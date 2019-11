„Comisia pentru Transporturi şi Turism, în conformitate cu Regula 125 a Regulamentului procedural al Parlamentului European, a efectuat pe 14 noiembrie audierea Adinei-Ioana Vălean, comisar-desemnat, care, având un rezultat pozitiv al procedurii de nominalizare, va fi responsabilă de Transporturi. Pe 13 noiembrie 2019, Comisia pentru Transporturi şi Turism, în conformitate cu Regula 125 a Regulamentului procedural şi cu Articolul 2 al Anexei VII, a primit o scrisoare a Comisiei pentru Afaceri Juridice referitor la verificarea declaraţiei de interese financiare a Adinei-Ioana Vălean. Înaintea audierii, Parlamentul i-a trimis comisarului-desemnat o listă de întrebări scrise. Comisia a notat că Adina-Ioana Vălean a răspuns satisfăcător la acele întrebări”, afirmă, în raportul de evaluare, Karima Delli, preşedintele Comisiei PE pentru Transporturi şi Turism.

Printre ideile expuse la audieri, Adina-Ioana Vălean a asumat angajamente în favoarea reducerii treptate şi eliminării emisiilor de dioxid de carbon din economia europeană până în anul 2050, privind construirea unei infrastructuri de alimentare cu combustibili alternativi, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi egalităţii de gen, în sensul dezvoltării unui Sistem Inteligent al Transporturilor şi diminuării numărului victimelor accidentelor rutiere.

„În conformitate cu Regula 125 a Regulamentului procedural şi cu Articolul 4 al Anexei VII, coordonatorii pentru Transporturi reprezentând o majoritate de două-treimi în cadrul Comisiei au aprobat că Adina-Ioana Vălean, comisar-desemnat, este calificată atât pentru a fi membră a Colegiului comisarilor, cât şi pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate”, precizează Karima Delli.

Orban, la Congresul PPE: Adina Vălean, contribuţia noastră modestă pentru o foarte bună Comisie

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Congresul PPE, desfăşurat în Zagreb, că Adina Vălean reprezintă contribuţia „modestă” a României pentru „o foarte bună Comisie”. El a glumit în faţa liderilor PPE pe seama numelui său, care este acelaşi cu al omologului din Ungaria.

„Cetăţenii UE au votat pentrut PPE şi au oferit o victorie a PPE la nivel european. Noi am obţinut majoritatea în Parlamentul European, chiar dacă socialiştii au visat, timp de o săptămână, că ar putea da preşedintele comisiei, chiar dacă nu au câştigat alegerile, în sfârşit, PPE a reuşit să impună, cum era şi normal, preşedintele comisiei, dar când am numărat comisarii, am descoperit o situaţie nedreaptă. PPE nu avea majoritate în comisie, socialiştii aveau 10 comisari, iar PPE nouă comisari . Şi am decis în România, să nu acceptăm acestă situaţie nedreaptă, fiindcă vrem să oferim PPE şi în comsie, aşa că am schimbat guvernul socialist cu un guvern PPE, pentru a putea oferi unul comisar PPE, în persoana Adinei Vălean. Aceasta este contribuţia noastră modestă pentru o comisie foarte bună, o comisie care ar trebui să reprezinte dorinţa unei majorităţi a cetăţenilor europeni, care au votat pentru PPE”, a spus Ludovic Orban, premierul României, joi, la Congresul Partidului Popular European (PPE), desfăşurat în Zagreb.

Premierul Ludovic Orban a afirmat că nu a fost uşor ca echipa să ajungă în Zagreb, deoarece alegerile sunt pe ultima sută de metri, însă a asigurat Parlamentul European că se poate baza pe Klaus Iohannis, în următorii cinci ani, reprezentând interesele UE, din funcţia de preşedinte al României.

„Am întâmpinat multe probleme pentru a veni aici, în Zagreb, deoarece suntem în ultima săptămână a alegerilor prezidenţiale în România. Aşa cum ştiţi, preşedintele nostru Klaus Iohannis, este implicat în ultimele zile de campanie, şi vreau să vă asigur că Klaus Iohannis va fi preşedintele României în următorii cinci ani, iar PPE va avea în următorii cinci ani, un preşedinte in România, un puternic partener şi un ldier care va sprijini PPE şi programul european”, a mai zis Orban.

Ludovic Orban a glumit pe seama numelui său, care este acelaşi cu al omologului din Ungari.

„În sfârşit, am de spus ceva despre mine, numele meu e Orban, dar pentru a elimina confzuiile, numele meu e Ludovic Orban, sunt prim-ministru al României, şi trebuie să fiţi siguri că după alegeri, România va rămâne o parte foarte puternică a familiei UE, cu preşedintele Iohannis, cu o coaliţie guvernamentală care este compusă nu doar din PNL, dar şi alte partide partide popular europene, minoritatea maghiară şi PMP şi puteţi conta pe noi şi participarea noastră în proiecte europene de succes”, a explicat premierul.

Ludovic Orban a purtat, joi, un discurs, de patru minute, în limba engleză, afirmând că va vorbi liber şi nu se va folosi de discursul pregătit de echipa sa, deşi are emoţii, fiindcă se află pentru prima dată „în faţa unui partid puternic al UE”.