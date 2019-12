„Sunt onorat şi recunoscător să accept astăzi, cu responsabilitate şi cumpătare, provocarea lansată de Prim-Ministrul României, Ludovic Orban, şi de Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, de a mă alătura echipei MFP ca secretar de stat. Le mulţumesc pentru încrederea acordată şi pentru întreg sprijinul”, a scris Sebastian Burduja pe contul de Facebook.

„Se împlinesc curând 4 ani de când am revenit acasă după cei aproape 12 petrecuţi în SUA. Patru ani cât o clipă şi nicio clipă de regret că m-am întors în România. Sunt recunoscător să am şansa de a adapta aici cunoştinţele şi experienţele din America. Spre exemplu, unul dintre cursurile mele preferate de la Stanford a fost cel de sociologie economică, predat de legendarul profesor Mark Granovetter, favorit la câştigarea premiului Nobel. Am înţeles atunci legăturile dintre rezultatele economice ale unei entităţi, fie că este un stat sau o companie, şi comportamentul social al oamenilor. Şi, poate cel mai important, am învăţat că nicio decizie sau teorie economică nu poate fi bazată doar pe cifre, studii sau analize seci. Întotdeauna trebuie să plece de la oameni”.

Ministerul Finanţelor are şase posturi de secretar de stat, din care în prezent sunt ocupate două.

Foto: Sebastian Burduja / Facebook