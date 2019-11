Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, îşi anunţă pe Facebook demisia din funcţia de prefect: „Este o demisie de onoare! Am înţeles să fac acest lucru pentru că Guvernul de care am fost susţinut şi care a susţinut toate proiectele judeţului în ultimii doi ani şi jumătate tocmai a fost demis. Plec cu sentimentul datoriei împlinite!”.

Eduard Popica scrie că în cei doi ani şi cinci luni de mandat a avut o conduită transparentă, iar „Instituţia Prefectului judeţul Vaslui a fost cea mai vizibilă instituţie din judeţ”.

„Am interacţionat şi am căutat în permanenţă soluţii la rezolvarea problemelor cetăţenilor din judeţ in limitele legii. Am reuşit să redau adevărata importanţă celui mai mare punct de frontieră de la Est - Albiţa- reabilitând întreaga infrastructură rutieră, degradată de ani buni. Am făcut toate demersurile pentru deschiderea unui punct de recoltare a sângelui la Vaslui. Spaţiul este amenajat şi ne aflăm în faza de achiziţie a aparaturii medicale. În perioada următoare va fi deschis şi acest punct. Am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării, obţinând finanţări pentru mai multe proiecte de infrastructură din judeţ”, adaugă acesta.

Majoritatea comentariilor la postarea Prefecturii Vaslui sunt pozitive, Eduard Popica fiind apreciat drept „cel mai bun prefect avut de Vaslui”.

Într-o conferinţă de presă, prefectul a spus că a fost tot timpul conştient de faptul că funcţia era vremelnică. Întrebat dacă are cunoştinţă despre gesturi similare ale altor prefecţi, Popica a răspuns că ştie sigur că e primul, nu şi dacă e singurul.

Foto: Institutia Prefectului Judetul Vaslui / Facebook