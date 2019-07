„Eu zic că sunt lucruri care s-au interpretat în fel şi chip. Cred că s-a spus foarte clar că vom avea o măsurătoare pe fiecare candidat în parte şi sigur că, atunci când se va decide o direcţie, o persoană, o variantă, atunci tot partidul trebuie să îşi concentreze energiile astfel încât persoana respectivă să aibă cele mai mari şanse să câştige preşedinţia României. Şi-au anunţat anumiţi colegi intenţia de a candida, de aceea e necesară această măsurătoare, acest sondaj, să vedem care e potenţialul fiecăruia dintre cei care şi-au anunţat intenţia, iar doamna premier a spus cât se poate de clar, că dacă partidul îi va cere acest lucru, am ascultat şi eu cu foarte mare atenţie, dacă nu există altă soluţie sau dacă toate direcţiile converg către dânsa, pentru a nu se considera că face pas în spate atunci când i se cere sau că este un act de laşitate, asta a spus, că dacă va fi cazul, dar în niciun caz nu a spus 《voi fi eu în mod hotărât, obligatoriu, îmi doresc şi aşa mai departe》. Haideţi să nuanţăm exact discuţiile!", a declarat Mihai Weber, preşedintele PSD Gorj, pentru MEDIAFAX.

Întrebat dacă este împotriva candidaturii lui Dăncilă, Weber a completat: „Nu, nu am nimic împotrivă. Dimpotrivă, cred că este un om care a dovedit, în ultima perioadă, că are şi capacitate de a coagula, de a administra şi are toate atuurile să poată să candideze, dar ţine numai strict de dorinţa pe care echipa partidului o va spune şi sigur având în spate ceva foarte clar fundamentat, deci nişte măsurători extrem de obiective. E posibil să măsoare şi un candidat independent, candidat sau persoană care nu face parte din tabăra simpatiilor ideologiei social-democrate, e foarte bine să se vadă exact care e dorinţa cetăţenilor, care este dorinţa electoratului, că asta ne dorim, că dacă nu ţii cont de ceea ce îşi doresc oamenii, pleci cu şanse minime, dacă te pliezi exact pe dorinţa cetăţenilor, atunci sigur că pleci din altă poziţie"

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a declarat, joi, că dacă partidul îi va cere să candideze la alegerile prezidenţiale, va accepta ce spune formaţiunea şi nu va da înapoi, menţionând însă că opţiunea sa este să meargă în spatele altui candidat.