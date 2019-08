„Am urmărit cu profundă dezamăgire spectacolul oferit de candidatul la prezidenţiale Klaus Iohannis, care din păcate nu şi-a înţeles rolul constituţional, nici după ocuparea funcţiei timmp de 5 ani. Se foloseşte de funcţia pe care o deţine pentru a bloca acest Guvern. Domnul Iohannis a înlocuit funcţia de mediator cu partidele politice cu cea de sabotaj. Preşedintele nu a înţeles câtă nevoie România are nevoie de stbailitate. E un comportament la fel de imatur şi egoist ca cel al lui Tăriceanu. Unul abandonează guvernarea, altul blochează numirea miniştrilor”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută, miercuri, la Palatul Victoria.

Premierul a adăugat că va încerca să obţină votul Parlamentului, pentru ca Guvernul să îşi poată duce mandatul până la capăt, pentru că PSD are responsabilitatea continuării programului de guvernare.

„În ciuda demersurilor acestor domni cu pretenţii de bărbaţi de stat, noi vom merge în Parlament şi vom încerca să obţinem susţinerea necesară, pentru a ne duce mandatul până la capăt. Spun acest lucru nu pentru că ţinem de scaun, aşa cum zic unii, ci pentru că avem responsabilitatea de a duce programul de guvernare până la capăt, aşa cum am spus în 2016. Nu am avut o guvernare perfectă, dar am avut o guvernare eficientă”, a completat şeful Executivului.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. Şeful statului a mai spus că actualul Guvern are nevoie de o confirmare în Parlament şi solicită declanşarea procedurii în acest sens.

În cazul în care noul Executivul nu va trece de Parlament, Iohannis susţine că există soluţii constituţionale pentru a nu intra într-o criză profundă.