Emil Boc a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că Primăria Cluj-Napoca nu a primit niciun leu pentru compensarea la creşterea salariului mediu în construcţii, care a dus la alte pierderi însemnate, şi nici nu s-au înregistrat datele privind asistenţa socială.

„În privinţa diferenţelor de cote, adică faptul că noi nu am primit cota defalcată din impozitul pe venit la nivelul de 60% de la începutul anului, şi aveam nevoie pentru a fi compensată acea cotă de 40 de milioane de lei, iar în schimb am primit 12 milioane de lei. De asemenea, nu am primit niciun leu pentru ceea ce înseamnă compensare pentru creşterea salariului mediu în construcţii, care a dus la alte pierderi însemnate şi de asemenea, nu am primit datele privind asistenţa socială. Deocamdată suntem pierzători neţi la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca prin actuala rectificare bugetară”, a spus Boc.

Potrivit acestuia, Guvernul nu a respectat ceea ce s-a angajat în faţa Asociaţiei Municipiilor din România, astfel că administraţiile locale sunt, din nou, vitregite de resurse financiare.

„Sarcinile sunt tot mai numeroase şi mai consistente. Nu sunt locuri la creşă sau la grădiniţă, se ocupă administraţia locală, nu sunt suficiente parcuri, e treaba administraţiei locale, trebuie centuri ocolitoare pentru decongestionarea traficului, tot adminitraţia locală se ocupă. Cu alte cuvinte, responsabilităţile aici, banii la Bucureşti”, a mai spus primarul Boc.