Prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a avut „cele mai mai mari emoţii”, când a votat la alegerile europarlamentare şi la referendum.

„Am votat cu mare emoţie, mai mare ca niciodată. Am votat pentru viitorul copiilor noştri (...) Uitându-mă pe listă am simţit o responsabilitate uriaşă (...) De asemenea, am votat şi pe celelalte buletine de vot (...) pentru că nu aceasta este România pe care vrem să o lăsăm copiilor noştri. Noi cu toţii ne dorim o Românie europenană”, a declarat deputatul Raluca Turcan.

Raluca Turcan a votat la secţia nr. 42 din Sibiu, fiind însoţită, la urne, de deputaţi PNL de Sibiu, dar şi de alţi membri de partid.