Fostul judecător al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean consideră că preşedintele poate să refuze o numire de câte ori consideră că propunerea nu întruneşte condiţiile legale. Nu există nicio dispoziţie legală care să precizeze termenul în care şeful statului trebuie să îşi motiveze refuzul.

”Amândouă propunerile sunt prima dată făcute, pentru că nu au mai fost făcute pentru aceste posturi, deoarece nu erau vacante. Suntem la prima propunere, atât pentru postul de la Ministerul Transporturilor, cât şi pentru cel de la Dezvoltare Regională, chiar dacă Lia Olguţa Vasilescu a mai fost propusă, iniţial, pentru Transporturi. Dar este altă propunere, este altceva. CCR spune că preşedintele poate să refuze o numire ori de câte ori consideră că propunerea nu întruneşte condiţiile legale. În Legea de organizare a Guvernului scrie cine poate fi ministru şi cine nu, dar tot în decizia CCR se preia o altă formulare care spune că şeful statului poate să refuze şi că nu se poate veni, nici într-un caz, cu aceeaşi propunere. În decizia CCR din 2008 se spune clar că nu se poate veni cu aceeaşi propunere, dacă a fost respinsă o dată, pentru acelaşi minister. Preşedintele este în cadrul dispoziţiilor constituţionale, nu i se poate reproşa nimic pentru aceste refuzuri”, apreciază Zegrean.

Acesta găseşte în afara oricărei logici ca ministrul Justiţiei să revină cu aceeaşi propunere pentru şefia DNA, după ce preşedintele a respins-o o dată.

”Nu se poate acest lucru. Ei spun că deciziile CCR trebuie respectate şi că le respectă, dar am impresia că le respectă numai când le convine, când sunt în favoarea lor. Un om care nu se califică pentru postul de minuistru o dată, cum să vii cu acelaşi om? Ei spun că au 500.000 de membri, păi nu mai găsesc un alt membru pe care să îl propună?”, întreabă fostul judecător al CCR.

Zegrean atrage atenţia că legea nu prevede un termen pentru motivarea refuzului.

”Nu scrie în lege. În alte legi se scrie că, de exemplu, ÎCCJ trebuia să facă tragerea la sorţi şi 5 ani nu a făcut-o. Dacă scrie nu se face, darmite când nu scrie? Nu este nicio dispoziţie legală care să spună în ce termen preşedintele trebuie să îşi motiveze refuzul. Sigur, este explicabil acest decalaj, pentru că i s-a reproşat preşedintelui că nu se grăbeşte cu numirile, dar azi şeful statului nu a mai stat să motiveze în scris. El are o motivare, doar că nu este scrisă, dar le-a dat verbal răsunsul ca ei să poată pregăti pe altcineva pentru aceste posturi. Nu cred că o vor face, vor insista pentru aceste posturi cu aceeaşi oameni şi vor merge, din nou, la CCR. O vom lua, din nou, de la capăt”, a mai spus Zegrean.

Gheorghe Iancu: Să o propună a doua oară pe Vasilescu la Transporturi

Fostul Avocat al Poporului Gheorghe Iancu susţine că Olguţa Vasilescu trebuie să fie propusă a doua oară la unul dintre cele două portofolii, Dezvoltare sau Transporturi, pentru ca preşedintele Klaus Iohannis să nu mai poată refuza nominalizarea.

”Decizia 98, de acum câţiva ani, a CCR, cu privire la refuzul pentru a doua oară este puţin cam ambiguă. Dar, după părerea mea, din decizie rezultă că preşedintele nu poate refuza decât o singură dată o persoană, nu şi a doua persoană, la acelaşi minister. Ca urmare, există la ministerul Transporturilor, un domn care, mi se pare că, este senator (Mircea Drăghici - n.r.) şi a fost pus acolo.

A fost propusă doamna Olguţa Vasilescu la Transporturi pe care a refuzat-o. Aceeaşi persoană nu ar mai fi putut fi refuzată, dacă era din nou pusă ( la Transporturi - n.r.). Acum este prospăt, este nou, şi de aia a refuzat. Rezultă oarecum din decizia asta. Dincolo, la Dezvoltare este prima dată propusă doamna (Lia Olguţa Vasilescu n.r.) şi atunci s-a putut face refuzul. Şi a doua oară trebuie să fie propusă (la ministerul Transporturilor - n.r.) tot doamna Vasilescu, ca să nu poată fi refuzată. Problema este că şi decizia CCR este puţin cam ambiguă. (...) Mircea Drăghici este prima dată propus şi l-a refuzat” a explicat Iancu.

Ludovic Orban: Nu va exista nici un blocaj

Preşedintele PNL Ludovic Orban crede că nu va exista niciun blocaj la ministerele Dezvoltării şi Transporturilor, după ce şeful statului Klaus Iohannis i-a refuzat pe social-democraţii Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici pentru cele două portofolii.

”Nu există niciun blocaj. Au existat multe astfel de situaţii de la Revoluţie până astăzi. Se asigură un interimat care e decis conform Constituţiei şi lucrurile o să funcţioneze normal. Oricum, nominalizările Drăghici şi cu Olguţa Vasilescu sunt nominalizări total lipsite de responsabilitate. Nu poţi să pui nişte oameni care nu au ncio legătură cu domeniile respective de activitate să conducă nişte ministere atât de importante şi care au o problematică extrem de dificilă. Nu poţi să pui oameni fără nicio pregătire tehnică să conducă Ministere,” a declarat Orban.

”Posturile nu erau vacante. Posturile s-au vacantat ieri în urma emiterii decretelor de revocare a foştilor miniştri, respectiv Paul Stănescu la Dezvoltare şi Lucian Şova la Ministerul Transporturilor. Procedura constituţională care a fost stabilită prin Constituţie, dar mai ales prin decizia CCR pe dreptul preşedintelui de a refuza o dată nominalizările pentru miniştri. Deci suntem la prima nominalizare pentru că până ieri (joi-n.r), poziţiile nu erau vacante”, a explicat Orban.

Preşedintele PNL nu crede că lipsa celor doi miniştri va afecta preşedinţia României la Consiliul UE.

”Nu va exista nicio problemă. Problema este a coaliţiei de guvernare, anume incapacitatea lor de a desemna oameni competenţi şi pregătiţi, cu experienţă managerială, care să cunoască domeniul de activitate. Asta este problema României astăzi, că Dragnea cu Tăriceanu îşi imaginează că pot să pună pe oricine în fruntea ministerelor, fără să aibă o minimă exigenţă”, acuză Orban.

”A existat un conflict la CCR pe speţa Tăriceanu versus Băsescu în momentul nominalizării Noricăi Nicolai şi CCR sa pronunţat clar, a dat dreptul preşedintelui să refuze o dată propunerile de miniştri făcute de premier.”

Victor Negrescu: Poate afecta reputaţia României

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu avertizează că lipsa unor miniştrii nominalizaţi la portofoliile Transporturi şi Dezvoltare va afecta reputaţia ţării, la început de mandat al Preşedinţiei Consiliului UE.

”România începe Preşedinţia Consiliului UE fără miniştri la Transporturi şi la Dezvoltare, ceea ce poate afecta reputaţia ţării noastre, deja la început de mandat. Nu este vorba despre persoane. Este vorba de coerenţă instituţională şi responsabilitate politică.

Unul din cele mai importante dosare europene pe care România le are de gestionat pe perioada mandatului său este Pachetul Mobilitate care riscă să afecteze iremediabil unul din sectoarele economice cele mai dinamice din ţara noastră, sectorul transportului rutier de mărfuri. Sectorul transporturilor a contribuit în ultimii ani de la 7% până la 10% la PIB-ul României. Acest subiect trebuie gestionat politic. Practic, nu ştim cine se va ocupa de negocieri, în contextul în care discuţiile trebuie finalizate până în martie, când au loc ultimele negocieri cu actualul Parlament European”, avertizează Negrescu.

Social-democratul aminteşte că România şi-a fixat ca obiectiv principal aprobarea unui nou buget european şi în mod special promovarea politicii de coeziune şi a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

”În contextul în care există mulţi parteneri care pun sub semnul întrebării capacitatea de absorbţie a fondurilor europene de către România, nu ştim cine va gestiona politic acest moment esenţial, de exemplu pentru viitorul politicilor de dezvoltare locală şi macroregionale. Cred că este timpul ca toţi decidenţii politici să dea dovadă de mai multă maturitate politică. Să se pună la aceeaşi masă şi să stabilească ce este mai bine pentru România. Avem o majoritate politică care are tot dreptul să îşi numească proprii miniştrii, dar avem şi o responsabilitate mare la nivel european. Preşedinţia României la Consiliul UE nu trebuie să fie prizoniera jocurilor politice interne. Este un bun moment să arătăm capacitatea noastră de a genera consens pe temele importante”, a conchis Negrescu.

Eugen Tomac: PSD se comportă ca o haită disperată

Preşedintele PMP Eugen Tomac apreciază că este dreptul constituţional al şefului statului Klaus Iohannis de a refuza numirea miniştrilor Transporturilor şi Dezvoltării.

”Anul 2019 este un an electoral foarte important şi nu trebuie să ne surprindă nicio decizie politică. Preşedintele mai vrea un nou mandat şi va trebui să fie extrem de exigent şi atent în relaţia cu PSD, un partid care se comportă tot mai mult precum o haită disperată, care nu trebuie tolerată, politic, sub nicio formă. Preşedintele poate refuza numirea miniştrilor, are acest drept constituţional, pentru că Guvernul este al României, nu al vreunui vătaf din Teleorman. Este responsabilitatea PSD să numească rapid alte persoane pentru a nu fi afectată activitatea Guvernului”, a declarat Eugen Tomac pentru Mediafax.

”Guvernul nu are ce sesiză la CCR, este obligat să găsească un compromis cu preşedintele, pentru a nu afecta activitatea Preşedinţiei UE cu un nou conflict politic provocat de mize mărunte. Dacă şeful statului constată că mapa profesională a vreunui candidat nu corespunde criteriilor de numire în funcţia de membru al cabinetului, poate refuza aceste numiri. Cele două ministere sunt foarte importante şi în contextul Preşedinţiei UE, Dezvoltarea şi Transporturile sunt ministere care gestionează fonduri europene, iar ministrul Transporturilor va prezida Consiliul ministerial pe transporturi din UE în următoarele 6 luni”, a adăugat Tomac.