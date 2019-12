Marcel Ciolacu: Eu am supus la vot ca Bădălău să nu mai facă parte din conducerea centrală

Marcel Ciolacu a declarat că el a fost cel care a propus colegilor în CEx ca Niculae Bădălău să nu mai fac parte din niciun for de conducere centrală a partidului. Acesta a precizat că decizia privind şefia PSD Giurgiu va fi luată la nivelul filialei.„La începutul CEx a fost una dintre priorităţi să discutăm ieşirea nefericită, gravă a colegului meu Niculae Bădălău unde s-a şi votat o sancţiune, dânsul nu mai face parte din niciun for de conducere central, urmând ca organizaţia Giurgiu să aibă discuţii în interiorul său şi să ia o decizie. Ce ştiu cu tărie e că PSD-ului i-a făcut foarte mult rău acea declaraţie, chiar dacă dânsul ne-a explicat contextul acelei declaraţii”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, la finalul CEx.

Liderul interimar al PSD a reiterat că nu este „tătuc” al partidului, iar în perioada cât va conduce el formaţiunea nu vor fi excluderi ale social-democraţilor.

„Nu s-a retras dl Bădălău. Eu am supus la vot. Când eşti preşedintele chiar şi interimar supui la vot, am supus la vot în primul rând părerea mea şi colegii au dat votul. CEx, la propunrea mea, a luat decizia ca Niculae Bădălău să nu mai facă parte din niciun for de conducere central. Deciziile legate de organizaţie se iau la nivelul filialei. Eu nu sunt tătucul acestui partid. Cât timp o să fiu eu preşedinte interimar nu va fi exclus nimeni din partid. Există în schimb posibilitatea de acum înainte de a exista suspendări”, a conchis Ciolacu.

Niculae Bădălău nu mai are funcţie în cadrul conducerii interimare a PSD. Acesta este liderul PSD Giurgiu, una dintre organizaţiile social-democrate care a obţinut scoruri bune la alegerile prezidenţiale.

Potrivit unor surse politice, Marian Mina, preşedintele CJ Giurgiu ar prelua interimar funcţia de membru în conducerea colectivă interimară - Regiunea Sud.