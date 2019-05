Primarul Iaşului, care a fost exclus din PSD, a declarat, marţi, pentru corespondentul Mediafax, că nu intenţionează să se întoarcă în partid, în actuala structură.

„În actuala structură sau PSD-ul în această formă a sa nu poate fi nici pe departe o opţiune pentru mine. Nu am avut nicio discuţie cu niciun reprezentant de bază al acestui partid, cu care să discut vreo chestiune de genul acesta. Nu îmi schimb, să spunem, punctul de vedere, doar pentru ca să creez satisfacţia creşterii unui alt partid. Am spus foarte clar că Dragnea îi va îngropa de vii, ceea ce a şi făcut, pentru că la Iaşi partidul a ajuns la 15%, exact aşa cum am spus acum un an de zile”, a afirmat Chirica.

Primarul compară partidul cu o tablă de şah defectă şi cu o orchestră fără dirijor.

„Pot să mute ei câţi pioni vor pe tabla lor de şah, din păcate tabla e defectă. Suportul pe care se mişcă este defect, pentru că nu sunt în stare să facă, cu adevărat, reforme. Tot încearcă să reaşeze,《staţi, nu vă împrăştiaţi, că rămânem împreună》, ascult tot felul de declaraţii aberante. Dacă vrei să faci reformă, împrăştiaţi-vă, să rămână doar cei care merită. Dar cine dă tonul? Că toată orchestra asta se porneşte doar dacă găseşti şi dirijorul. Deocamdată, PSD nu are dirijor şi nici nu are de unde să pornească un dirijor în interiorul acestui partid. Nu cred într-o schimbare. Eventual, s-au schimbat de haine, s-au dus frumos, au făcut un duş rece, duminică, s-au şters şi se pare că lucrurile şi-au intrat pe făgaşul normal. Nu are cum, pentru că duşul acesta rece pe care PSD l-a primit nu este similar cu duşul pe care l-a primit PD, când a ieşit de la guvernare, spre sfârşitul anului 2011. A fost o chestiune total altfel. A fost altă abordare şi e într-un alt moment, pentru că programul de guvernare pe care PD-ul l-a stricat atunci prin măsuri extreme, lovind categorii întregi de populaţie, nu a fost o chestiune similară pe care a aplicat-o PSD-ul, care a fost foarte populistă, dar pe un fundament de neîncredere imensă. Ca urmare, domnul Băsescu, chiar şi după dizolvarea în întregime a formaţiunii politice persistă să rămână pe piaţa politică, iar domnul Tăriceanu, care era el la Guvernare, a dispărut din opţiunile electoratului”, a mai spus Mihai Chirica.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD la începutul anului 2018, pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate.

Primarul general Gabriela Firea a invitat, marţi, puciştii care au fost excluşi din partid să revină, spunând că dacă refuză, o variantă ar fi o alianţă cu Pro România.