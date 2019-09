„Aşadar, alegerea dlui Teodor Meleşcanu punctează o victorie pentru doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Practic, singură contra unei armate de opozanţi doamna Viorica Vasilica a reuşit să îşi impună “omul” pe cea de-a doua funcţie din Stat. Abil, am putea crede. Dar nu este vorba doar de atât, fiindcă lucrurile trebuie privite în profunzime. Şi aici apare îngrijorarea”, a scris Robert Negoiţă, pe Facebook.

Edilul sectorului 3 a adăugat că nu e nevoie să fi fost parlamentar, ca să realizăm faptul că oamenii tind să se alieze cu cineva care are şansa să câştige ceva.

„Am fost şi eu parlamentar, dar nici nu e nevoie să fi fost senator sau deputat, ca să ne dăm seama că oamenii au tendinţa de a se alia cu cei care au şanse să câştige ceva. Ce ne spune asta? Că doamna Premier Viorica Vasilica Dăncilă este 100% potrivită pentru funcţiile pe care le deţine şi pentru cea la care aspiră? Că este liderul mult aşteptat al unui partid care şi-a pierdut atât direcţia, cât şi mulţi dintre oamenii de bază, capabili, în favoarea unor executanţi buni la memorat ceea ce au de spus? Că opoziţia se joacă de-a opoziţia riscând în acest joc stabilitatea şi mai ales viitorul economic al unei ţări în care deja se resimt numeroase probleme? Că declaraţiile vitejeşti se fac doar de faţadă şi că, de fapt, toată lumea vrea să mai tragem un pic de timp şi vedem ce o mai fi?”, a afirmat Negoiţă.

Acesta a precizat că este îngrijorat de situaţia actuală şi de clasa politică, iar dacă ar fi o piesă de teatru poate am râde, însă din păcate aceasta este realitatea.

„Oricare ar fi răspunsul, pe mine personal, situaţia actuală mă îngrijorează. La fel şi actuala clasă politică. Şi, sincer, dacă nu ar fi ceva real, poate ne-am putea şi amuza. Poate ni s-ar părea hilară situaţia unor personaje, poate am râde cu poftă de comedia creată de unele evenimente, poate am savura jocul destul de simplist. Dar, nu, nu e o piesă de teatru. Este realitatea şi este în joc, aşa cum am spus mai devreme, viitorul ţării noastre. Păcat! Dar nu e încă târziu...”, a completat primarul Sectorului 3.

Negoiţă mai spune că lumea cunoaşte părerea sa despre Viorica Dăncilă.

„Părerea mea despre doamna Viorica Vasilica Dăncilă o ştiţi. O persoană slabă şi fără acele calităţi care să o recomande pentru poziţiile pe care le ocupă. Cât de slabi să fie cei din opoziţie de au fost bătuţi de doamna Viorica Vasilica?”, a conchis el.

Teodor Meleşcanu, propus de PSD, a fost ales, în plenul de marţi, preşedinte al Senatului, obţinând de abia în al doilea tur numărul necesar de voturi.

Liderul grupului senatorilor ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat ulterior că intenţionează să sesizeze CCR pe acest subiect, deoarece alegerea lui Meleşcanu a fost făcută cu încălcarea Regulamentului Senatului care spune că un grup politic nu poate propune pentru funcţie doi senatori din acelaşi partid.