„Avem o abordare realistă,” a declarat Viorica Dăncilă la Radio România Actualităţi. ”Am spus că sper să facem paşi importanţi, dar nu vom obţine un acord politic pentru că există o divizare a părerilor privind acest aspect între statele membre, iar Consiliulul UE din decembrie 2018 a reliefat acest lucru.”

Premierul a recunoscut că acesta este cel mai dificil dosar din mandatul României la Preşedinţia Consiliului UE: ”Cu siguranţă cadrul financiar multianual, pentru că de modul în care vom gestiona acest dosar vor fi avute în vedere şi celelalte politici, fie cele tradiţionale sau migraţie, azil, politica externă, tot ceea ce vom hotărâ în următoarea perioadă. Avem şi alte provocări la care trebuie să dăm un răspuns, mă refer la Brexit, la UE post-Brexit...”

”Respectăm decizia Marii Britanii de a se retrage din UE, dar trebuie să ne asigurăm în acelaşi timp că vom limita consecinţele negative generate de această retragere,” atrage atenţia Dăncilă. ”Cel mai eficient instrument în acest sens îl reprezintă Acordul de retragere agreat la nivel politic de liderii UE şi Theresa May, care reprezintă un compromis echilibrat. Acordul obţinut va asigura pertitudinea juridică, atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru cetăţeni, cărora le garantează păstrarea drepturilor de care beneficiază şi în prezent. Cetăţenii trebuie să rămână prioritatea noastră. De asemenea, trebuie să sprijinim eforturile Comisiei Europene, a negociatorului şef şi a celorlalte instituţii europene pentru a asigura cadrul institutţional necesar în oricare dintre scenariile care s-ar putea concretiza în perioada următoare. Cred că obţinerea unităţii statelor membre în jurul principiilor stabilite la nivelul UE este importantă în acest dosar.”

Premierul a afirmat că România va face tot posibilul pentru ca cetăţenii români să beneficieze de aceleaşi drepturi după ieşirea Marii Britanii din UE

Un alt dosar pe care preierul îl consideră extrem de dificil şi controversat este migraţia: ”Acest dosar a dominat în ultimii ani agenda europeană şi reflectă una dintre procupările majore ale cetăţenilor”.

Premierul a precizat că România a preluat Preşedinţiei Consiliului UE în premieră, fiind la primul exerciţiu de acest fel.

”Suntem la primul astfel de exerciţiu, într-un context atipic. Procedura legislativă va fi mai scurtă în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, iar numărul mare de dosare care aşteaptă a fi finalizate creează o presiune mare asupra Preşedinţiei României la Consiliul UE. Există voinţă politică din partea instituţiilor europene şi cu siguranţă din partea statelor membre pentru a finaliza cât mai multe dosare până la sfârşitul acestui ciclu legislativ, pentru că România încheie agenda strategică 2014-2019. Un dosar complex este cu siguranţă cadrul financiar multianual, dosar în care ne propunem să avansăm cât de mult e posibil. Dincolo de temele existente nu e exclus să apară şi alte teme, situaţiile de criză”, a declarat Viorica Dăncilă la RRA.

Una dintre piedicile în calea consensului ar putea fi atitudinea eurosceptică a populiştilor aflaţi la putere în ţări precum Italia, Polonia sau Ungaria, ce par a căuta puncte comune pentru o coaliţie care să aibă un cuvânt mai greu în viitorul Parlament European.

Vicepremierul italian Matteo Salvini încearcă să formeze o alianţă eurosceptică înainte de alegerile europarlamentare din mai şi ar dori ca Italia şi Polonia să lucreze împreună pentru a reforma Europa, relatează Reuters.

"Polonia şi Italia vor face parte din noua 'Primăvară europeană', pentru renaşterea valorilor europene," a declarat Salvini într-o conferinţă de presă cu ministrul polonez de Interne, Joachim Brudzinski.

Italy and Poland want 'new spring' in Europe: Salvini https://t.co/AW1tcX8hUT pic.twitter.com/QXOFlA7AqB