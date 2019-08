Robert Filip, vicepreşedinte al ALDE Gorj, a declarat, pentru Mediafax, că în cazul în care coaliţia a funcţionat şi în ţară aşa cum a funcţionat în Gorj, atunci „am fost aliaţi doar ca să le fie bine unora mai mari şi aceştia mai mici să sufere”.

„Consider că viziunea noastră ca partid, la nivel de ţară şi la nivel de judeţ, este una mult mai sănătoasă şi mai constructivă decât cea a PSD-ului. Nu am reuşit ca să ne impunem cu adevărat punctul de vedere, câteva lucruri care erau totuşi esenţiale pentru un cadru legislativ mai sănătos. Consider că tot timpul acesta am fost nişte parteneri serioşi, iar pentru faptul că am fost parteneri serioşi am avut de pierdut. Cred că şantajul l-a inventat PSD-ul, nu ALDE, de-a lungul timpului. Din punctul meu de vedere, oricum suntem despărţiţi de foarte mult timp", a spus Robert Filip.

La şedinţa coaliţiei de luni au participat, potrivit unor surse politice, Mihai Fifor şi Eugen Teodorovici, care au aşteptat aproximativ 20 de minute să vină Viorica Dăncilă, reprezentanţii PSD anunţând că premierul urmează să vină. În cele din urmă, discuţia a început fără liderul Executivului, nefiind dat un argument legat de absenţa Vioricăi Dăncilă de la şedinţa cu ALDE.

Ulterior, secretarul general PSD, Mihai Fifor, a declarat că luni a avut loc o nouă şedinţă a coaliţiei PSD-ALDE, catalogând discuţia drept una "productivă" şi precizând că relaţiile din interiorul alianţei sunt stabile şi funcţionale. Mihai Fifor nu a făcut însă nicio trimitere la absenţa Vioricăi Dăncilă de la şedinţă.