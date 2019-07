„(Liviu Dragnea -n.r.) e un om malefic care ştie să facă rău, ştie să se ocupe de o persoană când vrea şi să îţi facă viaţa un calvar când vrea. Tot felul de şicane ştie să le facă. Inclusiv instituţional, folosindu-se de instituţii. Şi-au pus oameni prin multe poziţii. Primăria e controlată de peste 30 de instituţii, iar controlul pe care îl fac la primărie poate fi mai mult sau mai puţin corect sau mai mult sau mai puţin constructiv. Mie mai mult de atât nu mi se poate întâmpla. De asta nu am nici regrete să intru în opoziţie. Mai rău de atât nu îmi poate fi. Unora le e teamă. Mie deloc. Eu nu am fost niciodată la guvernare, nici măcar o dată", a declarat Robert Negoiţă, la Digi 24.

Edilul a precizat că nu ştie dacă va mai rămâne în PSD şi în următorul ciclu electoral.

„Nu am luat încă o decizie, dar repet ce am mai spus încă o dată, nu mă regăsesc către deloc în această formulă şi o spun cu foarte mult regret. PSD e un partid care a avut mulţi votanţi, chiar nu merită ce lise întâmplă. Nu am luat nicio decizie, dar încerc să îmi dau seama care ar putea să fie cea mai bună formulă. Pentru că lăsând la o parte tratamentul de care am avut parte, eu chiar am suferit mult de tot. Mă trezesc dimineaţa devreme şi stau seara până târziu şi să primesc acele injurii atât de uzitate de PSD doar pentru că fac parte dintr-o structură, încât o să mă gândesc foarte bine ca printr-o astfel de experienţă să scap de probabilitatea de a mai trece", a completat Negoiţă.

Primarul Sectorului 3 Robert Negoiţă va fi suspendat din PSD pentru perioadă de şase luni, potrivit unei decizii luate miercuri în CEx al partidului, miercuri seară.