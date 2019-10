„Întâlnirile cu USR urmează să le avem, deci nu mă pot pronunţa ce va face USR la votul pentru învestirea Guvernului. Cert este că poziţia noastră ca partid care urmăreşte învestirea unui nou Cabinet cu un premier desemnat, este aceea: să oprim starea de instabilitate şi toate propunerile politice să fie explicate cu transparenţă şi cu onestitate. Unii spun că vor alegeri anticipate acum. Ca să faci alegeri anticipate acum, unu: trebuie să ai cadru legal, şi doi, orice procedură extreme de lungă pentru alegeri anticipate presupune rămânerea doamnei Dăncilă ca prim-ministru. Deci, din perspectiva noastră, este mult mai efficient politic şi responsabil faţă de oameni, să învestim un nou Cabinet.”, a afirmat Raluca Turcan.

Întrebată dacă poate obţine PNL o majoritate, fără Pro România, pentru a intra la Guvernare, prim-vicepreşedintele a răspuns: „Vreau să vă spun un lucru. Îmi amintesc că înaintea moţiunii de cenzură, toată lumea spunea că este imposibil să treacă moţiunea. Am ajuns în acest moment pentru că am avut enorm de multă determinare, încredere şi o responsabilitate de a opri instabilitatea politică, de a îndepărta de la puterea efectivă Guvernul Dăncilă. Deci, din acest punct de vedere, mesajul nostru este foarte clar. Cu cât întârzie învestirea noului Guvern, cu atât doamna Dăncilă rămâne la Guvern, rămâne la Palatul Victoria, foloseşte bani publici, cu toate că nu mai are niciun fel de legitimitate, nici electorală, nici parlamentară.”, a subliniat Turcan.

Sunt necesare minim 233 de voturi în Parlament pentru ca noul Guvern să poată fi învestit. Potrivit matematicii parlamentare, Ludovic Orban se poate baza pe susţinerea a 216 aleşi de la PNL, USR, UDMR, PMP, ALDE şi minorităţi, astfel lipsindu-i 17 voturi, fără sprijinul Pro România.

PNL are în total 95 de parlamentari care să voteze învestirea Executivului. La aceştia se adaugă 40 de la USR, 30 de la UDMR, 18 de la PMP, 23 de la ALDE şi 10 de la minorităţi, despre care Orban a spus că ar vota pentru Guvern. În total grupul minorităţilor, altele decât UDMR, are 17 deputaţi.

Aceste formaţiuni politice au semnat pentru demiterea Guvernului prin moţiune de cenzură şi de asemenea au anunţat că sunt dispuse să susţină un Guvern PNL.

Însă negocierile pentru a asigura aceste voturi, pe lângă cele 17 care lipsesc pentru a trece noul Cabinet, sunt în desfăşurare.