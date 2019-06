În ceea ce priveşte alegerile europarlamentare, PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 10 mandate de europarlamentar, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 9 mandate de europarlamentar, Alianţa 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 8 mandate.

Formaţiunile ProRomânia, Partidul Mişcarea Populară şi UDMR au obţinut, fiecare, câte două mandate de europarlamentar.

Astfel, candidaţii care vor merge în Parlamentul European sunt:

PNL:

Ioan-Rareş Bogdan

Mircea-Gheorghe Hava

Siegfried Vasile Mureşan

Vasile Blaga

Adina-Ioana Vălean

Daniel Buda

Dan-Ştefan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian-Silviu Buşoi

Marian-Jean Marinescu

PSD:

Rovana Plumb

Carmen-Gabriela Avram

Iulian-Claudiu Manda

Cristian-Vasile Terheş

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Adrian-Dragoş Benea

Victor Negrescu

USR-PLUS:

Dacian Julien Cioloş

Cristian Ghinea

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Clotilde-Marie-Brigitte Armand

Ioan-Dragoş Tudorache

Nicolae-Bogdănel Ştefănuţ

Vlad-Marius Botoş

Ramona-Victoria Strugariu

UDMR:

Iuliu Wikler

Lorant-Gyorgy Vincze

PMP:

Traian Băsescu

Eugen Tomac

Pro România:

Victor Ponta

Corina Creţu

În cazul europarlamentarilor ProRomânia, Victor Ponta a anunţat încă din luna februarie că nu va merge în Parlamentul European, locul său urmând a fi luat de următorul candidat, respectiv fostul premier Mihai Tudose.

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente a fost de 18.267.256, iar numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale care s-au prezentat la urne a fost de 9.352.472. Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 9.069.822, iar numărul voturilor nule 274.415.

Rezultate de la referendum: Peste 6 milioane de români au votat „Da” la ambele întrebări

Biroul Electoral Central (BEC) a dat publicităţii, luni, la o săptămână după referendumul pe justiţie de pe 26 mai, rezultatele finale ale scrutinului, peste 6 milioane de alegători votând „Da” la ambele întrebări de pe buletinele de vot.

Potrivit datelor finale centralizate de Biroul Electoral Central (BEC), la referendumul pe teme de justiţie, din 7.922.591 de participanţi, 6.459.383 de răspunsuri au fost favorabile întrebării referitoare la interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie.

De asemenea, la întrebarea privind interzicerea adoptării OUG în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare, 6.477.865 de răspunsuri au fost favorabile.

Numărul voturilor exprimate cu „Nu” pentru prima întrebare este de 1.059.678, în timp ce pentru a doua întrebare este de 1.038.916.

Numărul participanţilor care au votat în cadrul referendumului pentru prima întrebare este de 7.922.591 votanţi, iar pentru a doua, 7.923.869.

La prima întrebare au fost 403.530 de voturi nule, iar la cea de-a doua, 407.081.

La referendumul de pe 26 mai, cetăţenii au fost chemaţi să se pronunţe prin „Da” sau „Nu” cu privire la întrebările:

1. „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?”

2. „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?'”

