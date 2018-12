"Vin cu o propunere provocatoare: n-aţi reuşit să produceţi un program alternativ de guvernare în doi ani, şi vă propun să pregătim împreună,” a declarat Kelemen Hunor de la tribuna parlamentului. ”Dar ca să nu vă uitaţi strâmb şi cu gelozie unii la alţii, să facem sub coordonarea noastră. Vom pregăti un document în februarie, martie, aprilie, aşa, când vine vremea moţiunii de cenzură din sesiunea de primăvară, să nu vă prindă iar nepregătiţi. Şi dacă nu veţi avea un nume de prim ministru până la următoarea moţiune, vă vom propune noi la momentul potrivit. Poate aşa va creşte şansa dumneavoastră de a prelua guvernarea, dacă într-adevăr vă doriţi acest lucru. Altfel, toată lumea va fi convinsă că, de fapt, vă convine această situaţie. PSD guvernează, voi arătaţi cu degetul spre UDMR şi vă prefaceţi că sunteţi în opoziţie, mai faceţi câte o poză cu doamna Dăncilă şi aşteptaţi cu nerăbdare anul de graţie 2020."

Preşedintele UDMR a reamintit de precedentul din 2012, când UDMR a fost înlăturată de la guvernare.

"Nu e un argument să nu arătaţi scris pe hârtie şi asumat pentru anii următori. Un precedent există. A făcut aşa ceva USL în 2012, ne-au dat jos de la guvernare. Nu ne-a picat bine, nici mie, nici ţării. Stimaţi colegi, ar fi nevoie de un program de guvernare, de viziune şi un premier asumat,” a transmis Kelemen Hunor Opoziţiei.

Declaraţiile liderului UDMR au înfierbântat spiritele. Liderul USR Dan Barna a declarat că - prin refuzul de a vota moţiunea - UDMR dovedeşte că este şi a fost o parte a problemei în care a ajuns România în 29 de ani de PSD.

Kelemen Hunor nu a lăsat afirmaţia netaxată.

"Faptul că unul dintre liderii opoziţiei nici acum nu a înţeles acest lucru, este regretabil. El se foloseşte de această ocazie ca să se alăture corului penibil din care făcea parte şi Vadim, unde exista şi un cântec simplu: UDMR şi ungurii sunt de vină. Ei sunt problema de 29 de ani. Am auzit acest lucru încă din primele zile după Revoluţie, stimate coleg. Ştim că din cauza noastră nu avem autostrăzi, ştim că din cauza noastră nu avem nici astăzi bunăstarea dorită, se cunoaşte de 29 de ani că, din cauza noastră, educaţia şi cercetarea au rămas în secolul 20, iar oamenii fug din ţară. Şi, probabil că tot din cauza noastră, am intrat cu întârziere în Alianţa Nord-Atlantică şi în Uniunea Europeană", a spus ironic Hunor, care a atras atenţia că nici USR nu are o etichetă prea favorabilă.

”Dacă nu am fi fost noi, România ar fi fost paradisul absolut, o ţară traversată în lung şi în lat de autostrăzi, cu căi ferate şi trenuri de mare viteză de la Constanţa până la Oradea, cu o creştere economică formidabilă, cu o cercetare care ţinteşte secolul 22 şi am fi intrat în marea familie europeană şi nord-atlantică chiar în primul an după revoluţie. Colegul nostru pune etichete de diferite tipuri şi cu asta crede că a rezolvat propria neputinţă politică. Am o rugăminte modestă: haideţi să nu ne mai etichetăm unii pe alţii. Nici noi nu spunem despre partidul condus de d-voastră ceea ce spune legenda urbană: nu spunem ca aţi fi un partid de securişti, nu spunem că sunteţi soldaţii băieţilor cu ochii albaştrii", a subliniat liderul UDMR.

În dispută a intervenit şi deputatul USR Cătălin Drulă care a susţinut că formaţiunea sa nu are nimic de reproşat maghiarilor, ci UDMR.

”USR susţine o Românie în care etniile convieţuiesc paşnic. USR are mulţi maghiari între rândurile sale, are maghiari chiar în conducere, dar nu ungurii sunt problema, ci UDMR. Nu vă mai reprezentaţi electoratul. Deci nu maghiarii sunt problema, ci UDMR, partidul care s-a transformat în satelitul PSD. Cu sprijinul dvs. face Liviu Dragnea românilor şi magjhiarilor deopotrivă ce face de doi ani de zile”, a spus Cătălin Drulă.

În replică, liderul UDMR a spus că, în discursul său, nu a pronunţat numele vreunui reprezentant UDMR.

”Văd că aţi înţeles despre cine este vorba. Văd că sunteţi de acord cu ceea ce am zis şi aţi simţit nevoia să interveni şi să vorbiţi, să spuneţi iar o bazaconie. Din acest punct de vedere ne-am lîămurit. Şi noi, şi oamenii, şi cetăţeni, toţi.”

Aşa cum a promis, preşedintele UDMR Kelemen Hunor a criticat Guvernul Dăncilă şi mai ales pe ministrul Finanţelor Euroen Teodorovici, pentru că transformă România în laborator de experimente economice.

”Bugetul pe anul 2019 nu este gata. Vă întrebăm şi noi: de ce? ce aşteptaţi? De ce lăsaţi ţara şi autorităţile locale, cu câteva zile înainte de Anul Nou, să nu aibă posibilitatea de a implementa proiectele pentru anul viitor. Şi încă ceva: acest proiect de ordonanţă de urgenţă, care, la modul general, vrea să reglementeze câteva chestiuni fiscale şi nu numai, iarăşi cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, schimbă multe prevederi fiscale, inventează noi taxe, pune la colţ un sistem întreg din economie, aruncă în aer bursa de valori, economia şi mai ales aruncă în aer speranţa. Fără consultare, fără explicaţii, fără pregătire - îmi este greu să înţeleg ce raţionament vă conduce. Aţi creat un şoc şi un haos uriaş cu riscuri imense", avertizează Kelemen Hunor.

"Doamnă premier: poate reuşiţi să-l convingeţi pe ministrul de Finanţe că ţara nu este un laborator de experimentare a tuturor ideilor trăsnite. Dacă am vota împotriva moţiunii, am lăsa falsa impresie că toate aceste chestiuni semnalate sunt în regulă, dar de fapt nu sunt!", a mai spus liderul UDMR.