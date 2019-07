Gabriela Firea anunţă că analizează şi o candidatură independentă la alegerile prezidenţiale



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, la emisiunea "Marius Tucă Show", că analizează şi posibilitatea unei candidaturi independente la alegerile prezidenţiale.



Am citit în presă că doamna premier se va întâlni cu mine. Nu pot să merg neinvitată. Mie dacă mi se dă un simplu telefon, un mesaj, mă duc, îmi refac tot programul. Nu pot eu să mă duc exact ca şi cum aş cere acele întâlniri. Nu am nicio problemă.

Despre ghidul oraşului: Avem, dar nu a ajuns la multă lume

Firea anunţă că ar candida la prezidenţiale dacă e considerată optimă de către PSD-ALDE-Pro România

Despre candidatura la prezidenţiale: În perioada următoare mă voi întâlni cu colegii mei, ne pasă, nu cred că putem fi indiferenţi, sunt multe de făcut în ţară, în Bucureşti. Aş candida la prezidenţiale dacă aş fi considerată de colegii mei din PSD şi ALDE, partenerii noştri şi de Pro România cea mai bună soluţie.

Voi merge la congresul PSD dacă voi fi primită.

Am putea fi în situaţia să intrăm în cursa prezidenţială cu un candidat care nu are potenţialul cel mai mare. Să nu uităm că noi am pierdut 1,6 milioane voturi la europarlamentare din votanţii noştri. Au existat o persoană, persoane care au influenţat negativ votul, cum vom recupera peste un milion de voturi?

Despre rezultatul alegerilor europarlamentare

Gabriela Firea: Ion Ţiriac m-a invitat, ieri, pe Arena Naţională. I-am spus că mai e de aşteptat



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, la "Marius Tucă Show", că preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a invitat-o miercuri pe Arena Naţională, la evenimentul pentru celebrarea titlului de la Wimbledon obţinut de Simona Halep, dar că a refuzat.

Despre RADET: Vor să fac ce nu s-a făcut în 30 de ani, conductele sunt vechi. A venit cineva la uşa mea ca să „facă baie”. Ne-au speriat.

Despre candidatura lui Florin Pandele la prezidenţiale: E singurul moment în care nu ne-am consultat. Florentin spune de fiecare dată că nu va candida, dar îşi depune candidatura în ultima zi.

Despre scorul PSD la alegeri: Nu e de mirare. Am promis lucruri împreună, nu s-au finalizat. Nu mi-aş fi depus candidatura pentru preşedinţia PSD. Speram că îi voi determina să-i sprijine pe bucureşteni. De multe ori citesc şi mă îngrozesc cum se afirmă că Firea cere bani pentru bucureşteni, care să fie tăiaţi de la cei din ţară. Mi-aş dori foarte mult ca guvernul să se îndrepte către toate comunităţile.

Nevoia la Capitală e de un miliard de lei, dar putem primi şi 700-800 milioane lei, m-am întâlnit cu domnul Teodorovici. Se cunoaşte situaţia Primăriei Bucureşti. Se aşteaptă o recuperare a sumelor tăiate. În medie, lunar, Primăriei Capitalei i se repartizau peste 300 milioane lei, anul acesta am primit 120-160 milioane lei.

Despre condamnarea lui Liviu Dragnea: Nu mă aşteptam. Se credea că va fi doar hărţuit cu dosare. Am primit vestea când mă aflam într-o biserică. Aveam telefonul pe ştiri şi nu îmi venea a crede, am avut un fior fizic. Niciodată nu mă voi bucura, indiferent de ce mi-a făcut, dacă un om cade la pat sau îşi pierde libertatea.

Gabriela Firea anunţă că vrea să candideze pentru un nou mandat la Primăria Capitalei

Sunt foarte ataşată de aceste proiecte. Nu ar fi progresat dacă nu eram aşa insistentă, eu sunt hashtag #insist. La primărie sunt oameni muncitori, ar fi putut lucra pe bani buni în altă parte, dar preferă să lase ceva în urmă. În metroul bucureştean s-ar fi putut investi mai mult.

Sunt determinată să finalizez tot ce am început la Primăria Capitalei, într-un an, doi, se vor vedea rezultatele. Primăria Capitalei consolidează clădirile cu risc seismic 1.

Despre alte partide: Sunt oameni buni şi la celelalte partide politice, dar noi suntem oameni de centru stânga-stânga, dar îi respectăm pe cei care sunt de altă orientare.

Despre imaginea sa în ochii românilor: Să ştie că sunt Gabriela Firea, venită de la Bacău, foarte apropiată de oameni, dintr-o familie normală, cu patru fraţi, suntem modeşti, cu multă iubire între noi. Toţi sunt la Bucureşti, i-am adus cu mine. Am două surori şi un frate.

Despre programul „O şansă la viaţă”: Primăria Capitalei susţine cu 3.800 euro cuplurile care sunt infertile, sunt mândră de acest program, care a devenit model pentru alte oraşe. S-au născut deja copii. Chiar şi pentru acest proiect aş fi meritat să fiu primar general.

Firea: Au fost oameni importanţi din politică care s-au interesat dacă afecţiunea mea e reală

Au fost persoane care s-au interesat cât sunt de bolnavă, pentru a vedea dacă mă pot „scoate din joc”, dacă pot să răsufle uşuraţi, să nu mai fiu un combatant pentru Primăria Capitalei. Am intrat în politică datorită destinului şi m-am gândit că am stat destul de mult de partea cealaltă, unde am criticat.

Despre proiectele propuse într-un an de mandat: Vreau să demarez lucrările la Spitalul Metropolitan. În plus, au început investiţii la toate cele 19 spitale din administrarea Primăriei Capitalei. Am inaugurat câteva secţii noi.

Despre proiectele de la Primăria Capitalei: Nu vreau să fac parte din cei care cred că lumea începe cu ei. Nu sunt un salvator. Nu cred în candidaţii mesianici. Am găsit cele mai multe proiecte, şantiere din Capitală închise, o parte le-am redeschis, altele sunt în stadiu de peste 90%. Am închis şantierul de la Piaţa Sudului, a fost un efort de echipă, am închis şantierul de la Arcul de Triumf, un proiect abandonat.

Am închis lucrările la Observatorul Astronomic, lucrările abandonate la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu”, pasajul Ciurel l-am preluat la 13%, acum e la 90%. Ştirile administrative pătrund foarte greu în faţa ştirilor politice. Am început supralărgirea din zona Fabricii de Glucoză. Vrem să finalizăm până la sfârşitul anului, este o asociere care îşi face foarte bine treaba. Au fost foarte multe probleme cu un om de afaceri, o companie, care singură sau cu alţi asociaţi câştiga toate licitaţiile. Sunt pentru susţinerea investiţiilor private, guvernul nu trebuie să facă altceva decât să nu ne încurce.

Proiectul de la Fabrica de Glucoză se termină anul acesta. Dorim să construim totodată un pasaj la Doamna Ghica-Tei. Trebuie să finalizezi tot ce ai terminat de preluat de la administraţia anterioară. Orice proiect cu finanţare publică are minusul deficitul că nu poate să înceapă direct. Eşti obligat să ai un studiu de fezabilitate, de abia ulterior poţi merge să lucrezi legal.

Despre relaţia cu Traian Băsescu: Chiar dacă era un „animal politic”, nu a putut să treacă peste acele lucruri. Era relaţia firească jurnalist-politician. Niciodată un jurnalist nu va menaja un invitat care fuge de întrebări. Nu m-aş aştepta să mă laude, dar măcar să fie mai realist şi mai ponderat în afirmaţii.

Despre emisiunile memorabile: Nu am crezut că voi memora pasaje din ce spuneau invitaţii la emisiune, gesturi, iubesc această meserie.

Despre mass media: Nu prea pot să mă supăr pe presă, o înţeleg. Nici prin cap nu mi-ar fi trecut să plec din presă în altă parte. Am simţit că nu mai există multă încredere în jurnalistul Gabriela Firea, căsătorită cu un politician. Mi s-a spus că am cel mai bun CV, dar am pe frunte amprenta trustului Impact. Doreau să îmi dea o emisiune de divertisment. Bineînţeles că am ales familia.

Ştirea iniţială

Cum este PSD în epoca post-Dragnea?

Care este relaţia cu noua conducere a partidului?

Va candida la Primărie sau la Preşedinţie?

Care sunt realizările în 3 ani de mandat la Primăria Capitalei?

Ce investiţii se pregătesc pentru Capitală?



Sunt doar câteva întrebări la care va răspunde Gabriela Firea, începând cu ora 13:00, la „Marius Tucă Show”. LIVE pe mediafax.ro şi gandul.info.