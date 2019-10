"Observând că sunt din afara sistemului şi că, în ultima perioadă, am crescut în sondaje, mizeria din politică încearcă să mă doboare. Oameni fără caracter, interesaţi de răfuieli personale, s-au strecurat în apropierea mea şi au provocat conflicte care nu-mi reprezintă nici valorile, nici convingerile personale. Eu am intrat şi rămân cu bună credinţă în familia umanistă. Mi-am asumat un proiect şi îl voi duce mai departe cu încredere. Iar dacă mai apar probleme, cum se mai întâmplă de multe ori în momente tensionate, le vom rezolva împreună, în familie", a scris Ramona Ioana Bruynseels, pe Facebook.

"Referitor la informaţiile apărute în presă, voi discuta cu avocaţii pentru a afla care este cea mai bună modalitate pentru a verifica legalitatea şi corectitudinea integrală a unor pasaje înregistrate. Toate aceste atacuri îmi întăresc convingerea de a lupta, până la capăt, împotriva răului din politică şi societatea românească. Iată că, după înregistrările cu Dan Barna au apărut şi cu mine. Nu m-ar mira să mai apară şi cu alţii. Răul face toate eforturile să ne compromită, să ne dezbine. Mulţumesc presei care a reflectat obiectiv această temă", a mai scris candidatul umaniştilot la prezidenţiale.

Reacţia Ramonei Ioana Bruynseels vine după ce publicaţia newsweek.ro a prezentat câteva înregistrări cu discuţii între candidata Partidului Puterii Umaniste la preşedinţie şi oameni din staff-ul său din care reiese conflictul în care se află cu Dan Voiculescu, mogulul din spatele PPU. Bruynseels reclamă şantaj şi folosirea discreţionară a banilor.

Într-o înregistrare Ramona Ioana Bruynseels spune: "Şi ce stabiliţi cu mine mergeţi după aia la PROFESOR şi schimbaţi şi nu aveţi nici măcar bunul simţ să reveniţi la mine şi să-mi spuneţi: <Auzi, Ramona, vezi că noi am agreat că-i plătim pe oameni, dar vezi că ni s-a spus altceva şi de fapt am plătit altceva.> Eu am adus bani cash ca să plătiţi pliantele, da? S-a plătit spotul şi, în final, mi s-a pus tot mie factura de pliante! Mă, da' este neruşinare! Paul, tot ce vorbim... stabilim una şi după aceea toţi faceţi ce vă zice... dom' PROFESOR! Care nu vine să vorbească cu mine!"

Într-o altă înregistrare, candidata umaniştilor discută cu un apropiat din staff, Ştefan Prisecaru, acesta din urmă spunând: "Şi varanu' a făcut ce ştie mai bine, să fure banii! Care-i problema? Am trecut prin mai rele ca astea... nu că scriu 20 de inşi de mine... Ăsta a scris doi ani de zile de mine. M-a ţinut 24 de ore la televizor. Din două în două ore. Şi? Ce folos? Mi-a f... viaţa toată, care-i problema?"