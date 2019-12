Decizia a fost luată de PSD Ştefăneşti, organizaţia condusă de deputatul Nicolae Velcea şi din care făcea parte şi Ioana Jenica Dumitru, informează epiteşti.ro.



„Moş Nicolae mi-a adus o excludere. Din partid. Îl consider un dar nesperat din partea unei formaţiuni politice pentru care am câştigat un mandat de primar de oraş, dar care obişnuieşte să-şi devoreze „copiii” care nu îşi pleacă fruntea, nu merg în genunchi şi nu închid ochii la nedreptăţi şi ilegalităţi.



Consider că drumul fiecăruia în viaţă se rescrie în funcţie de fapte”, a scris primăriţa pe Facebook.



Nicolae Velcea nu a dorit să comenteze, pentru moment, excluderea din PSD a Ioanei Jenica Dumitru.

