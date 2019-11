UPDATE Daniel Constantin anunţă: Vor fi 6, 7 sau 8 colegi care vor vota învestirea

Deputatul Daniel Constantin a anunţat, luni, că 6, 7 sau 8 parlamentari din Pro România vor vota învestirea Guvernului Orban. El a susţinut că Pro România a avut o şedinţă, însă nu s-a ajuns la niciun consens privind poziţia formaţiunii în plenul reunit care va începe la ora 14:00.

„ Au existat mai mulţi colegi care au spus că e bine ca acest guvern să fie învestit. Aceste discuţii au avut loc până acum jumătate de oră. Din păcate, nu s-a ajuns la o concluzie, ca atare majoritatea din Pro România nu vor veni la vot, dar vor fi vreo 6-7 sau 8 colegi care vor vota învestirea”, a spus deputatul Pro România Daniel Constantin, în Parlament.

El a susţinut că a purtat discuţii, alături de mai mulţi colegi din partid, cu premierul desemnat Ludovic Orban.

„Noi cred că astăzi dăm un vot care arată consecvenţa. Am votat pentru demiterea guvernului Dăncilă, astăzi votăm pentru un nou guvern. E nevoie de o rectificare rapidă, astfel încât ca oamenii să aibă garanţia că vor fi plătite pensiile şi salariile. Ştiu că va veni următoarea întrebare - dacă am negociat cu domnul Orban. Am avut şi eu şi mulţi colegi discuţii de mult timp, dinaintea moţiunii de cenzură. Principalele discuţii nu au fost pe funcţii, ci ce e bine de făcut pentru ţară. Vă asigur că nu o să auziţi niciun cuvânt rău din partea mea vis a vis de domnul Ponta. Nu voi ezita, dacă ceilalţi colegi ne vor spune că nu putem merge mai departe”, a adăugat Constantin.

Întrebat dacă se va înscrie în alt partid, Constantin a răspuns: „ Cu siguranţă ne vom găsi calea. Dacă voiam avantaje, vă asigur că răspundeam ofertelor care vin de la PSD. Riscăm şi noi şi Pro România să fim arătaţi cu degetul că nu din cauza noastră se întâmplă pensii şi salarii. Am discutat în interiorul partidului, mai intens ieri şi alaltăieri şi astăzi am discutat cu domnul Ponta. Din păcate, nu s-a ajuns la o concluzie. Vom avea o relaţie civilizată”.

UPDATE Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu vor ca Pro România să voteze noul Guvern - surse

"Este un curent în Pro România care crede că acest Guvern trebuie votat. Daniel Costantin şi Sorin Cîmpeanu vor să voteze noul Executiv. Încearcă până la ora 13.00 sau 14.00 să îl convingă pe Victor Ponta să dea liber la vot. Dacă nu dă liber, oamenii vor vota şi va fi cvorum", au declarat surse din ProRomânia pentru MEDIAFAX.

Premierul desemnat Ludovic Orban a obţinut susţinerea a opt parlamentari din Pro România pentru învestirea noului Guvern, au afirmat surse politice pentru MEDIAFAX. Printre aceştia se numără şi deputatul Emilia Meiroşu.

Sursele au precizat că Ludovic Orban nu a purtat negocieri cu vicepreşedintele Pro România Mihai Tudose pentru a mai câştiga voturi din partea partidului condus de Victor Ponta.

Orban ar fi convins 238 de parlamentari să voteze pentru noul Executiv, au precizat surse liberale pentru MEDIAFAX.

Victor Ponta a anunţat că parlamentarii din Pro România nu vor fi prezenţi în sală la votul de învestire a Guvernului. Ulterior, acesta a declarat că, dacă Ludovic Orban îi va schimba pe cei trei miniştri propuşi care au primit aviz negativ în comisii, Pro România va asigura cvorumul, însă nu va vota.

Marţi şi miercuri au avut loc audierile în comisiile de specialitate din Parlament ale miniştrilor desemnaţi pentru a face parte din Guvernul Orban. Din cei 16 miniştri propuşi, trei dintre ei, respectiv Florin Cîţu, propus la Finanţe, Ion Ştefan, propunerea pentru Dezvoltare şi Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii au înregistrat avize negative.

Ludovic Orban a afirmat, însă, că avizul din comisii este consultativ şi că nu îi va schimba pe miniştri care au primit aviz negativ.

Premierul desemnat a încheiat săptămâna trecută mai multe acorduri politice cu partidele parlamentare, în vederea susţinerii învestirii Guvernului.

Primul care a semnat protocolul de colaborare a fost PMP. Eugen Tomac a susţinut că „în linii mari” toţi cei 18 parlamentari din formaţiune vor vota Guvernul Orban. PMP a renunţat la condiţia referitoare la a face parte din Guvern şi la înfiinţarea Ministerului pentru Republica Moldova.

Şi USR a semnat un acord politic cu PNL. Printre condiţiile cerute de formaţiunea condusă de Dan Barna se numără abrogarea Legii recursului compensatoriu, revenirea la alegerile primarilor în două tururi şi abrogarea OUG 114/2018.

Ludovic Orban a încheiat un protocol de colaborare şi cu UDMR. Kelemen Hunor a declarat, luni, că a semnat acordul politic cu Ludovic Orban şi toţi parlamentarii UDMR vor fi prezenţi la vot. Condiţiile UDMR regăsite în acord se referă la acordarea a 6% din PIB pentru Educaţie şi realocarea sumei de 2 miliarde de euro din Programul Operaţional Infrastructura Mare spre Programul Operaţional Regional. Alte condiţii sunt: angajamentul Guvernului că nu va emite Ordonanţe în domeniul Justiţiei şi respectarea drepturilor minorităţilor etnice.

Totodată, PNL şi ALDE au semnat un acord politic care prevede 12 condiţii, printre care reţinerea de a mai da ordonanţe de urgenţă în domeniul justiţiei, dar şi continuarea proiectelor în curs de derulare în infrastructură. Călin Popescu Tăriceanu a susţinut că 23 de parlamentari din formaţiune vor fi prezenţi la vot.

Guvernul Orban va fi susţinut şi de grupul minorităţilor naţionale, potrivit anunţului făcut Varujan Pambuccian. Minorităţile au avut „o singură sugestie”, aceea ca secretarul general al Guvernului să aibă rang de ministru.

Pe de altă parte, Pro România şi PSD nu vor vota învestirea Guvernului.

Liderul PSD Viorica Dăncilă a spus în nenumărate rânduri că social-democraţii nu vor fi prezenţi în sală, iar cei care vor încălca această decizie vor fi excluşi din partid.

Şi Victor Ponta a susţinut ideea ca parlamentarii din pro România să nu fie prezenţi în sală. Ulterior, acesta a declarat că, dacă Ludovic Orban îi va schimba pe cei trei miniştri propuşi care au primit aviz negativ în comisii, Pro România va asigura cvorumul, însă nu va vota.

Ludovic Orban, premierul desemnat, a afirmat la finalul negocierilor, că a depăşit cifra de 233 de parlamentari care susţin Guvernul său.

Pentru a putea fi învestit Guvernul Orban sunt necesare minim 233 de voturi.

Potrivit calendarului aprobat de conducerea celor două camere ale Legislativului, votul pentru învestirea Guvernului Orban urmează să fie dat în plenul reunit al Parlamentului luni, de la ora 14.00.

Orban, înaintea votului pentru învestirea Guvernului: Estimarea noastră e că putem obţine între 237 şi 243 de voturi

Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat că estimează că va obţine între 237 şi 243 de voturi la învestirea Guvernului, în plenul reunit de luni. El a adăugat că, în ciuda boicotului anunţat de PSD, are încredere că Guvernul său va obţine cel puţin 233 de voturi, necesare învestirii.

„După datele pe care le avem astăzi estimarea noastră este că putem obţine între 237 şi 243 de voturi. După discuţiile pe care le-am purtat, după analiza prezenţei, mai ales în grupurile parlamentare, sunt încrezător, în ciuda boicotului ruşinos al PSD, pe care nu îl înţelegem. E un mod urât de a ieşi din scenă. În ciuda boicotului am încredere că vom reuşi mâine. Nu pot să accept ca PSD să facă evaluarea candidaţilor pe care i-am propus pentru fiecare fiecare Minister în parte”, a spus Ludovic Orban, duminică.

Tăriceanu, despre votul pentru învestirea Executivului: Vom avea o singură absenţă. Sunt şanse bune să fie învestit

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că un singur parlamentar din ALDE va lipsi, luni, la votul de încredere al Guvernului Orban şi că sunt şanse „bune” ca acest Guvern să fie învestit.



„Am făcut o mobilizare a tuturor şi toţi colegii mei senatori şi deputaţi sunt în aşteptarea acestui moment. Vom avea o singură absenţă, este vorba de colegul nostru, deputatul de Vaslui, care nu va putea fi prezent, deoarece a suferit o intervenţie medicală, o intervenţie chirurgicală, dar în rest, nu vor fi absenţe şi estimez că mâine sunt şanse foarte bune pentru ca să se producă învestirea Guvernului Orban. Cred că această perioadă de criză prelungită prin existenţa unei formule hai să-i spunem interimare, cu toate că Guvernul acesta n-are postura de Guvern interimar, ci este un Guvern demisionar, care are posibiilităţi foarte reduse de a administra treburile ţării, el poate să ia numai decizii curente, nu poate să ia decizii majore, trebuie să se încheie cât mai rapid, pentru a avea un Guvern cu deplină legitimitate politică, în aşa fel încât să poată lua măsurile de reformă necesare şi pentru restabilirea, mai cu seamnă, a macro echilibrelor economice”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, la Antena 3.

Liderul ALDE a susţinut că Ludovic Orban va trebui să dea o explicaţie cu formula guvernamentală pe care o promovează în continuare, în ciuda celor trei avize negative primite în comisiile de specialitate, la audieri.

Tomac: Boicotul anunţat de PSD şi PRO România, o prostie. Ponta prelungeşte inutil blocajul politic

Preşedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a susţinut luni că boicotul anunţat de PSD şi PRO România este ”o prostie pentru că nu înseamnă decât menţinerea Vioricăi Dăncilă ca o poză în geam pe o perioadă nedeterminată” şi că Ponta nu face altceva decât să prelungească inutil blocajul politic.



”Ce fac astăzi oile? În 2012, Victor Ponta îi îndemna pe parlamentari să participe la votul moţiunii împotriva Guvernului Ungureanu, afirmând că aceştia <trebuie să-şi respecte electoratul, nu trebuie să stea ca o oaie în bancă>.

Astăzi, acelaşi Victor Ponta îi somează pe parlamentarii PRO România să se comporte, alături de cei de la PSD, ca nişte oi. Boicotul anunţat de PSD şi PRO România este o prostie pentru că nu înseamnă decât menţinerea Vioricăi Dăncilă ca o poză în geam pe o perioadă nedeterminată. Corect şi firesc ar fi ca parlamentarii celor două partide să asigure cvorumul şi să voteze”, a scris pe Facebook Eugen Tomac.

Liderul PMP mai afirmă că dacă nu se îndeplineşte cvorumul, Guvernul Orban nu este respins, ci doar este amânat votul pentru o dată ulterioară.

”Transformându-şi parlamentarii în oi, Victor Ponta nu face altceva decât să prelungească inutil blocajul politic şi instituţional din România. Învestirea Guvernului Orban ar pune capăt crizei politice şi ar fi un semnal foarte important şi din perspectivă politică în ultima săptămână de campanie electorală pentru primul tur al prezidenţialelor. Cu un Guvern nou instalat, vom putea să ne uităm mai atenţi la ce ne propune fiecare dintre candidaţi pentru următorii 5 sau 10 ani. Sunt convins că asta nu ar face decât să crească şansele să-l vedem pe #PaleologuPreşedinte”, a adăugat Tomac.

Kelemen Hunor, despre cei trei miniştri care au primit aviz negativ: Eu i-aş fi retras pe toţi

Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat, luni, la RFI, că Ludovic Orban ar fi trebuit să vină cu alte propuneri în locul miniştrilor desemnaţi, care au primit aviz negativ la audierile din comisii. El a anunţat, totodată, că 30 parlamentari din UDMR vor fi prezenţi şi vor vota Guvernul Orban.



Liderul UDMR consideră că cei trei miniştri respinşi de comisiile de specialitate ale Parlamentului ar fi trebuit retraşi de premierul desemnat: „Eu i-aş fi retras pe toţi trei, dacă aş fi fost în locul lui Ludovic Orban. Dacă vrei să respecţi Parlamentul, indiferent cât de politic sau nepolitic a fost un vot, trebuie să faci o schimbare, să faci o nouă nominalizare”, a spus Kelemen Hunor, la RFI, întrebat de cei trei miniştri propuşi care au primit aviz negativ în comisii.

El a anunţat că parlamentarii din UDMR vor fi prezenţi şi vor vota pentru învestirea Guvernului Orban, iar dacă nu va exista cvorum, şedinţa se va reprograma peste o săptămână.

„Noi, 30 de deputaţi şi senatori, vom fi prezenţi şi vom vota. (....) Nu se întâmplă nimic, se reprogramează şedinţa celor două Camere. Constituţia nu a prevăzut o astfel de situaţie. Dacă nu este cvorum, nu se poate ţine şedinţa, se reprogramează şedinţa (...). Nu îmi dau seama dacă se va ajunge la CCR. Sunt convins că dacă astăzi nu e cvorum, peste o săptămână se va reprograma votul, la un moment dat va exista cvorum, azi, săptămâna viitoare, peste două săptămâni. Din punctul meu de vedere, e bine să se întâmple cât mai repede”, a subliniat Hunor.