mandat de succes, orientat spre rezultate concrete, care să contribuie la avansarea agendei europene, ţinând cont, însă, de contextul complex în care îşi va derula activitatea în următoarele şase luni,” anunţă Preşedinţia.

Agenda preşedintelui Comisiei Europene include vineri şi întâlniri cu preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, la Palatul Parlamentului, conform anunţului reprezentanţei CE în România.

România a preluat de la 1 ianuarie 2019, de la Austria, Preşedinţia Consiliului UE, pentru un mandat de şase luni.

Eroare pe invitaţiile oficiale: 8 ianuarie... 2018

Senatorul PNL Alina Gorghiu a descoperit o greşeală pe invitaţia pe care a primit-o de la premierul Viorica Dăncilă pentru concertul de la Ateneul Român de joi.

”Uite prostie! Primesc azi (miercuri - n.r.) o invitaţie pentru concertul care va avea loc mâine la Ateneul Român, pentru a marca debutul Preşedinţiei României la Consiliul UE. Mi se cere să confirm prezenţa până la data de "8 ianuarie 2018". Oare "profesioniştii" din Cabinetul Dăncilă nu cunosc nici măcar anul în care preluăm preşedinţia rotativă!? Un lucru este cert: după domniile lor, am ratat să confirm prezenţa la concert cu un an. Mai mult, pentru un eveniment de o asemenea anvergură, mi se pare lipsă de respect să primesc invitaţia cu doar o zi înainte,” a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

”Diletantism? Lipsă de organizare? Sau pur şi simplu nepăsare? Dacă până şi la lansarea deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului UE dai cu bâta-n baltă, ce speranţe să mai avem că următoarele şase luni se vor desfăşura la standarde înalte de profesionalism!?”

Băsescu: O preşedinţie excelentă şi curajoasă sau una decentă?

Traian Băsescu este sceptic că principalele teme ale agendei Preşedinţiei Consiliului UE vor înregistra progrese deosebite în mandatul României, deşi am putea zgâlţâi o Uniune Europeană debusolată şi fără curaj cu trei mari proiecte.

”Putem avea o preşedinţie excelentă şi curajoasă! Preşedinţia României pare a fi sortită a se desfăşura în cenuşiul ultimelor preşedinţii ale Uniunii Europene, fie că ne referim la cea a Bulgariei sau la a Austriei. Aceleaşi teme prioritare, fie că vorbim de migraţie, BREXIT, azil, securitatea frontierelor, buget UE şi buget zonă Euro, politica agricolă comună etc etc. Nimic nou sub soare, iar la sfârşitul mandatului românesc aceeaşi listă va fi transferată următoarei preşidenţii, cam în acelaşi stadiu de la preluare, iar calificativul primit de România va fi ”decent” şi ţara se va aşeza ţanţoşă pe lista lungă a ţărilor în a căror preşidenţie nu s-a înregistrat nici un progres în crearea unei viziuni legată de viitorul Uniunii Europene,” scrie Băsescu pe Facebook.

”România poate zgâlţâi Uniunea Europeană care pare debusolată şi fără curaj în a-şi defini propriul viitor, lansând de la înălţimea Preşidenţiei Rotative a Uniunii Europene trei mari proiecte şi anume:

1. Bătălia pentru rămânerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Uniunea Europeană;

2. Planificarea proceselor pentru ca în următorii 15 - 25 ani să se realizeze Statele Unite ale Europei;

3. Planificarea finanţării şi realizării în următorii 10 – 15 ani a marii magistrale fluviale de transport Rotterdam - Rin - Main - Dunăre - Constanţa,” explică Băsescu, însă astfel de proiecte implică eforturi diplomatice extraordinare.

”Pentru fiecare din cele trei mari proiecte există soluţii, dar toate implică un efort diplomatic formidabil pentru ca, la sfârşitul mandatului nostru, proiectul de la punctul 1 să se realizeze măcar şi printr-o amânare a BREXIT-ului în primă fază, iar cele de la punctele 2 şi 3 să rămână pe agenda Consiliului UE pentru următoarele preşidenţii. Putem avea o preşedinţie care să primească un calificativ ”EXCELENT” şi ”CURAJOS”. De ce nu?

P.S. Argumentaţia pentru susţinerea celor 3 proiecte este prea lungă pentru a fi postată,” încheie fostul preşedinte.

Joi, restricţii rutiere între 15:00 şi 23:00

Cu ocazia manifestărilor legate de inaugurarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, traficul rutier va fi restricţionat joi, între orele 15:00 şi 23:00, în zona Ateneului Român şi Palatului Regal, informează Brigada Rutieră.

”Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier, între orele 15:00 - 23:00, cu excepţia organizatorilor şi instituţiilor de asigurare a ordinii publice, pe următoarele străzi:

- Str. Benjamin Franklin;

- Str. Constantin Esarcu;

- Str. Nicolae Golescu.

Se va restricţiona traficul rutier şi pietonal pe următoarele străzi:

- Str. Episcopiei, între orele 19:30 - 20:00;

- Calea Victoriei, între orele 21:30 - 21:45.

”Parcările care vor fi folosite pe perioada de desfăşurare a evenimentului cu acces exclusiv pe baza permiselor de acces şi a invitaţiilor sunt următoarele:

- parcarea George Enescu;

- parcarea Sala Palatului;

- parcarea publică Constantin Esarcu.

Parcările menţionate mai sus vor fi rezervate cu sprijinul Poliţiilor Locale competente teritorial, începând cu data de 9 ianuarie, orele 22:00,” precizează Brigada Rutieră.