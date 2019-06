UPDATE 17:20 Dăncilă, despre Paul Stănescu: Dincolo de persoane, Congresul trebuie să fie despre reforma PSD

Viorica Dăncilă a declarat, referitor la anunţul făcut de Paul Stănescu care a spus că va participa la Congres, însă nu va vota, că este opţiunea social-democratului, însă dincolo de persoane, reuniunea de sâmbătă este despre reforma partidului.



Întrebată, la finalul CEx de vineri dacă vor fi şi alte organizaţii care nu vor vota la Congres, în afară de Paul Stănescu, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu cred, este opţiunea lui. Am spus şi repet, dincolo de persoane, dincolo de persoanele care candidează, dincolo de cei care vor fi aleşi, acest congres trebuie să fie despre reforma partidului, să fie un congres despre ce am realizat, ce nu am realizat, unde am obţinut rezultate bune, unde am greşit, acest congres trebuie să fie despre programul politic al partidului, despre direcţia în care vrem să mergem”.

Preşedintele interimar al PSD a mai spus Congresul nu trebuie să fie despre o anumită persoană, ci despre noua echipă de conducere a partidului care îşi va asuma reformarea formaţiunii, cât şi rezultatele la următoarele alegeri.

„Nu trebuie să fie un congres despre o anumită persoană sau alta şi sper ca toţi colegii mei să înţeleagă acest lucru, pentru că dacă ne gândim numai la persoană nu cred că acest lucru aduce un plus. Este un congres normal, este un congres care va alege o conducere, o nouă conducere a partidului, o conducere care va avea susţinerea partidului, dar şi o conducere care îşi asumă în următoarea perioadă atât reformarea partidului, dar şi rezultatele la alegerile următoare”, a conchis Dăncilă.

Paul Stănescu a declarat vineri, că va fi prezent la Congresul extraordinar al PSD, însă nu va vota. Fostul viceprmier a adăugat că social-democraţii organizaţiei PSD Olt vor vota conform propriei conştiinţe.

UPDATE 17:20 Dăncilă: Patru persoane sunt încrise pentru şefia PSD

CEx al PSD a validat, vineri, candidaţii la şefia partidului care urmează să fie votaţi la Congresul de sâmbătă, a anunţat Viorica Dăncilă. „Al treilea punct de pe ordinea de zi este cel referitor la Congres, am stabilit modul de desfăşurare al Congresului, modificările pe care le vom face în statut, modul de desfăşurare al Congresului şi bineînţeles foarte important am validat candidaturile pe cele trei funcţii care vor fi votate mâine în cadrul Congresului. Pentru funcţia de preşedinte al partidului sunt înscrise patru persoane, toate cele patru persoane au fost validate de către CEx. Pentru preşedinte executiv s-au înscris iniţial patru persoane, domnul Eugen Teodorovici s-a retras şi au rămas trei candidaturi. Şi pentru secretar general avem o situaţie similară Marius Dunca s-a retras, ceilalţi candidaţi şi-au menţinut candidaturile. La preşedinte am avut două candidaturi, dar care nu îndeplinesc condiţiile şi care nu au fost supuse votului în cadrul CEx”, a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul CEx al PSD de vineri. Prin urmare, pentru funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Ecaterina Andronescu. Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota sunt candidaţii înscrişi pentru funcţia de preşedinte executiv, iar pentru cea de secretar general CEx i-a validat în competiţia internă pe Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe şi Rodica Nassar.

UPDATE 16:10 PSD a decis să-l propună pe Ioan Mircea Paşcu pentru funcţia de comisar european intermediar

PSD a decis să-l propună pe Ioan Mircea Paşcu pentru funcţia de comisar european intermediar, a anunţat, vineri, premierul Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv al partidului.

UPDATE 16:07 Niculae Bădălău, după CEx PSD: Propunerea noastră este să îl susţinem pe domnul Isărescu pentru BNR

PSD a decis în şedinţa CEx susţinerea lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat în fruntea BNR. Nicolae Bădălău: Propunerea noastră este să îl susţinem pe domnul Isărescu

Ministrul Economiei, Nicolae Bădălău, a anunţat, vineri, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că s-a decis susţinerea lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naţionale a României.

”Nu a fost nimic tensionat, decât că este normal ca în partid să se discute aceste subiecte. Propunerea noastră este să-l susţinem pe domnul Isărescu”, a declarat Nicolae Bădălău, după şedinţa CEx a PSD, fiind întrebat dacă a fost tranşată decizia privind noua conducere a BNR.

Şerban Nicolae a declarat, miercuri, că niciun senator PSD nu şi-a arătat sprijinul pentru candidatura lui Mugur Isărescu privind funcţia de guvernator BNR. Cu privire la anunţul lui Călin Popescu Tăriceanu de susţinere a lui Isărescu, senatorul a spus că acesta nu face parte din PSD.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, că în urma discuţiilor cu preşedintele interimar al PSD Viorica Dăncilă, coaliţia PSD-ALDE îl va susţine pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu pentru un nou mandat. În noul Consiliul de Administraţie, PSD va face patru numiri, ALDE una, PNL două, iar USR una.

UPDATE 16:01 Oprişan, despre Dăncilă: E o femeie cinstită. Era terorizată de fostul şef al partidului

Liderul PSD Vrancea Marian Oprişan a declarat , la finalul CEx al partidului, că ar fi susţinut-o pe Viorica Dăncilă la şefia PSD şi dacă nu ar fi fost premier, precizând că este o femeie deşteaptă, determinată şi cinstită, însă care a fost terorizată de Liviu Dragnea.

„Dacă doamna Dăncilă nu ar fi fost premier al Guvernlui României, vă spun că eu aş fi susţinut-o dintr-un motiv foarte serios. E un politician serios, e o femei cinstitită. S-a eliberat de agreementul cu fostul şef al partidului, care o teroriza. Fiind o femeie deşteaptă şi determinată poate să facă lucruri bune pentru cetăţeni”, a afirmat Marian Oprişan.

Întrebat de ce a acceptat să fie terorizată Viorica Dăncilă, dacă este o o femeie deşteaptă şi puternică, Marian Oprişan a răspuns: „Nu se poate pune problema că l-a acceptat, eu cred că i-a fost impus. Nu vreau să intru în amănunte, dar ştiţi că dl Dragnea după pierderea alegerilor nu mai putea rămâne preşedinte al PSD”.

UPDATE 15:35 Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru funcţia de preşedinte executiv PSD

Actualul ministru de Finanţe, Eugen Teodorovici, şi-a retras candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al Partidului Social Democrat, decizia fiind votată în şedinţa Comitetului Executiv PSD, a anunţat preşedintele organizaţiei PSD Tulcea, Horia Teodorescu.

UPDATE 15:30 Pleşoianu, după validarea candidaturii la şefia PSD: Mă aşteptam

Liviu Pleşoianu a declarat, referitor la validarea candidaturii sale la şefia PSD, în şedinţa CEx al partidului, că se aştepta la o astfel de decizie. „E o decizie la care contrar tuturor spuselor din ultimele zile şi din ultimele ore eu mă aşteptam, cum mă aşteptam ca până la urmă în CEx să nu blocheze funcţia de secretar general pentru că sunt conştienţi din pulsul pe care îl ştiu că l-au luat şi în teritoriu şi printre parlamentari, erau conştienţi înainte de CEX că dacă ar fi blocat funcţia de secretar general, dacă în cazul meu ar fi blocat candidatura, ar fi fost o revoltă pe care cu greu ar mai fi putut opri, post congres, ca atare au luat această decizie”, a afirmat Liviu Pleşoianu, vineri, la Antena 3. Deputatul PSD a mai spus că a fost interesat mereu doar de mesajul pe care l-a transmis oamenilor care rezonează cu el. „Acum ce se va întâmpla mâine, nu ştiu, eu şi când am concurat la dumneavoastră pe 1 decembrie 2015, am mai spus-o de multe ori o spun şi acum, cu toată sinceritatea, m-a interesat, nu m-a interesat în momentul acela rezultatul final, m-a interesat doar ceea ce am eu de transmis, atunci oamenii au rezonat, să vedem ce se v-a întâmpla acum. Cert este că voi avea ocazia să vorbesc şi că dacă voi avea ocazia să vorbesc, în felul acesta vocea oamenilor care susţin acest partid se va face auzită, dincolo de toate întorsăturile, de toate declaraţiile din ultima vreme ale unor persoane care par a fi complet diferite de cele de până pe 26 mai, dincolo de toate aceste lucruri se va face auzită vocea oamenilor şi cred că este foarte important”a conchis Pleşoianu.

UPDATE 15:20 Candidatul pentru şefia PSD şi secretarul general, aleşi la Congres

Comitetul Executiv al PSD a decis ca preşedintele PSD şi secretarul general al partidului să fie aleşi la Congres, iar în acest sens vor fi modificate două articole din statut, au declarat surse ale formaţiunii pentru Mediafax.

Sursele citate au adăugat că pentru a fi modificate acele două articole la statul, alte două articole vor fi eliminate.

O altă decizie a CEx a fost începerea strângerii de semnături pentru candidatul la prezidenţiale din data de 11 august.

UPDATE 13:40 Ciolacu, despre modificările la statut: Mi se pare normal să fie propuneri

Marcel Ciolacu a declarat că va lăsa mână liberă delgaţilor la votul în Congres. Preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că i se pare normal să existe propuneri de modificare a statului PSD, în contextul în care secretarul general ar putea fi numit de liderul partidului şi nu ales prin vot. „Momentan da. Vedem în Congres cine vine cu programul politic cel mai bun, a afirmat, vineri, Marcel Ciolacu, întrebat dacă va lăsa mână liberă delegaţilor la Congres. Social-democratul a adăugat că o susţine pe Viorica Dăncilă pentru funcţia de preşedinte al PSD, precizând că va discuta în acest sens şi cu delegaţii. Întrebat dacă i se pare normal să fie schimbate regulile cu o zi înainte de Congres, în sensul în care se discută ca secretarul general să nu mai fie ales în Congres, ci numit fie de CEx, fie de preşedinte, Ciolacu a răspuns: „Mi se pare normal să fie propuneri”.

UPDATE 13:05 Nassar: Când PSD Sector 2 a anunţat susţinerea premierului Dăncilă, era singurul candidat înscris

Secretarul general interimar al PSD Rodica Nassar a declarat că social-democraţii organizaţiei Sector 2 sunt liberi să voteze cum doresc la Congres. Ea a adăugat că filiala Sector 2 a anunţat susţinerea Vioricăi Dăncilă când aceasta era singurul candidat înscris pentru şefia partidului.

„Colegii noştri de la Sectorul 2 au libertatea să opteze şi să voteze pentru că, până la urmă, toţi candidaţii sunt cunoscuţi, toţi candidaţii vor avea posibilitatea să se exprime în timpul Congresului şi vor decide singuri. Sigur, la momentul în care noi am făcut conferinţa organizaţiei Sectorului 2, singurul candidat anunţat era doamna premier Viorica Dăncilă şi a obţinut susţinerea organizaţiei noastre această funcţie. Este posibil (ca unii delegaţi să se răzgândească – n.r.). Se votează până la urmă. Un delegat va intra în cabina de vot şi în funcţie de discursurile cndidaţilor, de felul în care îşi vor prezenta candidatura, pot să aibă şi o altă opţiune”, a afirmat Rodica Nassar, vineri, înaintea CEx al PSD.

UPDATE 12:30 Dăncilă, întrebată dacă i-a ameninţat pe colegi că pleacă din Guvern: În niciun caz

Viorica Dăncilă a negat, vineri, faptul că le-ar fi transmis colegilor de partid că va demisiona din funcţia de premier dacă nu este aleasă la şefia PSD.

Întrebată dacă i-a ameninţat pe colegii din PSD că îşi va da demisia din fruntea Guvernului, Viorica Dăncilă a replicat: „În niciun caz”.

Preşedintele interimar al PSD a precizat că va face declaraţii de presă la finalul şedinţei CEx de vineri.

În spaţiul public au apărut informaţii pe surse potrivit cărora Dăncilă le-ar fi spus social-democraţilor, la petrecerea organizată marţi de PSD la Clubul Diplomaţilor că dacă nu va fi aleasă la şefia partidului atunci va demisiona din funcţia de premier.

UPDATE 12:20 Marian Oprişan aruncă bomba: Am propus ca secretarul general şi preşedintele executiv să fie numiţi de şeful PSD

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat, vineri, că partidul a funcţionat mai bine atunci când funcţiile de preşedinte executiv şi secretar general au fost votate în CEx la propunerea preşedintelui partidului, precizând că a propus revenirea la această procedură.

„Partidul a funcţionat mai bine când preşedintele executiv şi secretarul general au fost votaţi în CEx la propunerea preşedintelui partidului”, a declarat Marian Oprişan, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al partidului.

Preşedintele PSD Vrancea a precizat că el a propus revenirea la această procedură.

„Aici este vorba de faptul că Congresul e suveran. Dacă Congresul partidului decide...

UPDATE 12:10 Paul Stănescu: Voi fi prezent la congres, dar nu votez

Paul Stănescu a declarat vineri, că va fi prezent la Congresul extraordinar al PSD, însă nu va vota. Fostul viceprmier a adăugat că social-democraţii organizaţiei PSD Olt vor vota conform propriei conştiinţe. „Sigur, asta e democraţia, votul majoritar, trebuie să îl ducem la capăt. Aşa cum ştiţi, mâine (sâmbătă - n.r.) e Congres. Eu voi fi prezent, dar nu votez. Iar colegii mei de la Olt votează cum le dictează propria conştiinţă. Nu vorbesc despre nicio regulă, nu votez”, a afirmat Paul Stănescu, înainte de şedinţa CEx al PSD de vineri. Congresul extraordinar al PSD are loc sâmbătă, la Sala Palatului, începând cu ora 11.00. Social-democraţii vor alege preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general al formaţiunii.

UPDATE 12:05 Oprişan: Noi, organizaţia de Vrancea, o susţinem pe Viorica Dăncilă pentru preşedinte PSD

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a anunţat, vineri, că organizaţia pe care o conduce o susţine pe Viorica Dăncilă la conducerea formaţiunii social democrate.

Eu susţin Partidul Social Democrat. E vot secret la Congres. Ce e aia, recomandare? Înţelegeţi un singur lucru: noi, organizaţia Vrancea, o susţinem pe Viorica Dăncilă la funcţia de preşedinte PSD", a declarat Marian Oprişan.

UPDATE 12:00 Zetea: Dăncilă va câştiga cu siguranţă. Ne dorim menţinerea guvernării

Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea, a declarat, vineriă este convins să Viorica Dăncilă va câştiga funcţia de preşedinte PSD, la congresul de sâmbătă. El a afirmat că social-democraţii îşi doresc menţinerea guvernării. „Este o recomandare. Există o logica pe care membrii PSD o au. Doamna Dăncilă este prim-ministrul României şi de departe porneşte cu prima şansă în competiţie cu oricine s-ar înscrie astăzi împotriva ei. Eu sunt convins că Dăncilă va câştiga această competiţie”, a declarat Gabriel Zetea, înaintea participării la CEx al PSD de vineri. El a afirmat că social-democraţii îşi doresc menţinerea guvernării, iar premierul ar trebui să aibă şi funcţia de preşedinte PSD, pentru ca lucrurile să meargă bine. „Este o logică pe care o au membrii PSD, aceea de a menţine guvernarea. Ne dorim menţinerea guvernării. Atât timp cât prim-ministrul este deja în funcţie şi candidează pentru funcţia de preşedinte. Cele două funcţii să fie ocupate de aceeaşi persoană e preferabil. S-a demonstrat că atunci când sunt două persoane diferite lucrurile nu merg aşa cum ar trebui”, a adăugat Zetea. Liderul PSD Maramureş a afirmat că fiecare membru din PSD va vota la congresul de sâmbătă după propria conştiinţă. „Am stabilit că fiecare va vota după cum crede. E competiţie în interiorul PSD şi e un lucru de care ar trebui să ne mândrim”, a conchis Zetea.

UPDATE 11:40 Zetea, despre Teodorovici: Dacă nu câştigă preşedinte executiv al PSD e o problemă la prezidenţiale

Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea a declarat, vineri, că este o problemă pentru Eugen Teodorovici legată de candidatura la prezidenţiale, dacă va pierde competiţia pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD. „E o problemă dacă Eugen Teodorovici intră în această competiţie şi nu o câştgă e o problemă vis a vis de candidatura sa la prezidenţiale, evident”, a afirmat Gabriel Zetea, înaintea participării la CEx al PSD de vineri. Întrebat pe cine va vota între Eugen Teodorovici şi Daniel Suciu, Gabriel Zetea a răspuns: „Haideţi să vedem că aceste candidaturi rămân valabile până mâine (sâmbătă – n.r.). Eu cred că vor mai fi unii, alţii care îşi vor anunţa susţinerea pentru un alt candidat sau retragerea candidaturii. Aşadar haideţi să aşteptăm. Ceea ce sunt sigur este că doamna Dăncilă nu îşi va retrage această candidatură”. El a adăugat că în cazul în care oricare dintre ei nu ar obţine votul colegilor din PSD acest lucru poate fi interpretat ca un vot împotrivă pentru funcţia pe care o deţin în Guvern. „Poate fi interpretat aşa şi tocmai de aceea şi o să vreau, am avut zilele trecute, dar şi astăzi o să mai am discuţii cu amândoi. Şi cu vicepremierul Daniel Suciu şi cu ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici. Ar fi fost normal să discute ei doi aceste lucruri înaintea tocmai pentru a nu pune membrii PSD într-o situaţie stânjenitoare în a vota doi miniştri”, a explicat Zetea. Liderul PSD Maramureş a mai spus că nu a auzit-o pe Viorica Dăncilă să spună, informal, că are vreun preferat pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului. „Eu nu am văzut vreo exprimare a doamnei Viorica Dăncilă şi nu s-a exprimat în favoarea niciunuia dintre aceşti doi candidaţi. Că am văzut în presă că au fost discuţii informale, eu am participat la aproape toate întâlnirile informale, nu am văzut o susţinere pentru unul sau pentru altul. Până la urmă acţiunea de a candida aparţine fiecăruia”, a conchis Gabriel Zetea.

UPDATE 11:30 Zetea, despre numirea secretarului general PSD: Nu e normal să schimbăm regulile în timpul jocului

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a declarat, vineri, înaintea şedinţei Comitetului Executiv PSD, referitor la propunerile de modificare a statutului, că nu e normal ca regulile să fie schimbate în timpul jocului, precizând că nu va susţine astfel de modificări. Întrebat dacă e corect ca statutul partidului să fie modificat astfel încât secretarul general PSD să fie numit de către viitorul preşedinte PSD, şi nu ales în Congres, liderul PSD Maramureş a precizat că nu este de acord cu schimbări de ultim moment. „Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Am auzit şi eu că sunt propuneri de modificare a statului. Anumiţi colegi au făcut propuneri de revenire la prevederile statutului din 2015. Eu cel puţin nu voi susţine o asemenea modificare în acest moment, cum nu cred că vor face şi alţi colegi. Nu cred că e normal să schimbăm regulile în timpul jocului", a declarat Gabriel Zetea. Reacţia acestuia vine după ce Mediafax a relatat că, potrivit unor surse din PSD, un social-democrat va propune în CEx ca secretarul general să nu fie votat la Congres, ci să se revină la nominalizarea acestuia de către preşedintele partidului. În cazul în care propunerea este bine primită de către social-democraţi, aceasta va fi realizată prin modificarea statului.

UPDATE 11:20 Dumitru Buzatu: În PSD e democraţie, în unele puncte chiar excesivă

Dumitru Buzatu a declarat, întrebat dacă în PSD e democraţie, că în partid democraţie este „în unele puncte chiar excesivă”, în condiţiile în care au apărut candidaţi pentru funcţiile de conducere ale formaţiunii pe care nu îi cunoaşte deloc.

„E democraţie în unele puncte chiar excesivă, din moment ce sunt candidaţi pe care nici eu nu îi cunosc, deşi sunt membru de la infiinţarea acestui partid”, a afirmat preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, întrebat dacă e democraţie în PSD.

UPDATE 10.40 Gabriel Mutu: Cea mai corectă formulă este alegerea secretarului general la Congres, nu în CEx

Primarul Sectorului 6 Gabriel Mutu a declarat, vineri, că formula cea mai bună ar fi ca secretarul general să fie ales la Congresul PSD de sâmbătă, nu să fie desemnat de preşedintele partidului şi apoi votat în Comitetul Executiv Naţional.

„Să fie ales la Congres, cred că asta este formula cea mai corectă pentru această funcţie importantă în partid. Totuşi, este a doua funcţie, este cel care practic gestionează tot ceea ce înseamnă partea organizatorică a unui partid politic şi nu cred că este normal ca acel om să fie la simpla revocare în cadrul unui Comitet Executiv Naţional. Nici acolo nu este foarte simplu, pentru că eventual ar trebui să se facă cu două treimi, nu cu o majoritate simplă şi atunci poţi securiza funcţia respectivă, dar cred că cea mai corectă variantă de lucru ar fi ca secretarul general al partidului să fie ales în cadrul Congresului naţional”, a afirmat primarul social-democrat al Sectorului 6 Gabriel Mutu, vineri la RFI.

Edilul Sectorului 6 a adăugat că o susţine pe Viorica Dăncilă pentru şefia partidului, la Congresul extraordinar de sâmbătă.

Ştire iniţială

Şedinţa Comitetului Executiv va începe, vineri la ora 12.00, şi va avea loc la sediul PSD din Băneasa.

La reuniune, social-democraţii vor valida candidaţii pentru funcţiile de preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general al partidului, au precizat sursele citate.

De asemenea, va fi prezentat proiectul politic, va fi făcut buletinul de vot şi vor fi efectuate modificările la statut, care urmează să fie votate în Congresul extraordinar de sâmbătă.

Potrivt surselor Mediafax, un social-democrat va propune în CEx ca secretarul general să nu fie votat la Congres, ci să se revină la nominalizarea acestuia de către preşedintele PSD.

Preşedintele interimar al PSD Viorica Dăncilă va reacţiona în funcţie de cum va fi primită această idee în Comitetul Executiv.

„Dacă înclină balanţa să fie modificare la statut atunci va trece la vot, dacă propunerea va crea prea multă rumoare, atunci Dăncilă va spune că nu acceptă”, au explicat sursele citate.

Sursele menţionate au mai spus ca propunerea să fie făcută de Rodica Nassar sau de Marcel Ciolacu. Cel din urmă a mai susţinut ideea ca secretarul general să fie numit de preşedintele partidului şi nu ales, înainte să fie deschisă perioada candidaturile.

„Viorica Dăncilă l-a dorit pe Marius Dunca ca secretar general, însă când şi-a anunţat candidatura şi-a dat seama că nu are sprijinul necesar în partid. Rodica Nassar are susţinere mai multă în PSD pentru funcţia de secretar general”, au afirmat, pentru Mediafax, surse din PSD.

O altă propunere de modificare a statutului ce ar putea fi discutată ar fi cea referitoare la desemnarea candidatului la prezidenţiale, în sensul eliminării prevederii unei consultări printr-un referendum intern, iar prezidenţialului să fie ales tot într-un Congres, care va avea loc peste trei săptămâni, maxim o lună.

Totodată, statutul va fi modificat în sensul revenirii la alegerea funcţiilor de conducere ale PSD prin delegaţi.

Tot ceea ce va fi decis vineri în CEx va fi validat şi la Congresul de sâmbătă, au mai declarat sursele menţionate.

Cât despre Congresul propriu-zis, reuniunea începe la ora 11.00, la Sala Palatului. În prima parte vor fi prezentate proiectul politic, programul de guvernare şi modificările la statut şi ulterior fiecare candidat va vorbi 10 minute. Pe urmă va începe votul delegaţilor.

Proiectele şi statutul vor fi validate prin vot deschis, prin ridicarea mâinii, iar candidaţii pentru cele trei funcţii de conducere vor fi aleşi prin vot secret, pe buletine de vot, au explicat surse din PSD.

Un alt subiect care ar putea fi abordat, vineri, în CEx, este cel legat de modul în care vor fi făcută alegerea preşedintelui, preşedintelui executiv şi a secretarului general. Surse din partid au spus, pentru Mediafax, că ideea susţinută de unii dintre social-democraţi ar fi alegerea prin 50% plus unu din numărul total al delegaţilor care votează la reuniunea de sâmbătă a formaţiunii.

În cazul în care niciun candidat nu va obţine acest scor, atunci primii doi social-democraţi clasaţi ar intra în turul al doilea şi vor fi iar votaţi de către delegaţi la Congres. În statutul PSD nu este specificat câte voturi trebuie să întrunească un candidat şi în aceste condiţii procedura de vot la Congres va fi discutată şi aprobată în CEx.

Pentru funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Liviu Pleşoianu, Şerban Nicolae şi Cătălin Stoichiţă. Potrivit surselor Mediafax, Viorica Dăncilă îi mai are contracandidaţi pe Ecaterina Andronescu şi Răzvan Ilie Rotaru.

Candidaţii pentru poziţia de preşedinte executiv al partidului sunt Daniel Suciu, Daniel Florea, Eugen Teodorovici. Şi Sorin Bota s-ar fi înscris pentru a deveni numărul doi în partid, au explicat surse din PSD.

În competiţia pentru funcţia de secretar general al PSD s-au înscris Marius Dunca, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifore, Felix Stroe şi Rodica Nassar.