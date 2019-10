ORA 16:50 Costel Alexe, propus ca ministru al Mediului, aviz favorabil în Comisia din Parlament

Deputatul PNL de Iaşi Costel Alexe a primit, marţi, cu 23 de voturi „pentru”, un aviz favorabil în comisiile reunite parlamentare de specialitate pentru desemnarea sa ca ministru al Mediului. Cinci parlamentari au votat împotriva avizului pozitiv iar cinci s-au abţinut.

Costel Alexe, în vârstă de 36 de ani, este vicepreşedinte în Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor.

Acesta este cel mai tânăr ministru propus şi s-a prezentat ca având, printre altele, un doctorat în climatologie şi meteorologie.

„Sunt liberal, aşa că de mâine nu trebuie să existe niciun dubiu că voi fi împotrivă să avem activităţi în ariile protejate, în păduri sau în Delta Dunării. Îmi doresc foarte mult să avem activităţi care să aibă în principal conservarea mediului înconjurător şi să exploatăm moderat resursele regenerabile cu grijă faţă de mediu. (...) Cu votul dumneavoastră voi fi cel mai tânăr ministru din Cabinetul Orban, având doar 36 de ani, licenţiat în geografie şi geologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Master în Mediul actual şi dezvoltare durabilă şi doctor în climatologie şi meteorologie. Ţin foarte mult la acest domeniu, având şi o importantă activitate în zona societăţii civile, înfiinţând sau fiind membru în multe asociaţii studenţeşti şi de profil”, a declarat Costel Alexe la începutul audierii sale din comisie.

ORA 15:15 Marcel Vela, propus pentru Ministerul de Interne, aviz favorabil în comisia din Parlament



Marcel Ion Vela a primit, marţi, aviz favorabil în comisia de specialitate din Parlament în urma audierii. Vela este propunerea PNL pentru Ministerul de Interne.



Marcel Ion Vela a primit 17 voturi „pentru” şi 10 „împotrivă”, acesta primind aviz favorabil la finalul audierii.



Senatorul PNL Marcel Vela are 56 de ani şi este propunerea PNL pentru funcţia de ministru de Interne în Cabinetul Orban. Liberalul este secretar al Biroului permanent al Senatului şi a avut trei mandate de primar al municipiului Caransebeş, în perioada 2004-2016.



Marcel Vela a fost preşedinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă a Senatului, între februarie şi septembrie 2018, potrivit CV-ului afişat pe site-ul Senatului. Senatorul PNL este membru în Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic, precum şi în Comisia pentru învăţământ.



Acesta s-a născut pe 2 iunie 1963 în Armeniş, judeţul Caraş Severin. Marcel Vela a absolvit Licerul Traian Doda din Caransebeş şi Şcoala de Ofiţeri în Rezervă - Lipova, precum şi studii superioare, politehnice şi ştiinţe juridice, potrivit sursei citate.



Trei mandate de primar al muncipiului Caranşebeş a avut liberalul, în intervalul 2004-2016, iar în perioada 2001-2004 a fost consilier municipal. Între anii 2000 şi 2001 a fost prefect al judeţului Caraş-Severin.



Între 1996 şi 2000 a fost consilier municipal, iar în perioada 1992 şi 1996 a fost viceprimar al municipiului Caransebeş.



Vela este membru fondator al filialei PNL Caraş Severin din ianuarie 1990, conform sursei menţionate

ORA 14:10 Nicolae Ciucă, propus pentru Ministerul Apărării, aviz favorabil în comisia din Parlament



Nicolae Ciucă a primit, marţi, aviz favorabil în comisia de specialitate din Parlament în urma audierii acestuia.

Generalul în rezervă este propunerea PNL pentru Ministerul Apărării.

13:35 Florin Cîţu, aviz negativ în comisie



Florin Cîţu, ministrul desemnat al Finanţelor a primit aviz negativ din partea comisiilor pentru buget ale Parlamentului

ORA 13:25 Bogdan Gheorghiu, propus ministru al Culturii, a primit aviz favorabil în comisii



Deputatul PNL Bogdan Gheorghiu a primit, marţi, aviz favorabil în şedinţa comisiilor reunite pentru cultură ale Parlamentului. Au fost 14 voturi „pentru”, cinci „împotrivă” şi şase abţineri.



În cadrul comisiilor pentru cultură reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului liberalul a fost audiat, fiindu-i puse întrebări despre Roşia Montană, reabilitarea Muzeului Naţional de Istorie, Institutul Cultural Român sau măsurile pentru creşterea consumului de cultură în mediul rural, în condiţiile în care sunt discrepanţe mari faţă de mediul urban.



Social-democraţii i-au reproşat ministrul propus pentru portofoliul Cultură că este cam „subţire” programul PNL, în ceea ce priveşte domeniul culturii.



De exemplu, deputatul PSD Beatrice Tudor i-a spus lui Bogdan Gheorghiu că în program nu se regăseşte nimic despre Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune, în timp ce senatorul PSD Lucian Romaşcanu i-a spus că nu există cifre prevăzute, nici măcar cu aproximaţie privind măsurile pe care vrea să le ia dacă va fi la conducerea Ministerului Culturii.



Marţi şi miercuri sunt audiaţi toţi cei 16 miniştri cu portofoliu nominalizaţi în Cabinetul Orban în comisiile parlamentare, urmând ca votul pentru învestirea Guvernului să fie dat, lunea viitoare, într-un plen reunit care începe la ora 14.00.

ORA 13:10 PSD şi motivele votului împotriva lui Boloş. Mînzatu: Aţi ezitat în finanţarea Aeroportului Braşov



Doi dintre parlamentarii PSD care au votat împotriva unui aviz favorabil în comisiile reunite pentru Ioan Marcel Boloş, propus la Ministerul Fondurilor Europene, au spus că nu au reuşit să fie convinşi politic. Roxana Mînzatu i-a reproşat că nu a făcut nimic privind finanţarea Aeroportului Braşov.

ORA 12:41 Victor Costache, despre dosarul său: Acuzaţiile sunt nefondate. Expertizele mi-au fost favorabile



Victor Costache, a declarat, după ce a primit aviz favorabil în Parlament, că în dosarul de malpraxis are calitatea de suspect, a mai fost chemat de procurori la audieri şi „toate expertizele au fost favorabile”. „Acuzaţiile sunt nefondate”, mai spune Costache.



„E un dosar în curs, trebuie să lăsăm justiţia să-şi spună cuvântul. (...) A început în 2017. (...) Am fost (chemat de procurori, n.r.), am calitatea de suspect. În momentul de faţă, toate expertizele mi-au fost favorabile”, a declarat Victor Costache, după ce a primit aviz favorabil în Parlament.



Propunerea pentru ministerul Sănătăţii a evita să răspundă la întrebările cu privire la acuzaţiile din dosar, adăugând doar că este vorba despre „malpraxis”: „Ne cramponăm cu întrebări”, a spus Costache.



„Ce a fost in presă că diagnosticul a fost incorect, că nu a existat medic de gardă, toate sunt acuzaţii nefondate. Înţelegem durerea familiei. Sunt acuzaţii nefondate, o parte nu se găsesc în plângere. (...) Diagnosticul nu a fost greşit. Nu contează plângerea, vorbim de realitate. (...) Acuzaţia este de malpraxis. (...) Medicul de gardă era la servici (sic!), erau doi medici de gardă care au intervenit în timp util. Nu are rost să politizăm un dosar medical”, a mai spus Victor Costache.



Victor Costache a primit, marţi, aviz favorabil în comisia de specialitate din Parlament în urma audierii acestuia. Costache este propunerea PNL pentru Ministerul Sănătăţii.



În cadrul audierii sale, întrebat despre acuzaţiile de malpraxis care i se aduc, Costache a spus că, dacă i se va schimba calitatea suspect, îşi va da imediat demisia de la minister.



Victor Costache, propus pentru Ministerul Sănătăţii, are 45 de ani, este chirurg cardiovascular, autor al mai multor premiere în domeniul chirurgiei endovasculare, specializat în Franţa.



Medicul conduce un spital privat în Sibiu şi este consilier al lui Ludovic Orban pe probleme de sănătate.

ORA 12:17 Victor Costache, propunerea pentru Ministerul Sănătăţii, aviz favorabil în comisia din Parlament



Victor Costache a primit, marţi, aviz favorabil în comisia de specialitate din Parlament în urma audierii acestuia. Costache este propunerea PNL pentru Ministerul Sănătăţii.



În urma audierii din comisia de specialitate din Parlament, Victor Costache a primit aviz favorabil - 14 voturi „pentru” şi 4 abţineri. Acesta este propunerea PNL pentru funcţia de ministru al Sănătăţii.



În cadrul audierii sale, întrebat despre acuzaţiile de malpraxis care i se aduc, Costache a spus că, dacă i se va schimba calitatea de „suspect”, îşi va da imediat demisia de la minister.



Victor Costache, propus pentru Ministerul Sănătăţii, are 45 de ani, este chirurg cardiovascular, autor al mai multor premiere în domeniul chirurgiei endovasculare, specializat în Franţa.



Medicul conduce un spital privat în Sibiu şi este consilier al lui Ludovic Orban pe probleme de sănătate.

ORA 11:55 V.Costache, la audierea din Parlament: În România se aruncă 150 de inimi şi 300 de plămâni la gunoi



Victor Costache a spus, la audierea din comisia de specialitate din Parlament, că trebuie încurajat transplantul în România şi a adăugat că în prezent 150 de inimi şi 300 de plămâni sunt aruncaţi la gunoi pentru că nu avem centre de capabile să efectueze procedurile



„Este o legătură strânsă între chirurgie cardiovasculară copii si transplant. Ambele sunt deficitare în România. (...) În momentul de faţă, în România se aruncă 150 de inimi şi 300 de plămâni la gunoi. Nu avem centre capabile să le implanteze. Asta este realitatea tristă”, a spus Victor Costache.



Propunerea pentru Ministerul Sănătăţii a mai spus că „trebuie să încurajăm activitatea de transplant”.



„Există un singur centru de transplant cardiac la Târgu Mureş unde se fac între 6 şi 10 transplanturi pe an şi trebuie să încurajăm realizarea acestei activităţi de transplant. Trebuie actualizată legea transplantului. În momentul de faţă este foarte greu ca un centru să fie acreditat pentru transplant deoarece condiţiile sunt imposibile”, a mai declarat acesta.

ORA 11:25 Florin Cîţu este audiat în Parlament pentru funcţia de ministru de Finanţe



Audierea miniştrilor cabinetului Orban în Parlament: Florin Cîţu, care ar urma să preia de la Teodorovici Finanţele României, răspunde întrebărilor



Audierea ministrul propus pentru Ministerul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, de către comisiile de specialitate, a început.



Primele 10 minute s-au purtat pe chestiuni de procedura, mod de punere a întrebărilor şi privind raspunsurile pe care le va da ministrul desemnat, parlamentarii invocând cutumele practicate în comisie.



La ora transmiterii ştirii, Florin Cîţu îşi prezintă activitatea.

ORA 11:07 Ioan Marcel Boloş, propus la Ministerul Fonduri Europene, avizat favorabil în Comisii



Ioan Marcel Boloş, propus ministru al Fondurilor Europene, a primit aviz favorabil, marţi, în comisiile parlamentare reunite pentru afaceri europene. Votul a fost dat în urma audierii acestuia în forurile legislative, fiind 21 de voturi pentru, patru împotrivă şi şase abţineri.



Eugen Teodorovici a cerut, marţi, în timpul audierii propunerii PNL pentru Ministerul Fondurilor Europene Marcel Boloş, consemnarea unui vot favorabil din partea sa. Victor Ponta a cerut şi el consemnarea unui vot „pentru” în comisia reunită. Ulterior, cei doi au părăsit sala, înaintea votului în Comisii.



Marcel Boloş, propunerea PNL pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost audiat în cadrul comisiilor reunite pentru afaceri europene.



Marţi şi miercuri sunt audiaţi toţi cei 16 miniştri cu portofoliu nominalizaţi în Cabinetul Orban în comisiile parlamentare, urmând ca votul pentru învestirea Guvernului să fie dat, lunea viitoare, într-un plen reunit care începe la ora 14.00.

ORA 10:53 Teodorovici îi cere lui Marcel Boloş să pună la dispoziţie documentele legate de speţa „Dan Barna”



Eugen Teodorovici i-a cerut lui Marcel Boloş, propus la Ministerul Fondurilor Europene, să pună la dispoziţia organelor abilitate, atunci când i se va solicita, informaţiile de care acesta dispune în cazul afacerilor cu fonduri europene ale lui Dan Barna.

„Vreau să mă asigur că dumneavoastră, ca ministru, veţi asigura, atunci când sunt solicitate, toate informaţiile pe care ministerul şi dumneavoastră le veţi cunoaşte legate de speţa Dan Barna. E singurul lucru pe care vă rog să îl faceţi, să puneţi la dispoziţia organelor abilitate la toate informaţiile care sunt necesare pentru a clarifica orice fel de speţă”, a afirmat Eugen Teodorovici, marţi, în cadrul audierii lui Marcel Boloş din comisia pentru Afaceri Europene.

ORA 10:31 V. Costache a vorbit despre dosarul său în Parlament: Dacă mi se va schimba calitatea, îmi dau demisia



Victor Costache, propunerea pentru a prelua ministerul Sănătăţii, este audiat, la ora transmiterii ştirii, în comisia Parlamentului. Întrebat despre acuzaţiile de malpraxis care i se aduc, Costache a spus că dacă va fi suspect, îşi va da imediat demisia de la minister.



„Voi răspunde tranşant, cred in Justiţia din Romania şi trebuie ca ea sa-şi urmeze cursul. Dacă mi se va schimba calitatea de suspect în speţă, îmi voi prezenta imediat demisia primului ministru. Adaug că înţeleg durerea familiei pentru pierderea pacientului. Au fost doi medici de gardă, niciunul nu a modificat ora decesului”, a spus Victor Costache în comisia de specialitate a Parlamentului, unde este audiat după ce a fost propus de PNL ca ministru al Sănătăţii.



Victor Costache ar fi vizat într-un caz de malpraxis.



Costache a mai vorbit şi despre crizele din sistem de care se va ocupa când va prelua Ministerul Sănătăţii.



„În momentul de faţă, avem de gestionat câteva crize. Prima criză este criza rezidenţilor. În momentul de faţă, avem câteva mii de tineri, care sunt prinşi, luaţi ostatici în acest joc politic. Acest lucru trebuie rezolvat imediat. (...) Suntem o ţara care a pierdut peste 30.000 de medici, în ultimii 10 ani”, a mai spus propunerea PNM pentru Ministerul Sănătăţii.

ORA 10:30 Teodorovici şi Ponta, voturi „pentru” Marcel Boloş în Comisia pentru Afaceri Europene



Eugen Teodorovici a cerut, marţi, în timpul audierii propunerii PNL pentru Ministerul Fondurilor Europene Marcel Boloş, consemnarea unui vot favorabil din partea sa. Victor Ponta a cerut şi el consemnarea unui vot „pentru” în comisia reunită.



Social democratul Eugen Teodorovici a cerut consemnarea votului său favorabil pentru propunerea PNL la Ministerul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, marţi, în cadrul audierilor din Comisia reunită pentru Afaceri Europene. Acesta a părăsit şedinţa comisiei de audiere, pentru a participa la alte comisii parlamentare.



De asemenea, Victor Ponta a cerut şi el consemnarea votului "pentru" nominalizarea liberalilor la Ministerul Fondurilor Europene.



„Deşi nu o sa votez pentru învestirea Guvernului Orban, azi votez pentru dl. Boloş. Am lucrat cu el, l-am numit secretar de stat. Faptul că profesionişti din guvernul Ponta vor lucra în Guvernul Orban e un lucru foarte bun”, a spus Ponta înainte de a părăsi sala de şedinţă.



La ora transmiterii acestei ştiri, Marcel Boloş, propunerea PNL pentru Ministerul Fondurilor Europene este audiat în cadrul comisiei reunite entru Afaceri Europene,



Viorica Dăncilă a afirmat, luni, că toţi parlamentarii din PSD care vor vota Guvernul Orban, vor trăda PSD şi vor trebui să plece din partid. Ea a adăugat că cei care au demis Guvernul vor trebui să îşi asume responsabilitatea de a strânge voturile necesare pentru învestire.

Ştirea iniţială. Miniştrii propuşi în Guvernul Orban vor fi audiaţi, marţi şi miercuri, în comisiile parlamentare, între orele 9.00 şi 15.00, potrivit programului oficial. Votul pentru învestirea noul Executiv este programat să aibă loc într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00.

Prin urmare în şedinţele Comisiilor parlamentare de specialitate reunite de marţi vor fi audiaţi:

9.00 - Ion Marcel Boloş, ministrul propus al Fondurilor Europene, audiat marţi în şedinţa Comisiilor reunite pentru afaceri europene ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

10.00 - Victor Costache, propus la Ministerul Sănătăţii, va fi audiat, marţi, ora 10.00, în Comisiile reunite pentru sănătate.

11.00 - Florin Cîţu, propus ministru al Finanţelor, audiat marţi în Comisiile pentru buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

12.00 - Bogdan Gheorghiu, propus ministru al Culturii, urmează să fie audiat, miercuri, în Comisiile reunite pentru cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

13.00 - Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării, va fi audiat marţi în Comisiile reunite pentru apărare.

14.00 - Marcel Vela, propus pentru portofoliul Interne, va fi audiat, marţi, în Comisiile reunite pentru apărare ale Parlamentului.

15.00 - Adrian Nechita Oros, nominalizat ministru al Agriculturii, va fi audiat, marţi, la ora 15.00, în Comisiile reunite pentru agricultură

15.00 - Costel Alexe, propus la Ministerul Mediului, va fi audiat în Comisiile reunite pentru Mediu ale Parlamentului.

Miercuri vor fi audiaţii următorii:

9.00 - Ionuţ Stroe, propus la Ministerul Tinererului, va fi audiat, miercuri, în şedinţa comisiile reunite pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

10.00 - Monica Anisie, propusă la Ministerul Educaţiei, va fi audiată în Comisiile reunite pentru învăţământ.

11.00 - Virgil Popescu, propus ministru al Economiei, audiat miercuri în Comisiile economice reunite ale Parlamentului.

12.00 - Ion Ştefan, propus la Ministerul Dezvoltării, va fi audiat, miercuri, în Comisiile reunite pentru administraţie publică.

13.00 - Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, este programat pentru audieri în Comisiile reunite pentru politică externă, miercuri.

14.00 - Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii, va fi audiată, miercuri, în Comisiile reunite pentru Muncă şi comisiile reunite pentru drepturile omului.

15.00 - Cătălin Predoiu, propus la Ministerul Justiţie, va fi audiat miercuri în şedinţa a patru comisii reunite şi anume juridică, cea de constituţionalitate, cea pentru cercetarea abuzurilor şi cele pentru drepturile omului.

15.00 - Lucian Bode, nominalizat la Ministerul Transporturilor, va fi audiat în comisiile reunite pentru transporturi şi cele reunite pentru comunicaţii, tot miercuri.