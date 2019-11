„Nu conta ce se întâmplă, eu ştiu, în rândul Opoziţiei, dacă nu le plăcea această idee, era important să terminăm într-o singură zi ceea ce am făcut doi ani şi jumătate", a subliniat Rădulescu, remarcând dezamăgit că "noi am vorbit doi ani şi jumătate despre un lucru care nu s-a mai întâmplat”, a declarat Cătălin Rădulescu, într-un interviu acordat Epoch Times.



„A pierdut doar Viorica Dăncilă şi echipa ei sau tot PSD-ul, pentru că lumea spune că PSD-ul e pe tobogan după episodul Dragnea, după legile Justiţiei, după Codurile penale? Şi aş vrea să vă întreb: resetarea partidului ar trebui să includă şi o schimbare a PSD-ului şi pe acele direcţii care l-au coborât în faţa electoratului? Vedeţi nevoia unei schimbări în materie de poziţionare faţă de justiţie, de exemplu, desfiinţarea Secţiei Speciale, recursul compensatoriu? Cum ar trebui să procedeze PSD-ul în viitor?”, l-a întrebat reporterul pe Rădulescu.



„Nu o să vă spun asta pentru că nu sunt de acord cu astfel de lucruri şi, credeţi-mă, că nici electoratul PSD-ului. Cred că greşeala cea mai mare, dacă vreţi să pornim din istoria noastră a greşelilor, şi am spus treaba asta, a fost când noi nu am dat amnistia şi graţierea când a cerut-o toată lumea după abuzurile care s-au făcut în Justiţie.

Deci, dacă se dădeau amnistia şi graţierea, dura o singură zi. Nu conta ce se întâmplă, eu ştiu, în rândul opoziţiei, dacă nu le plăcea această idee, era important ca noi să terminăm într-o singură zi ceea ce am făcut doi ani şi jumătate.

Adică, noi am vorbit doi ani şi jumătate despre un lucru care nu s-a mai întâmplat, noi am modificat, sau am vrut să modificăm, eu ştiu, legile altfel decât prin Parlament, ceea ce nu e normal.

Eu am susţinut totdeauna că şi Codul Penal şi Codul de Procedură Penală trebuie făcute în Parlament, prin dezbateri. Vă reamintesc că la Comisia Specială toate, sau cel puţin 80% dintre modificări, au fost cerute de magistraţi – ca să rămână asta totdeauna în istoria dumneavoastră când mai întrebaţi, nu sunt modificări făcute de parlamentari”, a spus acesta.