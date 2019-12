Mircea Minea, aflat la al şaselea mandat de primar al comunei Chiajna, i-ar fi adus pe membrii clanului Iordan să asiste la şedinţa de Consiliu, ca tactică de intimidare, pentru instalarea unui apropiat în funcţia de viceprimar – Constantin Dumitru. Şedinţa a degenerat, iar membrii clanului interlop i-ar fi aplicat o corecţie fizică lui Claudiu Luca, consilier PNL, scrie publicaţia locală Chiajna.info

Presa locală relatează pe larg cum consilierul liberal a fost bătut interlopi şi notează că primarul în funcţie a rezolvat de multe ori treburi politice prin forţă, cu ajutorul ameninţărilor. Miza lui Minea, relatează Chiajna.info, a dorit să obţină votul necesar pentru a-şi instala în funcţia de viceprimar omul de încredere, iar ”trupa de comando” aflată la dispoziţia edilului l-ar fi snopit în bătaie pe consilierul local PNL, pentru că acesta a contestat actele procedurale făcute în timpul şedinţei. Pe pagina de Facebook a PNL este descris tot evenimentul.

Iată textul integral postat de liberali pe pagina de socializare:

”Astazi, 23.12.2019, in sedinta extraordinara convocata de Primarul Minea, din disperarea acestuia ca a pierdut controlul consiliului, a avut loc validarea de urgenta a doi consilieri ALDE si alegerea unui nou viceprimar.

Cu incalcari grave a legislatiei in vigoare si avand "Clanul Iordan" in spate, sub amenintare si constrangere, "Vataful" Minea si-a validat consilierii.

Dupa demisiile viceprimarului si a unui consilier ALDE, ajutat de aliatii de la PSD, care au pus umarul pentru a nu se degrada si mai mult imaginea lui "Minea", au ales un nou viceprimar, in persoana lui Dumitru Constantin, un apropiat al Primarului, fara nici o experienta, dar un foarte bun executant.

Pentru a incheia sedinta cu o lectie, "Vataful" Minea a asistat pasiv in momentul in care cei trei membri ai clanului Iordan au batut cu bestialitate un consilier PNL, propus pentru functia de viceprimar si care a avut curajul sa conteste modul in care s-a desfasurat sedinta. Acest eveniment s-a petrecut in incinta sediului Politiei Locale Chiajna sub stricta supraveghere a 3 Politisti Locali, care au avut ca scop sa nu lase pe nimeni sa intervina in apararea Consilierului Local PNL.

Toate cele relatate mai sus sunt punctul de pornire a unei anchete penale in desfasurare, in paralel cu o contestatie in anulare a validarii cerlor doi consilieri si alegerea abuziva a viceprimarului, care vor fi atacate in Contencios Administrativ.

Concluziile va lasam sa le trageti dumneavoastra !”

Cine este Mircea Minea

Mircea Minea este supranumit şi „campionul mandatelor”. Este la al şaselea mandat de primar al comunei Chiajna, fiind „înscăunat” din 1996. Edilul a condus localitatea vreme de 23 de ani, fără întrerupere. Membru ALDE, primarul a fost acuzat de-a lungul timpului pentru mai multe fapte de corupţie şi pentru sumele alocate din bugetul local către mediocra echipă de fotbal Concordia. A fost implicat în mai multe scandaluri cu terenuri de-a lungul timpului. Localnicii îl acuză de neonorarea promisiunilor electorale.