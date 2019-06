Prin urmare în grup, un membru al USR, Andreea Talmazan oferă detalii despre cele trei contracte, unele pentru închirierea sediului de campanie, altele pentru promovarea partidului în campania pentru europarlamentare. Aceasta a adăugat că rezultatele în campanie nu s-au văzut în organizaţia USR Giurgiu, deşi au fost plătiţi bani pentru promovar.

„Aţi uitat de Giurgiu? Vă reamintesc. A fost descoperită o situaţie ciudată, spunea colega noastră, responsabil financiar BJ Giurgiu. Mai precis, sunt trei contracte, în valoare de 5.000 de lei fiecare, cu trei firme ale unor membri USR.

Un contract cu firma Breazu Renting Center SRL, în valoare de 5.000 de lei, pentru închirierea unui sediu de campanie. Cosmin Andronache, preşdintele filialei judeţene Giurgiu, spune în postarea sa că banii, plătiţi la începutul lunii iunie, au fost returnaţi. Nu spune când, mai exact. De reţinut că Andronache Cosmin este proprietarul clădirii în care se află sediul firmei pe care o deţine cu încă un asociat şi care a subînchiriat spaţiul filialei judeţene Giurgiu.

Un al doilea contract est cu firma Eriska, înfiinţată în octombrie 2018, care are sediul în acelaşi spaţiu cu USR Giurgiu, firmă care-i aparţine lui Mirel Valentin Axinte. Mirel Axinte a intrat în USR pe 5 noiembrie 2018. Din noiembrie primeşte lunar 500 de lei pentru administrare cont social-media pentru redactara şi trimiterea de comunicate de presă şi pentru analize politice. Pntru luna de campanie a încasat 5.000 de lei. De remarcat este faptul că pagina de FB USR Giurgiu este la 1.000 şi un pic de like-uri, în toată campania nu a avut nicio postare proprie, ci doar redistribuiri sau repostări de pe pagina naţională. La o simplă căutare pe Google, singura realizare notabilă est o conferinţă de presă postată pe youtube cu 92 de vizualizări. Pentru luna de campanie nu există niciun raport!

Un al treilea contract este cu firma Tavimed, a preşedintelui filialei Ogrăzeni, Alexandru Ionuţ Ciprian. Obiectivul contractului îl reprezintă cercetările sociologice. La un alt search pe google, nu am găsit nimic lgat de vreo măsurare sociologică în Giurgiu. Dar nici vro firmă care are codul CAEN 4520 (întreţinere şi reparaţii auto). Pentru că nu s-a făcut niciodată publică lista cu angajaţii de la Secretariatul General al USR, nu ştiam că Alexandru Ionuţ Ciprian este unul dintre ei. Am aflat de la colegii din USR care au astfel de informaţii. Pentru luna de campanie nu există NICIUN RAPORT. Deşi le-am solicitat în mod repetat, nici Cosmin Andronache, nici Mirel Axinte, nici Alexandru Ionuţ Ciprian nu au prezentat vreun raport al muncii celor doi”, scrie Andreea Talmazan, în grupul intern de Facebook al partidului, potrivit mesajului obţinut de MEDIAFAX.

Aceasta aminteşte şi de problemele la USR Sector 3, pe marginea cărora au exista discuţii şi nemulţumiri în interiorul partidului, pe grupul de Facebook al formaţiunii.

„Cristian Ghinea, după, cum aţi aflat, îi acuză pe colegii mei Bogdan Stroe, Teodora Stoian şi Sorin Pavel cum că au făcut aranjamente pe banii partidului. Îi acuză că sunt prieteni şi că din acastă calitate primii doi i-ar fi atribuit un contract celui de-al treilea”, arată sursa citată.

Iulia Ramona, tot de la USR Giurgiu a relatat, pe grupul intern de Facebook, şi că organizaţia se laudă cu şapte filiale locale, însă şase dintre acesta nu există în acte.

„În data de 7 iunie am primit situaţia plăţilor de campanie până la acea dată, pentru filiala noastră. Am descoperit astfel trei plăţi de câte 5.000 de lei fiecare, către trei firme din judeţ. Una dintre ele este pentru închiriere sediu de campanie. Noi nu am avut sediu de campanie. Una este pentru servicii de administrare cont social media (pagina de FB a filialei), pentru realizare comunicate de presă şi analize politice. Pe perioada campaniei nu s-a investit nici un leu în pagina Filialei Judeţene, nu s-a produs conţinut local, ci doar au fost preluate postări de pe pagina narţională. Nu s-au realizat şi trimis comunicate de presă. Nu s-a realizat nicio analiză politică. Una este pentru o firmă în baza unui contract în care se angaja să se facă cercetări sociologice. Nu s-a realizat nicio cercetare sociologică. Iar firma are ca obiect de activitate codul CAEN 4520.

Mai adaug că una dintre firme este administrată de preşedintele filialei judeţene Giurgiu, iar cealaltă firmă este administrată de preşedintele preşedintele filialei locale Ogrăzeni. Ce ar mai fi de adăugat: Deşi Giurgiu se laudă cu 7 filiale locale, 6 dintre acestea nu există în acte. Adică, nu există cerere de înfiinţare filială locală, nu există decizie BJ de înfiinţare filială locală şi implicit nu există procesul verbal de înfiinţare filială locală în baza deciziei BJ. Toate acestea fac subiectul unei sesizări trimise către BN”, a scris Iulia Ramona.

MEDIAFAX a relatat, duminică, faptul că persoane din USR, printre care şi Cristian Ghinea, ales europarlamentar, sunt nemulţumite de faptul că o agenţie media administrată de Sorin Pavel, membru USR, ar fi încasat 8.000 euro pentru servicii de promovare în mass-media în campania pentru europarlamentare, potrivit unor surse politice.

Într-o postare pe grupul intern de Facebook „USR - Poiana lui Iocan”, obţinută de MEDIAFAX, Teodora Stoian oferă explicaţii colegilor nemulţumiţi din partid, care au reproşat că este o problemă de etică faptul că un membru al USR este angajat la firma care a prestat servicii pentru partid, în baza unui contract.

Unii membrii ai USR au comentat la această postare, cum ar fi Ferenc Istvan Kabai de la USR Sălaj şi Daniela Tarnovschi, membru al USR Sector 3, că Cristian Ghinea ar lansa astfel de acuzaţii pentru că are interes în a cansă candideze pentru şefia filialei partidului din Sectorul 3, care are alegeri duminică, 23 iunie, potrivit comentariilor celor doi, obţinute de MEDIAFAX.

USR: Vom evalua diversele acuzaţii interne. Din informaţiile pe care le avem, sunt nefondate

Reprezentanţii USR au afirmat că secretariatul general va evalua diversele acuzaţii interne, transmise „pe surse” în mass-media, cu privire la contractele încheiate de unele filiale ale formaţiunii în campania electorală. Partidul precizează că, din primele informaţii, acuzaţiile sunt nefondate.

„Campania electorală realizată de USR a respectat, ca de fiecare dată, legislaţia şi instrucţiunile impuse de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Secretariatul general va evalua diversele acuzaţii interne, transmise "pe surse" presei, legate de contractele încheiate de unele filiale USR în perioada campaniei electorale. Din informaţiile pe care le avem până în acest moment, acuzaţiile sunt nefondate, colegii noştri au respectat legea. Secretariatul general va realiza un audit intern pentru a înlătura orice suspiciune”, au transmis, luni, reprezentanţii USR, printr-un comunicat de presă.

Sursa citată adaugă că „USR rămâne un partid transparent care respectă legea. Grija pentru cheltuirea banilor publici este unul dintre obiectivele noastre principale. Toate contractele şi cheltuielile USR din campania electorală vor fi puse la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente în perioada următoare, lucru prevăzut expres de legislaţia în vigoare”.

Membru USR, replică la acuzaţiile din partid: E trist că lupta pentru putere a ajuns aici

Mirel Axinte, membru al USR din 2018, răspunde nemulţumirilor şi discuţiilor legate de probleme ale organizaţiei din Giurgiu, respectiv contracte, de 5.000 lei fiecare, cu mai multe firme care aparţin unor membri de partid. El scrie pe Facebook că i se pare trist că lupta pentru putere a ajuns aici.

Axinte oferă explicaţii şi despre rezultatele USR Giurgiu în campania electorală, precizând că organizaţia a avut la europarlamentare a treia creştere pe ţară. Acesta a adăugat că „e trist că lupta pentru putere din USR a ajuns aici, à la PNŢCD”.

Redăm integral postarea lui Mirel Axinte făcută, luni, pe Facebook.

„Giurgiu era o lume străină USR-ului. În 2016 a avut 2,9%. Ăsta e Giurgiu. În 1996, anul victoriei CDR/Constantinescu, în Giurgiu primăria a fost câştigată de candidatul PSM, un mafiot local, domnul Iliescu. Apoi a mai câştigat-o de 3 ori şi a preluat şi PNL local. USL a fost pe cai mari şi aşa a rămas. Giurgiu nu e doar un judeţ roşu, e un judeţ în care forţa transpartinică a PSD-PNL-ALDE e mai mare decât în majoritatea judeţelor. Să nu uităm că preşedintele PNL Giurgiu spunea în primăvară că vrea amnistie. În Giurgiu e o o colcăială transpartinică şi de înrudire (sunt rude unii cu alţii, transpartinic - azi se văd verişorii la grătar, mâine se duc fiecare la partidul lui). Într-un judeţ cu puţini oameni independenţi, în afara reţelelor clientelare, cu puţine resurse umane de "tip USR".

USR Giurgiu a avut la aceste europarlamentare a 3 a creştere pe ţară (dacă luăm Bucureşti ca o singură filială), cu o creştere de 436,74%, după Diaspora (466%) şi Sălaj (465% - judeţul lui Cioloş), iar PLUS Giurgiu e abia în curs de formare. Creşterea Alianţei USR PLUS faţă de USR 2016 la nivel naţional a fost de 265%.

Am livrat la USR Giurgiu analiză, poziţionare politică, strategie, prioritizare geografică, idei de evenimente, mesaje.

Îl cunosc pe Cosmin Andronache, preşedintele USR Giurgiu, din 2012, când eram pe baricade împotriva USL. Mi-a cerut sfatul şi când a decis să-şi lase jobul de IT-ist pe mii de euro ca să facă turul ruralului giurgiuvean într-o filială cu 12 membri şi un scor sub 3% în 2016. A făcut prozelitism USR în judeţul Giurgiu până a ajuns în spital (LE: de la epuizare, nu l-a bătut nimeni).

Informal, am discutat despre USR Giurgiu şi extindere şi poziţionări de câteva ori pe săptămână de când e preşedintele filialei judeţene Giurgiu. Aşa cum mai discut în USR şi-mi mai cere x sau y părerea.

Din 2018 am avut un contract de 500 lei/lună pentru social media, dincolo de consultanţa informală. Doar 500 de lei fiindcă nu aveam timp să mă ocup full time de o pagină de Facebook şi nici n-a fost o prioritate a USR Giurgiu.

În campanie mi-a cerut ajutorul fiindcă avea încredere în mine şi în ideile.şi sfaturile mele şi pentru că ştiam Giurgiu (sunt giurgiuvean) şi ce făcuse filiala din 2018 până atunci. Însă acum avea nevoie de mai mult.

Ce am livrat e la USR şi AEP.

Fiind membru USR, eu nu pot lucra decât cu USR, altfel as fi în conflict de interese. Nu poţi fi membru al unui partid şi lucra cu alt partid. Milionar excentric nu sunt.

Şi nu sunt singurul, sunt mulţi alţii. Aşa e şi normal, în opinia mea.

USR Giurgiu a livrat un rezultat bun pentru Giurgiu, în contextul dat, apropo de o discuţie despre rezultatele din filiale în care nu se lua contextul în discuţie (una e să fii judeţ roşu, una e să fii în fief PNL puternic, una e să fii filială judeţeană la început, una e să fii judeţ eminamente rural, una e să fii centru universitar şi fief rezist cu proteste la care au participat zeci de mii de membri). E o creştere bună şi un scor decent. Probabil s-ar fi putut mai mult, dar eu eram mai pesimist (inclusiv la scorul general al Alianţei - eu mizam la wishful thinking pe un 20-21%).

E trist că lupta pentru putere din USR a ajuns aici, à la PNŢCD. Rezultatul excelent din 26 mai a luat prin surprindere oameni care erau în bloc starturi să sară la gâtul lui Barna pentru eşecul electoral pe care scontau şi acum respectivii încearcă o altă abordare.

Am făcut precizări publice fiindcă au fost acuzaţii publice. Şi asta e tot, nu-mi place să apar la TV nici direct, nici prin telefon (deci nu mă mai sunaţi) şi nici n-am de gând să intru în ping pong-uri şi clinciuri publice despre USR.

Precizez că nu am fost niciodată membru PSD sau al altui partid de acest gen. Am fost între 91 şi 98 membru PNL, începând de la liceeni. De atunci n-am mai fost membru al vreunui partid.

Când am intrat în USR, unii s-au bucurat că o să "fie distracţie", tămbălău, rebeliune. Dacă voiam asta, rămâneam în afara USR. M-am concentrat pe lupta cu PSD şi pe comunicarea în afara partidului, de aia am şi preferat să rămân simplu membru, fiindcă era mai important să-mi folosesc energia în lupta din afara partidului decât în cea din interior. La campania la nivel de simpli membri şi simpatizanţi m-am implicat mai mult decât m-aş fi aşteptat, în condiţiile în care, din cauza coloanei şi herniilor de disc, nu am voie să stau mai mult de 30 de minute neîntrerupt în picioare sau în cur. Cu toate astea am stat ore întregi şi la semnături şi la promovare în teren. Mai puţin decât alţii (la sectorul 2 sunt eroi), dar mai mult decât mă aşteptam şi puteam, fizic vorbind.

Toată chestia asta îmi lasă un gust amar, dar şi un chef de implicare crescut. Deşi consider în continuare că, pentru mine, cel puţin, energiile ar trebui să meargă mai bine spre lupta din exterior decât pe luptele interne. Dar, iată că nu se poate”.

