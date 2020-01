„Scrisoare deschisă adresată conducerii PSD, membrilor PSD şi opiniei publice



În ultimii ani, pentru mine, PSD a însemnat numai dezamăgiri. Acum câteva luni, am aflat din presă că am fost suspendat. Recent, tot din presă, am aflat că acea suspendare a fost anulată şi că sunt invitat înapoi în partid.

Am analizat cu foarte multă atenţie această invitaţie şi posibilitatea de a mă reîntoarce. Am ajuns astfel la concluzia că sunt dispus să revin, dar doar dacă partidul este determinat să-şi asume nişte acţiuni, principii şi valori fără de care PSD-ul nu are viitor.



1) TRANSPARENTIZAREA FINANCIARĂ A PARTIDULUI. Ca prim principiu trebuie să înţelegem că tot ceea ce presupune cheltuirea banului public TREBUIE să fie de îndată TRANSPARENTIZAT. PSD cheltuie bani publici, alocaţi de la buget, astfel, orice cheltuială trebuie să fie publică şi total transparentă. Tot ce cheltuim astăzi, pe viitor, dar mai ales tot ce s-a cheltuit în ultimii ani trebuie să fie public.



2) TRANSPARENTIZAREA ADMINISTRATIVĂ. PSD trebuie să-şi asume în procedură de urgenţă, iniţierea unei propuneri de act legislativ în Parlamentul României, o lege care să oblige toate instituţiile statului, ca orice leu cheltuit din bugetul public să fie făcut într-un mod transparent. Mă refer aici la tot ceea ce înseamnă instituţie de stat finanţată din bani publici: ministere, agenţii, societăţi cu capital de stat, atât în ceea ce priveşte contractele semnate de aceste instituţii cât şi facturile şi plăţile realizate de ele.



3) LEGEA ACHIZIŢIILOR PUBLICE. PSD trebuie să iniţieze în Parlament o propunere legislativă, tot în regim de urgenţă, care să modifice Legea Achiziţiilor Publice, în sensul că societăţile comerciale să parcurgă doar o singură dată procedura de calificare necesară pentru achiziţiile publice, pe domenii şi praguri valorice. Finalmente, PROCEDURA DE LICITAŢIE urmând să necesite DOAR OFERTA TEHNICO-FINANCIARĂ. Acest sistem ar face ca achiziţiile publice să dureze mult mai puţin, riscul de contestaţii şi procese interminabile să fie mult mai mic, dar mai ales, ar stopa “furtul legal” al banilor publici.



4) SCUZE PUBLICE. Actuala conducere a partidului trebuie să-şi asume şi să îşi ceară scuze public pentru modul în care a fost condusă România de către PSD în ultimii ani. Şi aici mă refer în principal la:

- tentativele repetate de a modifica legislaţia fără consultare publică şi fără transparenţă;

- abordarea iresponsabilă referitoare la buget, în general, şi la modul în care a fost tratată administraţia locală, în mod special, la reaua credinţă ce a dominat aproape în totalitate politica bugetară în ultimii ani;

- nerespectarea angajamentelor din programul de guvernare propus în campania din 2016, printre care inclusiv faptul că nu au realizat Legea Răspunderii Magistraţilor, despre care au vorbit mult şi nu au făcut nimic.

- lipsa reformelor în zone esenţiale ale societăţii;



5) De asemenea, PSD trebuie să-şi ceară scuze românilor pentru că l-au susţinut în funcţia de preşedinte al partidului şi de preşedinte al CAMEREI DEPUTAŢILOR (a treia funcţie publică în stat) pe Liviu Dragnea, o persoană malefică, rău intenţionată, care, în ciuda evidenţelor, a fost susţinut în aceste funcţii până când a plecat din ele în cătuşe.



6) PSD trebuie să-şi ceară scuze electoratului, în general, şi electoratului PSD, în mod special, pentru promovarea unei persoane ca Viorica Dăncilă, în primă fază în poziţia de Prim-ministru al României, ulterior ca reprezentat al PSD în competiţia pentru ocuparea celei mai înalte funcţii în statul român.

Cu atât mai mult cu cât, pentru ambele desemnări, nominalizarea a fost făcută pe criterii netransparente, cu ajutorul unor proceduri de neînţeles.

În mod special, consider că punerea electoratului PSD în situaţia de a avea ca unică alternativa pentru fotoliul de Preşedinte al României a unor personaje fără experienţă şi minime competenţe profesionale cerute de această ipostază, a reprezentat o umilire fără precedent în istoria partidului.



7 ) Pentru toate motivele expuse mai sus, consider necesar ca toţi cei care au contribuit şi au făcut posibile aceste ticăloşenii petrecute în ultimii ani să facă un pas în spate.



Poate că cineva s-ar fi aşteptat la o abordare diferită din partea mea. Nu este cazul, nu a fost cazul nici în trecut. Rămân consecvent acestor valori şi principii, acestea fiind de fapt motivele care m–au făcut să mă îndepărtez de partid în ultima perioadă. Sunt lucruri pe care le-am spus vreme îndelungată în interiorul partidului, iar când am văzut că nu există nicio şansă de a reuşi în interior, de mai bine de un an de zile, le-am spus şi public.



În speranţa că fiecare dintre noi vom conştientiza că trebuie să contribuim la NORMALIZAREA ROMÂNIEI”.