„Congresul nu trebuie amânat foarte mult, dar extrem important pentru PSD este trecerea moţiunii de cenzură. Nu are rost să suprapunem agenda politică a PSD cu interesul cetăţeanului, asta ne interesează. Acest Guvern al PNL creează austeritate. Nu e, neapărat, o preocupare a noastră, acum, cine conduce PSD, pentru că oricum am stabilit că lărgim structurile de conducere şi vrem o conducere colegială, în cadrul PSD, mai puţin un singur şef care să ia deciziile în locul nostru, şi s-a demonstrat că am greşit”, a declarat Gabriel Zetea, în urma întâlnirii conducerii partidului cu preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii.

Gabriela Firea a spus că PSD se va întâlni „imediat după moţiunea de cenzură din Parlament” pentru a stabili calendarul pentru Congresul „pe care-l pregătim şi din care dorim să iasă dorinţa noastră de modernizare a partidului”.

Gabriela Firea a subliniat că această schimbare la nivelul Comitetului Executiv înseamnă că „nu vor putea să vină anumiţi consultanţi, sfătuitori care să îndepărteze conducerea de electorat”, fiindcă aleşii locali sunt cei mai apropiaţi de cetăţeni.

„Ar trebui să procedăm la o schimbare de fond şi ulterior la una de formă. În primul rând, avem în vedere îmbunătăţirea felului de a lua decizii în partid, pentru că trebuie să recunoaştem că modul în care la dezbateri şi decizii participau exclusiv preşedinţii de organizaţii, consilii judeţene, nu a fost un lucru foarte bun. Am considerat că acestora trebuie să li se adauge şi cei mai importanţi aleşi locali, pentru că vine cu această abordare pragmatică şi cu siguranţă, un primar sau preşedinte de consiliu judeţean nu va pierde legătura cu cetăţenii, şi în acest fel, nici partidul nu va pierde legătura cu cetăţenii. Este o garanţie în plus că politicile promovate de PSD vor fi mereu în concordanţă cu ceea ce vrea cetăţeanul şi nu vor putea să vină anumiţi consultanţi, sfătuitori care să îndepărteze conducerea de electorat, fapt care s-a întâmplat şi cu toţii am plătit, mult şi electoral”, a argumentat ea.

Firea a transmis că despre o posibilă denumire utlerioară nu s-a discutat, „deocamdată vorbim despre structura de conducere”.

Liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a declarat, sâmbătă, în urma întâlnirii conducerii partidului cu preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii, că doreşte ca în conducerea partidului să facă parte „mai multe minţi luminate”, respectiv aleşii locali.