Cătălin Cherecheş a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX că a adresat întrebări la ANI privind acuzaţiile care i se aduc, pentru a ştii ce documente justificative să prezinte, dar nu a primit răspuns.

„ANI a început un demers în urmă cu un an, în care mi-a solicitat să le transmit documente legate de veniturile mele începând cu anul 2012. În 2013 i-am acordat denunţătorului din dosarul în care am fost trimis în judecată şi arestat preventiv sume de bani care totalizează 500.000 de euro pentru funcţionarea unui trust de presă, pe baza unui contract pe care îl are şi ANI şi DNA. (...) Eu am întrebat la ANI care sunt acuzaţiile, ca să ştiu ce documente justificative să prezint, dar nu am primit răspuns. Acţiunea ANI mi se pare un element dintr-un cumul de elemente abuzive care ţin de hărţuirea mea. Este clar că vine campania electorală pentru alegerile locale din 2020 şi sunt o redută pe care nu au reuşit să o distrugă”, a spus Cherecheş.

Acesta a explicat că în contractul cu administratorul societăţii de presă se stipula faptul că dacă aceasta este funcţională îi va oferi servicii media la valoarea sumei respective, iar dacă nu, îi va oferi edilului din Baia Mare acţiuni.

„În cazul în care nu va fi niciuna dintre aceste variante, suma va fi considerată împrumut personal acordat celui care a cumpărat societatea. Când persoana respectivă a depus denunţul penal împotriva mea, am constatat că societatea este în insolvenţă şi nu poate să îmi ofere nici servicii media şi nici acţiuni, iar atunci, conform contractului, am considerat că aceşti bani daţi pe parcursul timpului sunt un împrumut personal care apare în declaraţia de avere. Sursa acestor bani este o donaţie de 1,5 milioane de euro pe care am primit-o de la mama mea în urma unei vânzări imobiliare”, explicat Cătălin Cherecheş.

Primarul din Baia Mare a susţinut că va prezenta documente justificative în momentul în care i se vor prezenta acuzaţiile.

„Tot pentru acest lucru mai am un dosar în lucru la Tribunalul Maramureş, exact pentru aceeaşi sumă”, a subliniat Cătălin Cherecheş.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat diferenţe nejustificate în valoare de aproape 3 milioane de lei între avere şi veniturile realizate de Cătălin Cherecheş, primarul din Baia Mare, fiind sesizate Curtea de Apel Cluj şi parchetul pentru a începe verificările.

„Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 2.741.026,318 lei între averea dobândită şi veniturile realizate de către CHERECHEŞ CĂTĂLIN, Primar al municipiului Baia Mare, Judeţul Maramureş, în perioada 26 iunie 2012 – 31 decembrie 2017”, se arată într-un comunicat al Agenţiei.

Potrivit sursei citate, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Cluj, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei de către Cătălin Cherecheş.