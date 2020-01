"Cred că aici trebuie adăugat şi punctul de vedere al premierului, care astăzi a afirmat că există bani alocaţi pentru creşterea pensiilor şi o completare pe care eu îmi permit să o fac este următoarea: românii nu au de ce se îngrijora. În momentul în care PNL a ajuns la guvernare şi a fost instalat Guvernul Orban, noi am fost preocupaţi de bunăstare şi am luat o serie de măsuri care într-adevăr ţintesc acolo unde este nevoie, sprijină mediul de afaceri, atrage fonduri europene, astfel încât România să se dezvolte şi românii să aibă bunăstare. Sunt bani pentru majorarea pensiilor, nu văd de ce acest subiect trebuie să fie rostogolit atâta timp cât în bugetul de stat pe care l-am făcut, cu uriaşe presiuni financiare lăsate în braţe de guvernul precedent, am inclus bani pentru majorarea pensiilor", a declarat Raluca Turcan, miercuri, la Palatul Victoria.

Premierul Ludovic Orban a afirmat, săptămâna trecută, faptul că nu e 100% sigur că pensiile vor fi mărite cu 40%, începând din toamna anului 2020.