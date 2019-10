"Avem două etape şi trebuie să fim cinstiţi cu românii. În patru ani de guvernare PNL poate, în parteneriat cu Klaus Iohannis, să facă România normală. Dacă vom avea un mandat de un an de zile, până la următoarele alegeri, trebuie să le spunem în primul rând românilor ce am găsit, că s-ar putea nu doar vistieria să fie goală, ci să se fi furat şi vistieriaŢ, a declarat Raluca Turcan.

"Însă nu e nimic, cu cinste, onestitate, caracter, dar mai ales cu competenţă, eu am convingerea că românii vor înţelege. Rugămintea mea este că trebuie să acceptăm şi că nu ne vom permite nicio scăpare, niciun derapaj, nu va trebuie să înlocuim pesedişti cu penelişti, va trebuie să înlocuim cu oameni cu caracter, competenţi, cu caracter", a mai spus Turcan.

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru PSD, a declarat sâmbără, în cadrul evenimentului de lansare a candidaturii Vioricăi Dîncilă, că liberalii îşi pregătesc discursul cu "greaua moştenire".

Prezent la evenimentul de la Timiş, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a spus: "Bătălia, chiar dacă suntem în poll position, nu e câştigată. Nu vă gândiţi azi la guvernare, se va gândi Ludovic Orban şi echipa. Vă rog încă 6 săptămâni să consideraţi că nu a căzut Guvernul Dăncilă, că preşedintele Iohannis nu e atât de bine în sondaje, şi să vă concentraţi pe campanie. Eu am învăţat că nu e bine până în ultimul moment să dănţuieşti sau să spui – Mihaela, dragostea mea. Acum un an PSD avea în medie 38%. Astăzi PNL are 35%. Vreau să vă rog să conştientizaţi că un an de zile e o perioadă lungă".