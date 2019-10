"Nu numai că am fost primul care a spus care este planul real din spatele demiterii guvernului Dăncilă. Am fost singurul. Mai mult, am spus şi la comanda cui a băgat Iohannis România în criza politică actuală. Am specificat, cu nume şi prenume, care este pionul din spatele acestui mecanism construit împotriva intereselor ţării noastre. Prezenţa lui Siegfried Mureşan pe lista scurtă a nominalizărilor PNL pentru Comisia Europeană îl demască pe Klaus Iohannis drept agent străin de influenţă în România, pasibil de condamnare pentru înaltă trădare", scrie Cătălinn Ivan, pe Facebook.

"Tot circul la care asistăm, toată criza politică din România, are legătură doar cu nevoia stăpânilor politici ai lui Iohannis de a-şi pune o marionetă în funcţia de comisar european pe probleme de transport şi infrastructură militară. Pe modelul Cioloş la agricultură în interesul Franţei. Cei care vor vota Iohannis pe 10 noiembrie trebuie să înţeleagă că se vor face părtaşi, complici direcţi, la colonizarea României, la transformarea ei într-o provincie guvernată după bunul plac al altora de afară.

Să nu ziceţi că nu v-am spus. Am greşit doar crezând că Siegfried Mureşan va trebui să facă operaţie de schimbare de sex, ştiind că se doreşte o femeie ca nominalizare din partea României. Sunt convins că ar fi făcut dacă i s-ar fi cerut de la Berlin", menţionează Ivan.

Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene, aşteaptă o nouă propunere de comisar din partea României în următoarele zile, în condiţiile în care Ungaria şi Franţa au desemnat deja alte persoane după respingerea candidaţilor de către Parlamentul European.

Surse liberale au declarat, pentru MEDIAFAX, că PNL ia în calcul nominalizarea eurodeputaţilor Adina Vălean şi Siegfried Mureşan.