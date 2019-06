UPDATE 13:05 Nassar: Când PSD Sector 2 a anunţat susţinerea premierului Dăncilă, era singurul candidat înscris

Secretarul general interimar al PSD Rodica Nassar a declarat că social-democraţii organizaţiei Sector 2 sunt liberi să voteze cum doresc la Congres. Ea a adăugat că filiala Sector 2 a anunţat susţinerea Vioricăi Dăncilă când aceasta era singurul candidat înscris pentru şefia partidului.

„Colegii noştri de la Sectorul 2 au libertatea să opteze şi să voteze pentru că, până la urmă, toţi candidaţii sunt cunoscuţi, toţi candidaţii vor avea posibilitatea să se exprime în timpul Congresului şi vor decide singuri. Sigur, la momentul în care noi am făcut conferinţa organizaţiei Sectorului 2, singurul candidat anunţat era doamna premier Viorica Dăncilă şi a obţinut susţinerea organizaţiei noastre această funcţie. Este posibil (ca unii delegaţi să se răzgândească – n.r.). Se votează până la urmă. Un delegat va intra în cabina de vot şi în funcţie de discursurile cndidaţilor, de felul în care îşi vor prezenta candidatura, pot să aibă şi o altă opţiune”, a afirmat Rodica Nassar, vineri, înaintea CEx al PSD.

UPDATE 12:30 Dăncilă, întrebată dacă i-a ameninţat pe colegi că pleacă din Guvern: În niciun caz

Viorica Dăncilă a negat, vineri, faptul că le-ar fi transmis colegilor de partid că va demisiona din funcţia de premier dacă nu este aleasă la şefia PSD.

Întrebată dacă i-a ameninţat pe colegii din PSD că îşi va da demisia din fruntea Guvernului, Viorica Dăncilă a replicat: „În niciun caz”.

Preşedintele interimar al PSD a precizat că va face declaraţii de presă la finalul şedinţei CEx de vineri.

În spaţiul public au apărut informaţii pe surse potrivit cărora Dăncilă le-ar fi spus social-democraţilor, la petrecerea organizată marţi de PSD la Clubul Diplomaţilor că dacă nu va fi aleasă la şefia partidului atunci va demisiona din funcţia de premier.

UPDATE 12:20 Marian Oprişan aruncă bomba: Am propus ca secretarul general şi preşedintele executiv să fie numiţi de şeful PSD

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat, vineri, că partidul a funcţionat mai bine atunci când funcţiile de preşedinte executiv şi secretar general au fost votate în CEx la propunerea preşedintelui partidului, precizând că a propus revenirea la această procedură.

„Partidul a funcţionat mai bine când preşedintele executiv şi secretarul general au fost votaţi în CEx la propunerea preşedintelui partidului”, a declarat Marian Oprişan, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al partidului.

Preşedintele PSD Vrancea a precizat că el a propus revenirea la această procedură.

„Aici este vorba de faptul că Congresul e suveran. Dacă Congresul partidului decide...

UPDATE 12:10 Paul Stănescu: Voi fi prezent la congres, dar nu votez

UPDATE 12:05 Oprişan: Noi, organizaţia de Vrancea, o susţinem pe Viorica Dăncilă pentru preşedinte PSD

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a anunţat, vineri, că organizaţia pe care o conduce o susţine pe Viorica Dăncilă la conducerea formaţiunii social democrate.

Eu susţin Partidul Social Democrat. E vot secret la Congres. Ce e aia, recomandare? Înţelegeţi un singur lucru: noi, organizaţia Vrancea, o susţinem pe Viorica Dăncilă la funcţia de preşedinte PSD", a declarat Marian Oprişan.

UPDATE 12:00 Zetea: Dăncilă va câştiga cu siguranţă. Ne dorim menţinerea guvernării

UPDATE 11:40 Zetea, despre Teodorovici: Dacă nu câştigă preşedinte executiv al PSD e o problemă la prezidenţiale

Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea a declarat, vineri, că este o problemă pentru Eugen Teodorovici legată de candidatura la prezidenţiale, dacă va pierde competiţia pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD.

„E o problemă dacă Eugen Teodorovici intră în această competiţie şi nu o câştgă e o problemă vis a vis de candidatura sa la prezidenţiale, evident”, a afirmat Gabriel Zetea, înaintea participării la CEx al PSD de vineri.

Întrebat pe cine va vota între Eugen Teodorovici şi Daniel Suciu, Gabriel Zetea a răspuns: „Haideţi să vedem că aceste candidaturi rămân valabile până mâine (sâmbătă – n.r.). Eu cred că vor mai fi unii, alţii care îşi vor anunţa susţinerea pentru un alt candidat sau retragerea candidaturii. Aşadar haideţi să aşteptăm. Ceea ce sunt sigur este că doamna Dăncilă nu îşi va retrage această candidatură”.

El a adăugat că în cazul în care oricare dintre ei nu ar obţine votul colegilor din PSD acest lucru poate fi interpretat ca un vot împotrivă pentru funcţia pe care o deţin în Guvern.

„Poate fi interpretat aşa şi tocmai de aceea şi o să vreau, am avut zilele trecute, dar şi astăzi o să mai am discuţii cu amândoi. Şi cu vicepremierul Daniel Suciu şi cu ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici. Ar fi fost normal să discute ei doi aceste lucruri înaintea tocmai pentru a nu pune membrii PSD într-o situaţie stânjenitoare în a vota doi miniştri”, a explicat Zetea.

Liderul PSD Maramureş a mai spus că nu a auzit-o pe Viorica Dăncilă să spună, informal, că are vreun preferat pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului.

„Eu nu am văzut vreo exprimare a doamnei Viorica Dăncilă şi nu s-a exprimat în favoarea niciunuia dintre aceşti doi candidaţi. Că am văzut în presă că au fost discuţii informale, eu am participat la aproape toate întâlnirile informale, nu am văzut o susţinere pentru unul sau pentru altul. Până la urmă acţiunea de a candida aparţine fiecăruia”, a conchis Gabriel Zetea.