De la ora 16:00, premierul Viorica Dăncilă va prezenta, în plenul Parlamentului European, priorităţile pe care le are în vedere România în timpul mandatului său la Preşedinţia rotativă a UE.

”Înţelegem pe deplin oportunitatea pe care o avem de a fi văzuţi acţionând împreună pentru România, dar şi pentru UE. Suntem pregătiţi, atât la nivel tehnic, cât şi la nivel politic,” a declarat Viorica Dăncilă, miercurea trecută, la începutul şedinţei de Guvern.

Premierul a ajuns încă de ieri la Strasbourg, în fruntea unei delegaţii din care face parte ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb, ministrul de Externe Teodor Meleşcanu, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, ministrul Muncii Marius-Constantin Budăi şi ministrul delegat pentru Afaceri Europene George Ciamba.

Take a look at some facts and figures on the occasion of the Romanian Presidency of the Council of the EU 🇷🇴🇪🇺 #RO2019EU @EU_Eurostat pic.twitter.com/i927iAVp4c