Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu consideră că situaţia din Marea Britanie reprezintă primul test pentru Preşedinţia română la Consiliul UE.

”România trebuie să demonstreze leadership, să înţeleagă responsabilitatea pe care o are în acest moment în calitate de Preşedinte al Consiliului UE şi să poarte discuţii directe cu partenerii britanici şi cu liderii europeni. Ţara noastră poate lucra cu toţi aceşti actori pentru a propune acele soluţii constructive în vederea asigurării protecţiei cetăţenilor europeni. Ne aflăm în acel moment în care o Preşedinţie la Consiliul UE poate avea o contribuţie pozitivă. România are atuurile necesare pentru un astfel de rol,” apreciază Negrescu.

”Acum trebuie să acţionăm unitar, să demonstrăm consens naţional, pentru a-i proteja pe cei aproximativ 400.000 de români care trăiesc în Marea Britanie, deoarece un scenariu no-deal înseamnă ca aceştia să nu mai beneficieze de drepturile pe care le aveau până în prezent. Mă refer aici la dreptul de reşedinţă, dreptul de muncă sau avantajele oferite pentru studenţi,” avertizează Negrescu.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba regretă rezultatul votului din Camera Comunelor, dar îl consideră previzibil.

”Regretăm rezultatul votului, dar era un rezultat la care lumea se aştepta,” a declarat Ciamba pentru Mediafax, ”în sensul că singurul element de noutate este că este un scor mult mai prost decât aşteptările din ultimele zile. Paşii următori sunt în mâna guvernului britanic şi a primului ministru May. România, ca ţară care exercită preşedinţia Consiliului UE, face un apel şi doreşte să ne exprimăm în continuare unitatea celor 27 de membri. La momentul acesta, trebuie să vedem ce se va întâmpla mâine (miercuri - n.r.), este vorba de moţiune.”

El a asigurat că autorităţile române sunt în contact cu toţi partenerii europeni pentru o coodonare a eforturilor.

”Continuăm pregătirile pentru varianta cea mai proastă, cea a ieşirii Marii Britanii dezordonată. Avem pregătirile care sunt atât la nivel comunitar de legislaţie care trebuie adoptată, cât şi la nivel naţional. Deci fiecare stat membru va continua pregătirile în această direcţie. Vom vedea şi celelalte elemente vizând procesul politic. Nu cred că e cazul să creem o spaimă sau să considerăm că la acest moment este foarte clar că există o ieşire a Marii Britanii fără înţelegere. Revin la asigurările făcute de ministrul de Externe britanic despre faptul că drepturile cetăţenilor europeni care se află pe teritoriul Marii Britanii nu vor avea de suferit în cadrul unei ieşiri dezordonate, ci vor avea acelaşi tratament ca şi cel prevăzut în acordul de ieşire.”

"Regretăm rezultatul votului şi îndemnăm Guvernul britanic să clarifice cât mai curând intenţiile privind următorii paşi. Cele 27 de state UE vor rămâne unite şi responsabile, aşa cum au fost de-a lungul întregului proces, şi vom încerca să reducem daunele generate de Brexit. Vom continua pregătirile pentru orice rezultat, inclusiv pentru scenariul producerii Brexit fără acord," a transmis un purtător de cuvânt al Consiliului European.

Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, regretă că Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor şi a cerut Marii Britanii să clarifice urgent intenţiile privind procedura Brexit.

"Am luat notă cu regret de rezultatul votului din această seară din Camera Comunelor,” transmite Juncker. ”UE va continua ratificarea acordului de retragere, care este un compromis corect şi cea mai bună înţelegere posibilă. Va reduce daunele provocate de Brexit cetăţenilor şi afacerilor din întreaga Europă. Este singurul mod ordonat prin care Marea Britanie se poate retrage din UE.

Comisia Europeană şi în special negociatorul nostru şef Michel Barnier au investit timp şi eforturi imense pentru a negocia acordul de retragere. De-a lungul acestui proces, am dovedit creativitate şi înţelegere. Împreună cu preşedintele CE Donald Tusk, am dovedit bunăvoinţă, oferind clarificări adiţionale şi reasigurări, în schimbul de scrisori din această săptămână cu premierul Theresa May.

Riscurl unei retrageri dezordonate a Marii Britanii din UE s-a mărit odată cu acest vot. Deşi nu ne-am fi dorit aşa ceva, Comisia Europeană va lua măsuri de prevenire, pentru a fi pregătiţi de orice eventualitate.

Îndemn Marea Britanie să îşi clarifice intenţiile cât mai rapid posibil. Nu prea mai este timp," avertizează Jean-Claude Juncker.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019

Mult mai direct, preşedintele Consiliului European Donald Tusk pune punctul pe i şi sugerează anularea Brexit.

"Dacă este un acord e imposibil - şi nimeni nu vrea ieşirea fără acord - atunci cine va avea, în sfârşit, curajul să spună care este singura soluţie pozitivă?" întreabă Tusk prin Twitter.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

La rândul său, preşedintele Parlamentului European Antonio Tajani este preocupat de efectele votului de marţi seara asupra cetăţenilor europeni.

"Votul de la Londra pe tema Brexit este o veste proastă. Primele noastre gânduri sunt la cei 3,6 milioane de cetăţeni europeni aflaţi în Marea Britanie şi la britanicii care trăiesc în spaţiul comunitar. Au nevoie de certitudini privind viitorul. Noi luptăm permanent pentru ei," a transmis Antonio Tajani prin Twitter.

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. — Antonio Tajani (@EP_President) January 15, 2019

Adversar al Brexit-ului, fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că România are şansa să fie ţara în a cărei preşedinţie UE s-a consolidat.

”Brexit - Un vis urât, din care Marea Britanie s-a trezit. Aşa cum anticipam în ultima postare, a început bătălia pentru rămânerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Uniunea Europeană. În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are condiţiile politice şi legale pentru a părăsi Uniunea Europeană,” scrie Băsescu pe Facebook.

”Vor exista alegeri parlamentare anticipate şi va fi organizat un nou referendum pentru Brexit, referendum prin care electoratul Regatului Unit îşi va readuce ţara înapoi în Uniunea Europeană. Este o şansă uriaşă pentru Uniunea Europeană să rămână unită şi întreagă, iar România are şansa să fie ţara în a cărei preşedinţie UE s-a consolidat, în loc să fie ţara în mandatul căreia Uniunea Europeană s-a micşorat. Din acest moment România are şansa unui mandat de succes. Oare avem capacitatea să ne jucăm şansa?”

După votul din Camera Comunelor, premierul Theresa May a solicitat un vot de încredere în guvernul său.

”În primul rând, trebuie să clarificăm dacă acest guvern se mai bucură de încrederea Camerei Comunelor,” a declarat în şedinţa din plen premierul Theresa May, imediat după aflarea rezultatului votului. ”Eu cred că da, însă având în vedere diferenţa de voturi şi importanţa votului din această seară, este dreptul celorlalţi să testeze acest lucru, dacă doresc. Dacă Opoziţia va depune o moţiune de cenzură, aş dori ca aceasta să fie dezbătută mâine (miercuri - n.red.). Dacă încrederea în guvern va fi menţinută, va trebui să avem întâniri cu toţi cei implicaţi, pentru a stabili ce trebuie făcut. Guvernul va aborda aceste discuţii într-un spirit constructiv... (aici, Theresa May este întreruptă câteva clipe de vociferările Opoziţiei - n.red.)

Aş vrea să fac două asigurări: strategia guvernului nu este să amâne data de 29 martie pentru ieşirea din UE. Rămân la convingerea că soluţia cea mai bună este să ieşim în mod ordonat, cu un acord bun (noi vociferări - n.red.) şi mi-am dedicat o bună parte din ultimii doi ani negociind un astfel de acord. Cea de-a doua este pentru poporul britanic, care a votat acum doi ani şi jumătate pentru părăsirea Uniunii Europene. Am devenit prim-ministru imediat după acel referendum, datoria mea este să îl implementez şi intenţionez să fac asta. Fiecare zi care trece fără a rezolva această problemă aduce mai multă nesiguranţă, amărăciune şi îngrijorare.

Guvernul a ascultat mesajul Camerei Comunelor din această seară, dar cer parlamentarilor din ambele tabere să asculte poporul, care doreşte această problemă rezolvată, şi să lucreze împreună cu guvernul pentru asta.”

WATCH LIVE: PM @Theresa_May makes a statement in @HouseofCommons following the Meaningful Vote https://t.co/xXBZ7iOpNN — UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 15, 2019

Aşa cum promisese de mai multă vreme, liderul Laburiştilor Jeremy Corbyn a anunţat imediat că vor iniţia moţiunea de cenzură împotriva guvernului.

”Theresa May a ajuns la capătul liniei,” apreciază Corbyn. ”În ultimii doi ani, a avut o singură prioritate: Partidul Conservator. Principiul său de guvernare, bazat pe amânare şi respingere, a ajuns la capăt. Nu mai poate crede în mod serios că, după doi ani de eşecuri, mai este în stare să negocieze un acord bun pentru oamenii acestei ţări. Cea mai importantă problemă pe care o avem în faţa noastră este că guvernul a pierdut încrederea parlamentului şi ţării. (moment în care Theresa May clătina din cap, semn că nu e de acord cu afirmaţia - n.red.). Depunem moţiune de neîncredere în acest guvern!”

În cursul serii, Partidul Laburist (de opoziţie) a început campania de mediatizare a moţiunii. Interesant este că - printre promisiunile laburiştilor - nu se află cea de anulare a Brexit-ului.

”Avem nevoie de alegeri generale,” sună câteva din mesajele Opoziţiei, ”iar Partidul Laburist poate să ofere un guvern în stare să negocieze un acord Brexit bun pentru popor, reconstruind Marea Britanie pentru cei mulţi, nu pentru câţiva oameni.”

Jeremy Corbyn has called a vote of #NoConfidence in Theresa May’s Government. Here’s why.

With us? Add your name here: https://t.co/DwjYE2sqGn pic.twitter.com/Q08ZdgBLY9 — The Labour Party (@UKLabour) January 15, 2019

Premierul Scoţiei Nicola Sturgeon susţine că organizarea unui nou referendum privind apartenenţa Marii Britanii la UE este "singura opţiune credibilă", după ce respingerea acordului Brexit. Ea apreciază că dimensiunea istorică a înfrângerii suferită de Theresa May este un mesaj că problema ieşirii din UE trebuie readusă în faţa electoratului.

"Guvernul a avut mai mult de doi ani şi jumătate pentru a obţine un plan Brexit care să poată fi realizat şi a eşuat complet. Ideea că poate face acest lucru acum, în câteva săptămâni, este ridicolă," a adăugat Sturgeon. Partidul Naţional Scoţian, din care face parte şi care a votat împotriva Acordului Brexit propus de Brexit, va susţine moţiunea de cenzură contra Guvernului Theresa May.

”Era evident de mai multe luni că această înfrângere istorică a primului ministru se apropie,” scrie Nicola Sturgeon pe Twitter. ”S-a pierdut destul timp. Este momentul să oprim cronometrul declanşat de iniţierea Articolului 50 şi să readucem această problemă în faţa electoratului. Scoţia a votat pentru rămânerea în UE şi nu ar trebui să fim târâţi afară împotriva voinţei noastre.”