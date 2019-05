„Am vazut pe anumite posturi de televiziune si prin presa, ca exista o oarecare uimire vis a vis de rezultatele acestor alegeri. Nu impartasesc aceasta stare de uimire, de surprindere. Sau daca totusi sa spunem ca ar fi o surpriza, consider ca este una placuta”, a scris edilul sectorului 3 pe reţeaua de socializare.



„De ce? Fiindca un anumit mod ticalos de a conduce nu a trebuit si nu trebuie incurajat. Ci, dimpotriva, sanctionat! Si asta s-a intamplat. Ma bucur ca traiesc in aceasta tara, in care populatia a inteles importanta votului si a inceput sa isi spuna punctul de vedere.



Este un moment important. Unul in care trebuie sa analizam atent lucrurile si directiile. In care trebuie sa intelegem ca faptele concrete, ca munca serioasa, ca dezbaterea transparenta, ca acceptarea altor opinii argumentate sunt esentiale”, a conchis Negoiţă.



Unii lideri PSD locali au cerut deja demisia lui Liviu Dragnea, după rezultatele neaşteptat de slabe de la alegerile europarlamentare.