”Ludovic Orban, premierul fără Guvern, recunoaşte că a discutat cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, şi că nu sunt motive de îngrijorare în ceea ce priveşte situaţia economică a României. După toată propaganda mincinoasă din ultimii ani, îi vedem acum pe liberali recunoscând spăşiţi că situaţia României este una stabilă, cu potenţial de creştere continuă. Nici greaua moştenire nu mai e ce era odată…”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, al cărui nume este vehiculat pentru a prelua funcţia de prim-ministru, s-a întâlnit luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. ”E normal să am discuţie cu guvernatorul BNR. am fost într-o comunicare constantă”, a spus liderul liberal.

”Da. E normal să am discuţie cu guvernatorul BNR. De altfel, noi am fost într-o comunicare constantă cu guvernatorul BNR. E nromal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situaţia economică. Practic am colaborat cu guvernatorul BNR din 1999. A urmat o colaborare foarte bună din momentul respectiv până astăzi şi va continua una şi mai bună de acum înainte. Am abordat problemele importante”, a declarat Ludovic Orban.

Încrederea în Guvernul Dăncilă a fost retrasă prin adoptarea moţiuni de cenzură, în plenul reunit de joi al Parlamentului. Klaus Iohannis a avut, vineri, consultări cu partidele în vederea formării unui nou Guvern. Şeful statului a spus că marţi, cel târziu, va anunţa desemnarea noului premier. PNL a decis în urmă cu câteva luni ca Ludovic Orban să fie propunerea de prim-ministru.