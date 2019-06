„Vom avea în zilele următoare conferinţa extraordinară şi acolo voi lua mandatul colegilor mei pentru a putea depune candidatura, dar am discutat cu toţi colegii mei din comitetul executiv de la PSD sector 5 şi da, mi-am depus candidatura în CEX pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD. Eu cred că fiecare dintre noi are şanse egale. Fiecare dintre noi vine cu intenţia de a aduce un plus partidului şi dezbaterii interne din partid sincere onestă şi care să ducă partidul mai departe cred că este bine să fie cât mai mulţi candidaţi şi nu cred că există în acest moment un favorit", a declarat Daniel Florea, după şedinţa informală de la Neptun.

Întrebat de susţinerea pe care organizaţia sector 5 i-o va da lui Robert Cazanciuc, pentru funcţia de secretar general, Florea a declarat: "Nu pornim cu niciun fel de idee preconcepută. Dacă va veni în cadrul conferinţei şi va cere sprijin cu siguranţă se va discuta şi nu văd niciun impediment de natură legală pentru a nu primi această nominalizare. Vom discuta atunci".

Paul Stănescu şi Daniel Suciu sunt alţi doi social democraţi care intenţionează să preia funcţia de preşedinte executiv PSD.